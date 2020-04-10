İstanbul’u ülke, ilçeleri şehir gibi düşünmeli

Virüs yaşamları, planları altüst etti. Kimi yaşadığı şehre dönemedi. Onlardan biri Dr. Ali Demirbağ; İngiltere Türkiye Sağlık Elemanları Birliği Başkanı. İngiltere’de yaşayan Demirbağ, salgın nedeniyle dönemedi, Ankara’da kaldı. İngiltere siyasetine yakın bir isim olan Demirbağ ile sohbet etme imkânı buldum, hem İngiltere’yi hem de Türkiye’yi konuştuk.
İSTANBUL İÇİN ÖNERİ
Türkiye’nin virüsün girişini engelleme ve geciktirme çabasını “takdire şayan” sözüyle niteleyen Dr. Demirbağ, “Hastalığın geç girişi büyük avantaj sağladı. Ülkeleri birbirleriyle kıyaslamak doğru olmaz. Hepsinin koşulları farklı. Ancak Türkiye’nin ciddi yatak ve yoğun bakım kapasitesi var” dedi. Peki sorun ne? Dr. Ali Demirbağ’a göre sorun alınan tedbirlere ve kurallara tam uyulmamasında ve İstanbul’daki artışta:
“İstanbul özelinde Türkiye’nin ciddi bir hassasiyet göstermesi doğrudur. Rakamlar da zaten sıkıntıyı gösteriyor. İstanbul’u bir şehir değil bir ülke gibi, ilçelerini de ayrı ayrı şehirler gibi düşünmek ve izolasyonla karantina kararlarını ona göre almak gerekebilir. Çok iç içe ve aynı zamanda üretimin yapıldığı şehir. Bireylere çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Herkes kendini izole etmeli.”
İNGİLTERE’NİN SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI DENEMESİ
Salgın İngiltere’ye sıçradığında hükümetin attığı ilk adım “sürü bağışıklığı kazandırma” stratejisini izleme olmuştu. Toplumun en az yüzde 60’ının virüse karşı bağışıklık kazanması için salgının kontrollü bir şekilde yayılması amaçlandı. Ancak mart ayının ortasından itibaren hükümet bu stratejiyi terk ederek yeni bir strateji izlemeye mecbur kalmıştı. Dr. Ali Demirbağ sürü bağışıklığı stratejisinin siyasi bir karar olmadığına dikkat çekti:
“İngiltere’de başbakanın halk sağlığı uzmanı ve enfeksiyon uzmanı olmak üzere iki danışmanı bulunmaktadır. Böyle bir yöntem var. Kısa sürede normale dönmek istemişlerdir. Ben kişisel olarak böyle bir kararı tercih etmezdim. Çünkü İngiltere’nin yatak kapasitesini düşünürdüm. Bu kararı alırken sağlık sisteminin kapasitesi ve ekonomik güç mutlaka göz önünde bulundurulmalıydı. İngiltere’de yatak ve yoğun bakım, yoğun bakım personeli sıkıntısı var. Üstelik hastalığı ötelediğiniz, yayılmasını geciktirdiğiniz sürede denkleme girecek ilaçlardan yararlanma ihtimaliniz olur. Yine de baştaki sürü bağışıklığı tercihinin doğru ya da yanlış olduğunu bir yıl sonra değerlendirebiliriz.”
1 YIL SONRA BÜYÜK DEĞERLENDİRME
Dr. Ali Demirbağ’a göre salgının etkilerinin tamamen sona ermesinin öngörüldüğü bir yılın sonunda farklı modeller izleyen ülkelerin neyi ne kadar başardıkları ya da başaramadıkları ortaya çıkacak:
“Bir yılın sonunda sadece ölen hastaları değil yoğun bakımlardan kaç kişinin kurtarıldığını, ekonomik açıdan ne kadar harcandığını, ülkenin finansal olarak ne kadar etkilendiğini de analiz edeceğiz. Sonuçta dönemi, ‘COVID-19 öncesi ve sonrası’ diye ayıracağız. Sağlık anlamında da bilişim anlamında da siyasi anlamda da. Dünya artık sağlığa ciddi yatırım yapmak zorunda kalacak. Daha steril bir yaşamla dijital bir iş hayatı ön planda olacaktır.”
TEDAVİ PROTOKOLLERİ PAYLAŞILIYOR
İngiltere-Türkiye Sağlık Elemanları Birliği Başkanı Ali Demirbağ, WhatsApp gruplarında farklı ülkelerde görev yapan doktorların tedavi protokollerini ve deneyimlerini paylaştıklarını anlattı. Gelinen noktada ülkelerin hemen hemen aynı tedavi protokolünü uygulamakta olduğunu söyledi.
İstanbul’u ülke, ilçeleri şehir gibi düşünmeli
Virüs yaşamları, planları altüst etti. Kimi yaşadığı şehre dönemedi. Onlardan biri Dr. Ali Demirbağ; İngiltere Türkiye Sağlık Elemanları Birliği Başkanı. İngiltere’de yaşayan Demirbağ, salgın nedeniyle dönemedi, Ankara’da kaldı. İngiltere siyasetine yakın bir isim olan Demirbağ ile sohbet etme imkânı buldum, hem İngiltere’yi hem de Türkiye’yi konuştuk.
İSTANBUL İÇİN ÖNERİ
Türkiye’nin virüsün girişini engelleme ve geciktirme çabasını “takdire şayan” sözüyle niteleyen Dr. Demirbağ, “Hastalığın geç girişi büyük avantaj sağladı. Ülkeleri birbirleriyle kıyaslamak doğru olmaz. Hepsinin koşulları farklı. Ancak Türkiye’nin ciddi yatak ve yoğun bakım kapasitesi var” dedi. Peki sorun ne? Dr. Ali Demirbağ’a göre sorun alınan tedbirlere ve kurallara tam uyulmamasında ve İstanbul’daki artışta:
“İstanbul özelinde Türkiye’nin ciddi bir hassasiyet göstermesi doğrudur. Rakamlar da zaten sıkıntıyı gösteriyor. İstanbul’u bir şehir değil bir ülke gibi, ilçelerini de ayrı ayrı şehirler gibi düşünmek ve izolasyonla karantina kararlarını ona göre almak gerekebilir. Çok iç içe ve aynı zamanda üretimin yapıldığı şehir. Bireylere çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Herkes kendini izole etmeli.”
İNGİLTERE’NİN SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI DENEMESİ
Salgın İngiltere’ye sıçradığında hükümetin attığı ilk adım “sürü bağışıklığı kazandırma” stratejisini izleme olmuştu. Toplumun en az yüzde 60’ının virüse karşı bağışıklık kazanması için salgının kontrollü bir şekilde yayılması amaçlandı. Ancak mart ayının ortasından itibaren hükümet bu stratejiyi terk ederek yeni bir strateji izlemeye mecbur kalmıştı. Dr. Ali Demirbağ sürü bağışıklığı stratejisinin siyasi bir karar olmadığına dikkat çekti:
“İngiltere’de başbakanın halk sağlığı uzmanı ve enfeksiyon uzmanı olmak üzere iki danışmanı bulunmaktadır. Böyle bir yöntem var. Kısa sürede normale dönmek istemişlerdir. Ben kişisel olarak böyle bir kararı tercih etmezdim. Çünkü İngiltere’nin yatak kapasitesini düşünürdüm. Bu kararı alırken sağlık sisteminin kapasitesi ve ekonomik güç mutlaka göz önünde bulundurulmalıydı. İngiltere’de yatak ve yoğun bakım, yoğun bakım personeli sıkıntısı var. Üstelik hastalığı ötelediğiniz, yayılmasını geciktirdiğiniz sürede denkleme girecek ilaçlardan yararlanma ihtimaliniz olur. Yine de baştaki sürü bağışıklığı tercihinin doğru ya da yanlış olduğunu bir yıl sonra değerlendirebiliriz.”
1 YIL SONRA BÜYÜK DEĞERLENDİRME
Dr. Ali Demirbağ’a göre salgının etkilerinin tamamen sona ermesinin öngörüldüğü bir yılın sonunda farklı modeller izleyen ülkelerin neyi ne kadar başardıkları ya da başaramadıkları ortaya çıkacak:
“Bir yılın sonunda sadece ölen hastaları değil yoğun bakımlardan kaç kişinin kurtarıldığını, ekonomik açıdan ne kadar harcandığını, ülkenin finansal olarak ne kadar etkilendiğini de analiz edeceğiz. Sonuçta dönemi, ‘COVID-19 öncesi ve sonrası’ diye ayıracağız. Sağlık anlamında da bilişim anlamında da siyasi anlamda da. Dünya artık sağlığa ciddi yatırım yapmak zorunda kalacak. Daha steril bir yaşamla dijital bir iş hayatı ön planda olacaktır.”
TEDAVİ PROTOKOLLERİ PAYLAŞILIYOR
İngiltere-Türkiye Sağlık Elemanları Birliği Başkanı Ali Demirbağ, WhatsApp gruplarında farklı ülkelerde görev yapan doktorların tedavi protokollerini ve deneyimlerini paylaştıklarını anlattı. Gelinen noktada ülkelerin hemen hemen aynı tedavi protokolünü uygulamakta olduğunu söyledi.