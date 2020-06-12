Katar’dan Türkiye’ye yatırımlar devam edecek

Türkiye-Katar ilişkileri son döneme swap anlaşması ile damgasını vurdu. Bu anlaşmanın başka adımlarla devam edip etmeyeceği merak ediliyor.
Öte yandan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın Katar’a uyguladığı ambargonun üçüncü yılı 5 Haziran günü geride bırakıldı. Başta ambargo olmak üzere birçok alanda beraber hareket eden ve stratejik ilişkilere sahip Katar ve Türkiye’nin Libya’dan Suriye’ye kadar birçok alanda karşısına çıkan ülkeler de ortak. Hem bu durumu, hem de Katar’ın yeni yatırımlar gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el Şafi ile konuştum.
YATIRIMLAR DEVAM EDECEK
Her iki ülkenin geçirdiği zor zamanlarda birbirlerinin yanında durmaktan çekinmediğine dikkat çeken büyükelçi El Şafi, Katar’ın Türkiye’ye yatırımlarının devam edeceğinin mesajını verdi. El Şafi, “Katar devleti 2018 yılında 15 milyar dolarlık bir direkt yatırım sözü vermiştir. Ayrıca swap anlaşmasının tavanını 5 milyardan 15 milyara yükseltmiştir. Doğal olarak bu ilişkiler devam ettiği sürece karşılıklı yatırımlar da devam edecektir” dedi.
Hatırlayacaksınız, 2018 yılında söz verdikleri 15 milyar dolarlık direkt yatırımın 5 milyar doları Merkez Bankası kanalından yerine gelmişti. Belli ki kalan 10 milyar dolar için iki ülke arasındaki görüşmeler sürüyor.
KÖRFEZDE NORMALLEŞME MÜMKÜN AMA ŞARTLAR BELLİ
Hemen her alanda Türkiye ve Katar’ın karşısında yer alan blokla Körfez’de normalleşme mümkün olabilir mi? Katar’ın Ankara Büyükelçisi haksız ambargonun ardından ülkesinin kendi kendine ekonomik yeterliliği sağlama arayışına girdiğine dikkat çekti. Normalleşmenin mümkün olabileceğini belirten El Şafi, “Bu ambargonun kaldırılması hususunda bu devletlerin gerçek bir iyi niyet içinde olmaları, Katar devletinin egemenliğini zedelememeleri, diktelerden uzak durup Katar’ın içişlerine müdahale etmemeleri, uluslararası yasalara saygı ve ülkeler arasındaki eşitlik ilkesine riayet etmeleri şarttır. Bizler, Körfez bölgesinin birlik ve beraberliğini amaçlayan ve gelecekte bunun tekrar etmemesini garantileyen herhangi bir gerçek girişime karşı açığız” dedi.
Ancak ambargonun doğrudan Katar halkını hedef aldığına da dikkat çekti.
Olanlar diplomatik bir düzeyde meydana gelen bir husus değildi. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin, öğrenimlerine devam etmelerinin, sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının engellendiğini hatırlattı. Büyükelçi bu soruların kolay aşılamayacağını ekleyerek, “Bu gibi durumların tekrarlanmaması garanti altına alınmalıdır” diye konuştu.
TERÖRE VE FİTNEYE YATIRIM YAPAN ÜLKELER
Katar ve Türkiye, Suriye ve Libya’da da aynı tarafta yer alıyor. Özellikle Libya’da Hafter’e destek veren malum ülkeler için büyükelçi El Şafi, “Onlar terör, savaş ve fitnede yatırım yapmaktadırlar. Libya’da uluslararası tanınmış bir yasal hükümet vardır. O da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’dir. Bu nedenle onun yanında olmamız gayet doğaldır” yorumunu yaptı.
TRUMP VE ERDOĞAN’IN TELEFON GÖRÜŞMESİ
Libya’dan devam edelim. 8 Haziran günü ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesinin kritik başlığı Libya’daki gelişmelerdi. Son gelişmelerin ardından Rusya’nın Libya’da sıkışmasından ABD’nin içten içe duyduğu mutluluğu öncelikle ifade edelim. İki ülke Libya’da petrol arama dahil nasıl bir ilişki kurabileceklerini çalışacaklar.
ABD’DE FETÖ’CÜLER TRUMP’A KARŞI SOKAKTA
Trump her ne kadar Libya’daki gelişmeleri ilgiyle dinlese de aklının ülkesindeki protestolarda olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı FETÖ’nün bu protestolardaki rolüne ilişkin görüşmede Türk istihbarat ve güvenlik makamlarının hazırladığı dosyayı gündeme getirdi. Başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere, Türkiye’de FETÖ’cülerin olayları, protestoları nasıl manipüle ettiklerini, kendi çıkarları için nasıl kullandıklarını anlattı. Sosyal medya hesapları ile birlikte isim isim de sayarak FETÖ’cülerin ABD’deki protesto gösterilerinde başı çektiğini söyledi. Buraya bir parantez açıp, FETÖ’cülerin Hillary Clinton’ı desteklemiş olduklarını, maddi destekte bulunduklarını, Trump-Erdoğan yakınlığından rahatsız olduklarını da hatırlatalım.
NÜKTEDAN SOHBET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesini TRT ekranlarında anlatırken aralarında nüktedan bir sohbet geçtiğini de söyledi. Nüktedan sohbetin içeriği de merak konusu oldu. Açıklayayım: “Gençlik... Daha doğrusu kimin daha genç göründüğü idi”... Yaşlarını göstermedikleri yönünde karşılıklı yaptıkları iltifatlar liderleri ve ekiplerini de gülümsetti.
Katar’dan Türkiye’ye yatırımlar devam edecek
Türkiye-Katar ilişkileri son döneme swap anlaşması ile damgasını vurdu. Bu anlaşmanın başka adımlarla devam edip etmeyeceği merak ediliyor.
Öte yandan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın Katar’a uyguladığı ambargonun üçüncü yılı 5 Haziran günü geride bırakıldı. Başta ambargo olmak üzere birçok alanda beraber hareket eden ve stratejik ilişkilere sahip Katar ve Türkiye’nin Libya’dan Suriye’ye kadar birçok alanda karşısına çıkan ülkeler de ortak. Hem bu durumu, hem de Katar’ın yeni yatırımlar gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el Şafi ile konuştum.
YATIRIMLAR DEVAM EDECEK
Her iki ülkenin geçirdiği zor zamanlarda birbirlerinin yanında durmaktan çekinmediğine dikkat çeken büyükelçi El Şafi, Katar’ın Türkiye’ye yatırımlarının devam edeceğinin mesajını verdi. El Şafi, “Katar devleti 2018 yılında 15 milyar dolarlık bir direkt yatırım sözü vermiştir. Ayrıca swap anlaşmasının tavanını 5 milyardan 15 milyara yükseltmiştir. Doğal olarak bu ilişkiler devam ettiği sürece karşılıklı yatırımlar da devam edecektir” dedi.
Hatırlayacaksınız, 2018 yılında söz verdikleri 15 milyar dolarlık direkt yatırımın 5 milyar doları Merkez Bankası kanalından yerine gelmişti. Belli ki kalan 10 milyar dolar için iki ülke arasındaki görüşmeler sürüyor.
KÖRFEZDE NORMALLEŞME MÜMKÜN AMA ŞARTLAR BELLİ
Hemen her alanda Türkiye ve Katar’ın karşısında yer alan blokla Körfez’de normalleşme mümkün olabilir mi? Katar’ın Ankara Büyükelçisi haksız ambargonun ardından ülkesinin kendi kendine ekonomik yeterliliği sağlama arayışına girdiğine dikkat çekti. Normalleşmenin mümkün olabileceğini belirten El Şafi, “Bu ambargonun kaldırılması hususunda bu devletlerin gerçek bir iyi niyet içinde olmaları, Katar devletinin egemenliğini zedelememeleri, diktelerden uzak durup Katar’ın içişlerine müdahale etmemeleri, uluslararası yasalara saygı ve ülkeler arasındaki eşitlik ilkesine riayet etmeleri şarttır. Bizler, Körfez bölgesinin birlik ve beraberliğini amaçlayan ve gelecekte bunun tekrar etmemesini garantileyen herhangi bir gerçek girişime karşı açığız” dedi.
Ancak ambargonun doğrudan Katar halkını hedef aldığına da dikkat çekti.
Olanlar diplomatik bir düzeyde meydana gelen bir husus değildi. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin, öğrenimlerine devam etmelerinin, sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının engellendiğini hatırlattı. Büyükelçi bu soruların kolay aşılamayacağını ekleyerek, “Bu gibi durumların tekrarlanmaması garanti altına alınmalıdır” diye konuştu.
TERÖRE VE FİTNEYE YATIRIM YAPAN ÜLKELER
Katar ve Türkiye, Suriye ve Libya’da da aynı tarafta yer alıyor. Özellikle Libya’da Hafter’e destek veren malum ülkeler için büyükelçi El Şafi, “Onlar terör, savaş ve fitnede yatırım yapmaktadırlar. Libya’da uluslararası tanınmış bir yasal hükümet vardır. O da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’dir. Bu nedenle onun yanında olmamız gayet doğaldır” yorumunu yaptı.
TRUMP VE ERDOĞAN’IN TELEFON GÖRÜŞMESİ
Libya’dan devam edelim. 8 Haziran günü ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesinin kritik başlığı Libya’daki gelişmelerdi. Son gelişmelerin ardından Rusya’nın Libya’da sıkışmasından ABD’nin içten içe duyduğu mutluluğu öncelikle ifade edelim. İki ülke Libya’da petrol arama dahil nasıl bir ilişki kurabileceklerini çalışacaklar.
ABD’DE FETÖ’CÜLER TRUMP’A KARŞI SOKAKTA
Trump her ne kadar Libya’daki gelişmeleri ilgiyle dinlese de aklının ülkesindeki protestolarda olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı FETÖ’nün bu protestolardaki rolüne ilişkin görüşmede Türk istihbarat ve güvenlik makamlarının hazırladığı dosyayı gündeme getirdi. Başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere, Türkiye’de FETÖ’cülerin olayları, protestoları nasıl manipüle ettiklerini, kendi çıkarları için nasıl kullandıklarını anlattı. Sosyal medya hesapları ile birlikte isim isim de sayarak FETÖ’cülerin ABD’deki protesto gösterilerinde başı çektiğini söyledi. Buraya bir parantez açıp, FETÖ’cülerin Hillary Clinton’ı desteklemiş olduklarını, maddi destekte bulunduklarını, Trump-Erdoğan yakınlığından rahatsız olduklarını da hatırlatalım.
NÜKTEDAN SOHBET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesini TRT ekranlarında anlatırken aralarında nüktedan bir sohbet geçtiğini de söyledi. Nüktedan sohbetin içeriği de merak konusu oldu. Açıklayayım: “Gençlik... Daha doğrusu kimin daha genç göründüğü idi”... Yaşlarını göstermedikleri yönünde karşılıklı yaptıkları iltifatlar liderleri ve ekiplerini de gülümsetti.