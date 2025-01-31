Kendi önlemini kendi aldı, hastanelere yangın talimatı

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Sağlık Bakanlığı bu tartışmanın neticesini beklemeden acil harekete geçti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hürriyet Ankara Bürosu’nun geleneksel sohbet toplantılarının konuğuydu. Bakan’ın açıklamalarının ayrıntılarını Meltem Özgenç’in haberinden okuyabilirsiniz. Gelelim benim sizlerle paylaşacağım bölümlere...

Yangının hemen ardından il sağlık müdürlerine hastanelerde ve tüm kamu sağlık tesislerinde denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması için önce WhatsApp’tan, ardından da yazılı olarak talimat verdiğini açıkladı. Bakan’ın özellikle altını çizdiği hususlar şöyle:

- Söz konusu tüm binalarda yangın algılama sistemlerinin kontrolü, eksikliklerin giderilmesi.

- Yangın güvenliği iş ekipmanlarının gerekli periyodik kontrol ve bakımının sağlanarak kayıt altına alınması.

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- Acil durum planlarının hazırlanması, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularındaki eğitimlerin tamamlanması.

- Yangın güvenliğinin ve tesis güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması.

OBEZİTEDE TÜRKİYE İÇİN KIRMIZI ALARM

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 21. yüzyılın en büyük sağlık sorunlarından biri... Son verilere göre, dünyada 890 milyondan fazla kişi obez, 2.5 milyar yetişkin ise fazla kilolu. Türkiye de bu tablonun dışında değil. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’na göre, her 3 yetişkinden 2’si fazla kilolu veya obez. Çocukluk çağı obezitesi ise endişe verici boyutlara ulaşmış durumda; öyle ki her 5 çocuktan biri fazla kilolu veya obez.

Obezite; kalp-damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi ve kas-iskelet hastalıklarına neden oluyor. Sağlık Bakanlığı, 2028 yılı da dahil olmak üzere kapsamlı bir mücadele planı üzerinde çalışıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamalarından yola çıkarak, planın ayrıntılarını şöyle sıralayabiliriz:

OBEZİTE VE AŞIRI KİLO İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM ERİŞKİNLERDE OBEZİTEYİ ÖNLEME:

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- Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması.

- Gıda mevzuatının uluslararası standartlara uygun güncellenmesi.

- Tüm politikalarda sağlık yaklaşımın tüm bakanlıklarda yaygınlaştırılması.

ÇOCUKLARDA OBEZİTEYİ AZALTMA VE ÖNLEME

- Okullarda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması.

- Çocuklara yönelik sağlıksız besinlerin pazarlanmasının sınırlandırılması.

- Aile ve öğretmenlere bilinçlendirme eğitimleri.

FİZİKSEL AKTİVİTENİN TEŞVİKİ

- Şehirlerde bisiklet yolları ve yürüyüş parkurlarının artırılması.

- Fiziksel aktivite dostu uygulamaların teşviki.

- Yaşlılara yönelik eğitimler ve çalışmalar.

OBEZİTE TAKİP VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

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- Toplumda obezite taraması yapılması.

- Sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz diyetisyen desteği verilmesi.

Eylem planını Sağlık Bakanlığı hazırlasa da içeriğinden anlaşılacağı gibi Tarım ve Orman, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıklarını da özellikle uygulama yakından ilgilendiriyor. Bakan Memişoğlu, planını belediyeler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları gibi tüm paydaşların işbirliğiyle hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

SUAT TOKTAŞ GAZETECİDİR!

“Sorabilmek için evvela öğrenmek lazım” der Goethe... Tabii eğer sorular sorulmasını, akıl yürütülmesini, doğruların ortaya çıkmasını isterseniz. Bizler, ellisini devirmiş ve paraşütle inmemiş gazeteciler merdivenlerde, kaldırımlarda beklerken; araya girip mutlaka sorulması gereken soruyu sormak için uğraşırken, meslek büyüklerimizden bugünün dünyasına artık pek de uymayan değerlerle yetiştirildik. Bu bahsettiğim kişilerin sayısı öyle çok da değil artık. En azından aktif olarak görev yapanlarımızın.

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- Ahlak, dürüstlük, haberi en az iki kaynaktan doğrulatmak...

- Haberin ekip işi ve kurumların temel direğinin muhabirler, kameramanlar, fotomuhabirleri olduğu...

- İfade özgürlüğünün en geniş kullanıldığı alanın dünyada hep basın sektörü olduğu...

- Başarının çalışanlara ait olduğu, başarısızlık ve hatanın çalışanını korumakla görevli olan yöneticinin üstlendiği...

- Tüm bunlarla birlikte gazeteciliğin arkasına saklanarak suç işleyemeyeceğimiz gerçeğini...

Bizlere meslek büyüklerimiz öğretti. Gazetecilerin sadece mesleklerini yapmaları nedeniyle gözaltına alınmalarına, tutuklanmalarına hep karşı çıktım, çıkmaya da devam edeceğim. Konu Suat Toktaş olunca bir iki kelam etmeden de geçmeyeceğim. BRT’den CNN Türk’e beraber çalıştığımız 15 yılımız vardır Suat ile... Suat, ATV’den BRT’ye, CNN Türk’e, Halk TV’ye birçok medya kuruluşunda çalışmış, yanında çalışanın hakkını yemeyen, yedirtmeyen; ahlaklı ve dürüst bir gazetecidir. En kısa sürede aramıza dönmesi umuduyla...