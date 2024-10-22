İmamoğlu’nun Ankara çıkarması

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‘ISINMA TURU DİYE BİR ÖZEL KAPSAM YOK’

Belediyeler Birliği ve İstanbul ile ilgili çalışmaları anlatmak için Ankara’da gazetecilerle buluştuğunun altını çizen İmamoğlu “Ankara’ya ısınma turu diye özel bir kapsam yok” dedi. İlk kez 5 yaşında geldiği Ankara’yı o günden beri sıcak bulduğunu da sözlerine ekledi.

‘ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN, BAŞKA ÖRGÜTLERİN ÜREME KAPASİTESİ VAR’

İmamoğlu’nun basınla buluşmasının öncesinde FETÖ elebaşısı Gülen’in öldüğü ortaya çıkmıştı. İmamoğlu bu konuda şunları söyledi:

* “Kendisini Allah’a havale ediyorum, Allah bildiği gibi yapsın. Bu ülkeye büyük zararları oldu.

* Şu kaygımı da dile getirmek isterim; başka örgütlerin, başka oluşumların üreme ve türeme kapasitesi var. Bunların da karşısında susanlar var. Bu tür yapıların karşısında susanlar Türkiye’yi neden uçurumun kenarında gezdiriyorlar?

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* Ben açıkçası yeni tehditleri daha çok önemsiyorum. Bırak cemaatleri, insanları koru.”









İMAMOĞLU: YARGISAL TACİZE UĞRADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

İmamoğlu hakkındaki dava da gündemdeydi. Adalete ve hukuka güvenmek istediğini belirten İBB Başkanı İmamoğlu, kimseye ahmak demediğini, sözü sahibine iade ettiğini iddia etti:

* “Yargı sürecinin adil ve objektif bir şekilde işleyeceğine inanmak isterim. Adalete ve hukuka olan inancımı korumak istiyorum.

* Hâkim Samsun’a sürüldü. Ben yargıçlara güvenmek istiyorum. Neymiş, hâkim kararını birkaç kişiye söylemiş. Bu da doğru değil. Kaldı ki hâkim çırpınıyor. HSK çağırıp ne yaşadığını sormalıydı.

* Yargısal tacize uğradığımı düşünüyorum.

* Yargıyı silah olarak kullanmanın millette karşılığı olmaz. Bunu en iyi bilen parti AK Parti’dir.

* Umarım bu yanlıştan dönerler, bundan nemalanacak olsam dilim çok farklı olurdu.”



‘CUMHURBAŞKANI ADAYINI MİLLET BELİRLER’



Yargı süreci ile ilgili partide özel kurullar oluşturulduğunu açıklayan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusundaki soruları da yanıtladı:

* “Artık günü geldiğinde aday mısınız boyutu kirlendi. Biz zaten yola çıktık. Mevcut sisteme karşıyız.

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* Yeni bir demokratik düzen kurmaya kararlıyız.

* Bu yolda yol arkadaşı olmanın adaylıkla tarif edilebilecek bir pozisyonu yok.

* Günü gelince adayı elitler değil, millet belirleyecektir. Parti mekanizması da devrede olacaktır.

* Bu sistemle cumhurbaşkanı seçilecek. Sonrasında parlamenter sistem konusundaki adımların hızla atılmasını diliyorum.

* Her gün erken seçim demek yerine, sorunlar anlatılmalı.

* (Hakkındaki davadan CHP Genel Başkanı olursa kurtulabileceği iddiaları) Fırsatçı bir insan değilim. Görevimin başındayım. Böyle bir gündemim yok.”



İMAMOĞLU: BİZ BİR EKİBİZ



Gelelim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile arasındaki ilişkiye... Aralarında rekabet olup olmadığı sorulurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Sağ açık Mansur Yavaş, sol açık Ekrem İmamoğlu, ‘Aman birbirinize pas atmayın’ denir mi?’ sözleri de hatırlatıldı:

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* “Genel Başkan’ın “sağ ve sol açık” sözünü doğru bulmuyorum.

* Mansur Bey’in başarısı ile gurur duyarım. Bunun bir yarış gibi algılanması yanlış. Biz bir ekibiz. Bunu genel başkanla da paylaştım.

‘SEÇİMİ KAYBEDERSEK BİZ KAYBEDERİZ’

* Bugün itibarıyla bu seçimi kazanacak bir iktidar önümüzde yoktur.

* Bu seçimi kaybedersek bir tek muhalefet olarak biz kaybederiz. Kendi hatalarımızla, eksiklerimizle, uyuşmazlığımızla ya da hazırlıksız olmamızla kaybederiz.”



İMAMOĞLU’NDAN KABOĞLU’NA TEPKİ



Ekrem İmamoğlu; İstanbul Baro Başkanı seçilen İbrahim Kaboğlu’nun ilk 4 maddenin olumlu anlamında değiştirilebileceği sözlerine de tepki gösterdi:

* “Anayasa’nın ilk dört maddesinin mevzu edilecek bir durumu yoktur. İbrahim Kaboğlu adına talihsiz bir açıklama olmuştur.

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* Artık bulunduğu makam baro başkanlığıdır. Kötü bir başlangıç yaptı, üzüldüm.”

BELEDİYELERİN SORUNU

İmamoğlu belediyelerin sorunlarını ve İstanbul depremi ile ilgili çalışmaları da anlattı:

“* Tüm belediyeler ciddi mali zorluk içinde. Çok sayıda belediye sadece maaş ödemelerini karşılayabiliyor. Bunun temel sebebi de kriz ortamı ve bozulan ekonomik dengeler.

* Maliye Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı’na randevu talebime olumlu yanıt verdikleri için teşekkür ediyorum.

* İstanbul deprem meselesi bir beka sorunudur. Siyasi malzeme yapılmadan, merkezle birlikte yasal zemine kavuşturularak yürütülmesi önemli.”

