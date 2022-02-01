Kabinede neler oluyor? Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’

Önce Diyarbakır tartışması, hemen ardından gelen “CHP’li belediyelere ulaşmakta sıkıntı” tartışması “Millet İttifakı’nda ne oluyor?” sorusunu beraberinde getirdi. Hem bu soruları hem de altı partinin görüşme trafiğini ve iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını Hürriyet Gazetesi’nin geleneksel kahvaltısında ağırladığımız İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile konuştuk.

CHP’YE ELEŞTİRİLERİN ARKASINDA NE VAR?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” açıklamasını İYİ Partili Yavuz Ağırailoğlu, “Bin 212 evladımızı şehit verdik” sözleriyle eleştirmiş, çözüm adresi olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni göstermişti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bu sözleri “bireysel çıkış” olarak nitelendirip, “Aslında sorunların çözüm adresi olarak TBMM’yi işaret eden bir paylaşım. Zaten TBMM tüm sorunların konuşulabildiği bir alan olmalı” dedi. Sadece bu değil, son döneme damga vuran bir tepki de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’ten gelmişti. CHP’li belediyelere ulaşmakta yaşanan sıkıntıların had safhada olduğunu savunan Çelik, “Bu sorun, iki partinin işbirliğinde artık kangren haline gelmiştir. CHP, İYİ Parti’ye saygı duymak zorunda” demişti. Genel Sekreter Uğur Poyraz, milletvekillerinin seçim bölgelerinde başta işsizlik olmak üzere karşılaştıkları sorunlara dikkat çekerek, “Milletvekillerimiz ellerinden geleni yapmayı çalışıyorlar ama her şeyi çözmek de mümkün olmuyor” dedi.

‘AKŞENER, İMAMOĞLU’NU İŞARET ETMİYOR’

Peki bu bireysel çıkışlar ittifaka zarar vermiyor mu? Üstelik kimileri Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu’nu işaret ettiğini iddia ederek, bu sorunu daha da büyüttüğünü söylüyor. Bakın Uğur Poyraz bu konularla ilgili neler söyledi:

“Bireysel çıkışların zarar vermesi için yapının Cumhur İttifakı gibi olması lazım.

Türk siyaseti şeffaflığa alışmalı.

Sayın Genel Başkan Akşener, birini aday olarak işaret edecekse şeffafça yapar. Bu tür cümlelerle işaret etmez. Genel Başkan’ın şu an işaret ettiği herhangi bir aday söz konusu değil.”

‘MİLLET İTTİFAKI’NIN MARKA DEĞERİ VAR’