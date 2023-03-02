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İşte Ulusal Risk Kalkanı Modeli

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ulusal Risk Kalkanı Modeli#Deprem

Aralarında Naci Görür, Şükrü Ersoy, Okan Tüysüz, Cenk Yaltırak ve Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin de yer alması beklenen 50’nin üzerinde bilim insanı Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan grup toplantısında “Devletimizin bekasıyla birlikte vatandaşımızın bekasını da gözeten ve önceleyen yeni bir stratejik ortak akıl oluşturmak istiyoruz. Kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya cuma günü devam edeceğiz. Böylece Türkiye için bir Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı, şehirlerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi planlıyoruz” dedi. Erdoğan’ın konuşmasında Ulusal Risk Kalkanı Modeli ifadesi dikkati çekti.

50’NİN ÜZERİNDE BİLİM İNSANI

* Model her afete karşı A’dan Z’ye hazırlıklı olmayı içeriyor.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesinde bilim insanlarından heyet oluşturuluyor.

* Deprem uzmanlarının yanı sıra kuraklık uzmanları, sosyologlar, tarihçiler, iklim bilimcileri, jeologlar, afet ekonomistleri, afet hukukçuları, lojistik ve tedarik konularında uzmanlar da kurulda yer alacak.

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* İsimler üzerinde görüşmeler sürüyor. Ancak Naci Görür, Şükrü Ersoy, Okan Tüysüz, Cenk Yaltırak, Yoshinori Moriwaki (Japon deprem uzmanı) gibi isimlerin yer alması bekleniyor. Birçok isme teklif götürülüyor.

* Belirlenen eksiklikler çerçevesinde bilim insanlarının önerileriyle tüm afetlere karşı model geliştirilecek.

* Amaç bir anlamda karşılaşılabilecek doğa olaylarına karşı alınabilecek tüm önlemleri almak.

* Şehirlerin yenilenmesi ya da bazılarının farklı bölgelere taşınması da gündemde.

* Afet yaşanması durumunda müdahale, tedarik gibi başlıklarda alınması gereken tedbirler de belirlenecek.

‘VATANDAŞIN BEKASI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci “Hatay için hemen şimdi”, “Maraş için hemen şimdi”, “Türkiye için hemen şimdi” sloganlarıyla başlattı. Bu sloganların yanı sıra kullanılmaya başlanan bir başka ifade ise “Vatandaşın bekası”. Ulusal Risk Kalkan Modeli ile hedef vatandaşın bekasını sağlamak olacak. Bu kapsamda “dirençli toplum, dirençli vatandaş ve vatandaş bekası” ifadeleri de sık sık kullanılacak.

GÖREVDEN ALMALAR MI GÜNDEMDE

Erdoğan dünkü grup konuşmasında, “Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur” dedi. Bu sözlerinin ardından Ankara’da kulisler hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gideceği konuşuluyor.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ulusal Risk Kalkanı Modeli#Deprem
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