Mesele şu:

Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Ankara’da herkes aynı soruyu soruyor çünkü.

Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararıyla birlikte hukuki kriz başladı ama siyasi deprem şimdi başlıyor.

Bir yanda Özgür Özel yönetimi...

Bir yanda Kılıçdaroğlu’nun dönüşü...

Bir yanda İmamoğlu faktörü...

Bir yanda Bahçeli’nin dikkat çekici “feragat et” çağrısı...

Ve Ankara kulislerinde konuşulan dikkat çeken senaryolar var.

Bu yüzden tabloyu doğru okumak gerekiyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği mutlak butlan kararı CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı baştan itibaren hükümsüz sayıyor. Bu teknik bir hukuk ifadesi gibi görünse de siyasette karşılığı şu:

“Bu kurultay hiç yapılmamış kabul ediliyor.”

Eğer bu yaklaşım hukuki süreç sonunda kalıcı hale gelirse ortaya çok sert sonuçlar çıkar. Ankara’da herkesin baktığı yer sadece hukuk değil artık aynı zamanda siyaset. Çünkü asıl soru şu:

Kemal Kılıçdaroğlu bu kapıdan içeri girecek mi?

Konuştuğum kaynaklardan gelen tablo şu:

Kılıçdaroğlu cephesinde “hazırlıksız yakalandık” havası yok. Tam tersine hazırlıklı bir siyasi refleks konuşuluyor.

Kulislerde konuşulan başlıklar şöyle:

Yakın çalışma ekibi hazır tutuluyor.

Yeni MYK formülü üzerinde çalışma yapıldığı konuşuluyor.

Yaklaşık 40 il başkanında değişiklik ihtimali dillendiriliyor.

Parti içinde yargı süreçleri devam eden isimlerle ilgili çok sert tasfiye formülleri tartışılıyor.

En dikkat çekici cümle ise Kılıçdaroğlu’na yakın çevreye atfedilen şu yaklaşım:

“Partiyi temizleyeceğim.”

Ve devamı:

“Suça bulaşanı partide tutmam.”



1. KILIÇDAROĞLU'NDAN YAKIN ÇEVRESİNE: SUÇA BULAŞANLARI PARTİDEN ATARIM

* Siyaseti mutlak butlanla geri getirmek zorundayız.

* Bu durumda partiyi suça bulaşanlardan temizlerim.

* Gitmezlerse atarım, suça bulaşmış olanları tutmam.

* CHP’nin adı birçok şeyle anıldı ama hiçbir zaman “hırsız” damgası yemedi.

Bu ağır bir siyasi dil.

Çünkü burada sadece yönetim değişikliği yok.

Burada hesaplaşma ve yargılananlarla araya mesafe koyma ihtimali var.

Kılıçdaroğlu cephesi bu davayı başından beri yalnızca bir prosedür meselesi olarak görmüyor.

Yakın çevresinin değerlendirmesine göre:

2023 kurultayında haksızlık yapıldı.

Delegeler üzerinde baskılar oldu.

Süreç manipüle edildi.

Dolayısıyla bu bakış açısında mutlak butlan kararı:

“Geç gelen adalet.”

2. KILIÇDAROĞLU’NDAN YAKIN ÇEVRESİNE: ÖZEL’İ BELEDİYE BAŞKANLARI KONUSUNDA UYARDIM

* 2023’teki devir teslim töreninde Özgür Özel’i uyardım.

* Bodrum, Beşiktaş gibi birçok belediye başkanına dikkat et dedim.

* Söz konusu isimleri Akif Hamzaçebi’ye incelettik.

* Benim uyarıma rağmen onları daha büyük yerlere aday yaptı.

* Üstelik o isimlere benim uyarımı da iletti.

Bu bakışla Kılıçdaroğlu dönerse bunu rövanş değil, hakkın teslimi olarak görüyor.

İkincisi...

Özgür Özel yönetimine dair ciddi siyasi eleştirileri olduğu konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu cephesinde konuşulan bazı değerlendirmeler şöyle:

CHP siyaset üretmiyor.

Parti tek eksenli hale geldi.

Bütün enerji İmamoğlu etrafına bağlandı.

Kurumsal yapı zayıfladı.

Bu eleştiriler doğru ya da yanlış olabilir.

Ama önemli olan şu:

Bu zihinsel çerçeve dönüşü meşrulaştırıyor.

3. KILIÇDAROĞLU’NDAN YAKIN ÇEVRESİNE: KİŞİSEL OLARAK HİÇBİR BEKLENTİM YOK

* Benim kişisel olarak hiçbir beklentim yok.

* Önemli olan ülkenin menfaati.

* CHP artık siyaset üretemiyor.

En kritik başlık: İmamoğlu.

CHP içindeki en sert fay hattı burada.

Çünkü Özgür Özel çizgisi artık yalnızca parti yönetimi değil.

Bir siyasi blok.

Ve bu blokta İmamoğlu’nun ağırlığı çok yüksek.



4. KILIÇDAROĞLU’NDAN YAKIN ÇEVRESİNE: ÖZEL TÜM SİYASETİNİ İMAMOĞLU’NA BAĞLADI

* Özel CHP’nin tüm siyasetini İmamoğlu’na bağladı.

* Özel’in İmamoğlu’nun sözünden çıkmamasını anlamak mümkün değil.

Ankara’da konuşulan senaryo şu:

Kılıçdaroğlu’nun dönüşü yalnızca genel başkan değişimi olmaz.

Bu doğrudan Özel–İmamoğlu hattıyla çatışma anlamına gelir.

Bu da CHP’yi fiilen iki parçaya bölebilir.

Bu ihtimal Ankara’da çok ciddi konuşuluyor.

İşte burada Bahçeli devreye giriyor

Asıl dikkat edilmesi gereken nokta bu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklaması sıradan bir siyasi değerlendirme değil. Bahçeli açık biçimde şunu söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu feragat etmeli.

Bahçeli şunu görüyor olabilir:

Eğer Kılıçdaroğlu aktif biçimde geri dönerse:

CHP’de kurumsal parçalanma olabilir.

Karşılıklı meydan okumalar başlayabilir.

Sokak siyaseti yükselebilir.

Muhalefet mağduriyet anlatısı kurabilir.

İç siyaset sert biçimde gerilebilir.

Bahçeli’nin metnindeki bazı cümleler özellikle dikkat çekici:

“Kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine...”

“Tek yol uzlaşmak...”

“Feragat...”

Bu şu demek:

Bahçeli kriz büyümesin istiyor.

Peki Kılıçdaroğlu ile Bahçeli görüşür mü?

Ankara’da en çok konuşulan başlıklardan biri bu.

Kılıçdaroğlu’nun liderlerle temas kurabileceği konuşuluyor.

Bu temasın Bahçeli ayağı olması da bekleniyor.

Olursa bu görüşme olağan bir nezaket görüşmesi olmaz.

Belirleyici görüşme olur.

Çünkü konuşulacak ana başlık şu:

CHP’de uzlaşmalı geçiş modeli mümkün mü?

Bahçeli’nin vermek isteyeceği mesaj net olabilir:

“Krizi büyütmeyin.”

En büyük soru:

Bu krizde hukuk önemli. Ama belirleyici olan siyaset. Ve siyasette asıl mesele şu:

Kemal Kılıçdaroğlu neyi seçecek?

İntikam mı?

Restorasyon mu?

Uzlaşma mı?

Siyasi tarih bazen insanlara ikinci fırsat verir. Ama ikinci fırsatlar bazen geri dönüş değil, karakter testidir.

CHP’de bugün tam da böyle bir eşikteyiz.

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu’nun vereceği karar sadece CHP’nin değil...

Türk siyasetinin önümüzdeki aylarını şekillendirebilir.

5. KILIÇDAROĞLU’NDAN YAKIN ÇEVRESİNE: ÖZEL’İN KURACAĞI PARTİYE ÇOK KATILIM OLMAZ

* Özel başka parti kurarsa, o partiye geçecek vekil sayısı çok olmaz.

* Giderse sadece Özel ve İmamoğlu’nun kendi takımı gider.