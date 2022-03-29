İstanbul adresi böyle seçildi

Aslında hepimizin umudu bu... Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın son bulması, dünyanın ve insanlığın salgın ile hemen ardından gelen savaşın sonrasında rahatlaması, huzur bulması. Bir de bu barış İstanbul’dan çıkarsa tarihi önemde bir olay olur. Peki müzakereler İstanbul’a nasıl ve neden taşındı?
Başından beri denge politikası izleyen Türkiye bu politikasında hem Ukrayna ve Rusya’ya hem de Batı’ya karşı dürüst ve yapıcı davrandı.
İki liderle de düzenli görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem iki liderin buluşmasına hem de gerekirse müzakere heyetlerinin toplantılarına Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini söyledi.
Belarus’ta önce yüz yüze sonra video konferansla süren müzakerelerle bir sonuca ulaşılamadı. Üstelik Ukrayna heyeti Belarus topraklarında kendini rahat hissetmediğini de ifade etti.
Rusya-Türkiye makamları arasındaki temasta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediği iletildi.
PUTİN’DEN ERDOĞAN’A: SİZE GÜVENİYORUZ
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde şu mesajları verdi:
Biz Türkiye’ye güveniyoruz. Müzakere heyetlerinin Türkiye’de görüşmesine tamam diyoruz.
Müzakere heyetimizi gönderiyoruz.
Müzakerelerin Türkiye’nin koordinasyonunda ve kolaylaştırıcılığında yürümesi bizim için önemli ve güven verici.
UKRAYNA’DAN DA GÜVEN MESAJI
Aynı şekilde Ukrayna da Türkiye’ye müzakerelerin İstanbul’da sürdürülmesini istediklerini söyledi. Hem heyetin kendini rahat hissetmesi hem de Türkiye’ye duyulan güvene vurgu yaptılar.
MÜZAKERELERİN FORMATI
İki ülkenin müzakere heyeti başbaşa görüşecekler. Yani Türk yetkililer bu toplantılara başından sonuna katılmayacak. Ancak bugün Dolmabahçe Sarayı’nda başlaması beklenen müzakerelerde, Dolmabahçe’de iki üst düzey Türk yetkili de bekleyecek. Heyetler fikir danışmak istediklerinde ya da kolaylaştırıcı unsurlar için koordinasyon gerektiğinde iki üst düzey yetkili devreye girecek.
UMUT VAR MI?
Konuştuğum üst düzey bir kaynağım, “Bu müzakerelerden ciddi bir sonuç alınması çok yüksek ihtimal” dedi.
İki ülke de Türkiye’ye güveniyor.
Türkiye gerektiğinde koordinasyon ve kolaylaştırıcılık sağlayacak.
Bir kaynağım, “Heyetler görüşmelerde olumlu bir noktaya gelirse, Putin’in bazı konularda tatmin edilmesi sağlanırsa büyük bir adım atılmış olur” dedi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel dönüşü bizlere söylediği, “Türkiye, Rusya’ya Ukrayna işgalinden ‘onurlu çıkışı’ öneren ve bunun için katkı veren güvenilir bir aktör konumunda kalmalı” sözlerini de hatırlatayım.
Müzakereler yukarıdaki maddelere uygun bir hale gelirse Ankara, Putin-Zelensky zirvesinin de gerçekleşebileceğinin altını çiziyor.
İSTANBUL MÜZAKERELERİNE DÜNYANIN BAKIŞI
Yetkililer, “Tüm başkentlerden gelen tepkiler çok olumlu. ‘Türkiye’nin politikası ve güvenli müzakere formülü takdirle karşılandı” yorumunu yapıyorlar. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü politikanın Türkiye’yi Batı başkentlerinde önemli bir noktaya getirdiğini de söyleyelim. Bunun yansıması özellikle NATO Zirvesi’nde Erdoğan’a gösterilen ilgide de görüldü.
Şimdilik iyileşme görülen konulardan bazıları Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik tahditlerin kaldırılma eğilimi, Fransa-İtalya-Türkiye üçlü görüşmelerine (Eurosam) dönülmesi ve Avrupa’nın doğalgaz tedarikinde Türkiye’nin (ve Doğu Akdeniz’in) fikir olarak öne çıkması.
Erdoğan’ın NATO üyelerinin birbirine yaptırım uygulamayı aklından geçirmemesi yönündeki vurgusunu da buna ekleyelim.
ALKIŞLAR BU KADINLARA
Prof. Dr. Serap Güneş: Ucuz ve kolay yöntemlerle güneş enerjisinden elektrik üretilmesi konusundaki uluslararası yayınlarıyla dünyada en fazla takip edilen biliminsanları arasında. Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde organik elektronik laboratuvarını kuran Güneş, bu laboratuvarda güneş pilleri üretiyor. Uluslararası patent sahibi.
Kübra Kalyoncu Şeherli: Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda 2 bin 100 kişilik ekibe liderlik yapıyor. Türkiye’nin yerli ve milli en hızlı elektrikli araç şarj istasyonu OnCharge’ı hayata geçirdi.
Meryem Akpınar: Elektrik dağıtım sektöründe uzun yıllardır görev yapan Türkiye’nin tek kadın il koordinatörü. 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve 9001 Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçisi unvanına sahip tek kadın yönetici.
Yasemin Korkut: 2010’da meyve ve sebze kurutma işine hobi olarak başladı. Sonra inovatif yaklaşımıyla sıfırdan kurutma tesisi inşa etti. 1 milyon dolar yatırımla kurduğu markası ile 2021 yılında en iyi gıda markası ödülüne layık görüldü.
Tokyo 2020 Olimpiyat Medalisti Kadın Sporcuları
TURKOVAC Bilim Ekibi Kadın Üyeleri
Bu kadınları önce en içten dileklerimle tebrik ediyorum. 2018 yılından beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlemekte olduğu “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödüllerinin jüri üyesiyim. Her sene önümüze gelen dosyalarla kadınlarımızla gurur duyuyorum. Her alana daha çok kadın eli değsin, her meslekte daha çok kadın başarı elde etsin.
İstanbul adresi böyle seçildi
Aslında hepimizin umudu bu... Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın son bulması, dünyanın ve insanlığın salgın ile hemen ardından gelen savaşın sonrasında rahatlaması, huzur bulması. Bir de bu barış İstanbul’dan çıkarsa tarihi önemde bir olay olur. Peki müzakereler İstanbul’a nasıl ve neden taşındı?
Başından beri denge politikası izleyen Türkiye bu politikasında hem Ukrayna ve Rusya’ya hem de Batı’ya karşı dürüst ve yapıcı davrandı.
İki liderle de düzenli görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem iki liderin buluşmasına hem de gerekirse müzakere heyetlerinin toplantılarına Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini söyledi.
Belarus’ta önce yüz yüze sonra video konferansla süren müzakerelerle bir sonuca ulaşılamadı. Üstelik Ukrayna heyeti Belarus topraklarında kendini rahat hissetmediğini de ifade etti.
Rusya-Türkiye makamları arasındaki temasta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediği iletildi.
PUTİN’DEN ERDOĞAN’A: SİZE GÜVENİYORUZ
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde şu mesajları verdi:
Biz Türkiye’ye güveniyoruz. Müzakere heyetlerinin Türkiye’de görüşmesine tamam diyoruz.
Müzakere heyetimizi gönderiyoruz.
Müzakerelerin Türkiye’nin koordinasyonunda ve kolaylaştırıcılığında yürümesi bizim için önemli ve güven verici.
UKRAYNA’DAN DA GÜVEN MESAJI
Aynı şekilde Ukrayna da Türkiye’ye müzakerelerin İstanbul’da sürdürülmesini istediklerini söyledi. Hem heyetin kendini rahat hissetmesi hem de Türkiye’ye duyulan güvene vurgu yaptılar.
MÜZAKERELERİN FORMATI
İki ülkenin müzakere heyeti başbaşa görüşecekler. Yani Türk yetkililer bu toplantılara başından sonuna katılmayacak. Ancak bugün Dolmabahçe Sarayı’nda başlaması beklenen müzakerelerde, Dolmabahçe’de iki üst düzey Türk yetkili de bekleyecek. Heyetler fikir danışmak istediklerinde ya da kolaylaştırıcı unsurlar için koordinasyon gerektiğinde iki üst düzey yetkili devreye girecek.
UMUT VAR MI?
Konuştuğum üst düzey bir kaynağım, “Bu müzakerelerden ciddi bir sonuç alınması çok yüksek ihtimal” dedi.
İki ülke de Türkiye’ye güveniyor.
Türkiye gerektiğinde koordinasyon ve kolaylaştırıcılık sağlayacak.
Bir kaynağım, “Heyetler görüşmelerde olumlu bir noktaya gelirse, Putin’in bazı konularda tatmin edilmesi sağlanırsa büyük bir adım atılmış olur” dedi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel dönüşü bizlere söylediği, “Türkiye, Rusya’ya Ukrayna işgalinden ‘onurlu çıkışı’ öneren ve bunun için katkı veren güvenilir bir aktör konumunda kalmalı” sözlerini de hatırlatayım.
Müzakereler yukarıdaki maddelere uygun bir hale gelirse Ankara, Putin-Zelensky zirvesinin de gerçekleşebileceğinin altını çiziyor.
İSTANBUL MÜZAKERELERİNE DÜNYANIN BAKIŞI
Yetkililer, “Tüm başkentlerden gelen tepkiler çok olumlu. ‘Türkiye’nin politikası ve güvenli müzakere formülü takdirle karşılandı” yorumunu yapıyorlar. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü politikanın Türkiye’yi Batı başkentlerinde önemli bir noktaya getirdiğini de söyleyelim. Bunun yansıması özellikle NATO Zirvesi’nde Erdoğan’a gösterilen ilgide de görüldü.
Şimdilik iyileşme görülen konulardan bazıları Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik tahditlerin kaldırılma eğilimi, Fransa-İtalya-Türkiye üçlü görüşmelerine (Eurosam) dönülmesi ve Avrupa’nın doğalgaz tedarikinde Türkiye’nin (ve Doğu Akdeniz’in) fikir olarak öne çıkması.
Erdoğan’ın NATO üyelerinin birbirine yaptırım uygulamayı aklından geçirmemesi yönündeki vurgusunu da buna ekleyelim.
ALKIŞLAR BU KADINLARA
Prof. Dr. Serap Güneş: Ucuz ve kolay yöntemlerle güneş enerjisinden elektrik üretilmesi konusundaki uluslararası yayınlarıyla dünyada en fazla takip edilen biliminsanları arasında. Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde organik elektronik laboratuvarını kuran Güneş, bu laboratuvarda güneş pilleri üretiyor. Uluslararası patent sahibi.
Kübra Kalyoncu Şeherli: Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda 2 bin 100 kişilik ekibe liderlik yapıyor. Türkiye’nin yerli ve milli en hızlı elektrikli araç şarj istasyonu OnCharge’ı hayata geçirdi.
Meryem Akpınar: Elektrik dağıtım sektöründe uzun yıllardır görev yapan Türkiye’nin tek kadın il koordinatörü. 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve 9001 Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçisi unvanına sahip tek kadın yönetici.
Yasemin Korkut: 2010’da meyve ve sebze kurutma işine hobi olarak başladı. Sonra inovatif yaklaşımıyla sıfırdan kurutma tesisi inşa etti. 1 milyon dolar yatırımla kurduğu markası ile 2021 yılında en iyi gıda markası ödülüne layık görüldü.
Tokyo 2020 Olimpiyat Medalisti Kadın Sporcuları
TURKOVAC Bilim Ekibi Kadın Üyeleri
Bu kadınları önce en içten dileklerimle tebrik ediyorum. 2018 yılından beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlemekte olduğu “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödüllerinin jüri üyesiyim. Her sene önümüze gelen dosyalarla kadınlarımızla gurur duyuyorum. Her alana daha çok kadın eli değsin, her meslekte daha çok kadın başarı elde etsin.