İkinci yarı başladı... Kabinede yeni dönem

İki yıl bitti.

Şimdi ikinci yarı başlıyor.

Siyaseti biraz futbola benzetirsek...

Teknik direktör soyunma odasına girer, ilk 45 dakikayı değerlendirir, eksikleri görür ve ikinci yarıya farklı bir enerji dağılımıyla çıkar.

Burada teknik direktör Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Ve ikinci yarının ilk hamlesi Adalet ve İçişleri üzerinden geldi.

Bu değişiklik “başarı–başarısızlık puanlaması” üzerinden okunmamalı.



Daha çok tempo, uyum ve yeni dönem enerjisi üzerinden okunmalı.

ADALET’TE BEKLENEN İSİM



Akın Gürlek ismi Ankara kulislerine yabancı değildi.

Uzun süre Adalet Bakan Yardımcılığı yaptı.

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geldi.









Zaten aylardır iki kritik bakanlıktan birine getirileceği konuşuluyordu.

Tercih Adalet’ten yana oldu.

Bu atama sürpriz değil, planlı bir tercih.

MHP cephesi de bu isme yabancı değil.

Genel Merkez ve taban tarafından bilinen bir isim.

Resmî açıklama “Cumhurbaşkanı’nın takdiridir” şeklinde olsa da, özellikle Gürlek’in göreve getirilmesinden duyulan memnuniyet Ankara’da not edildi.

İÇİŞLERİ’NDE YENİ PROFİL



İçişleri koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi de kabine açısından dikkat çeken bir profili temsil ediyor.

Duruşu, ahlakı ve mütevaziliğiyle öne çıkan bir isim.

Meclis çevrelerinde iyi tanınıyor.









Bir dönem TBMM Başkanlığı görevini yürüten İsmail Kahraman’ın özel kalem müdürlüğünü yaptı.

Yani siyasetin mutfağından gelen bir bürokrat.

Ve önemli bir detay:



Mustafa Bey Mülkiye’ye birincilikle girmiş bir isim.

ERDOĞAN TARZI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliklerini sosyal medya baskısıyla yapmaz.

Medya manşetleriyle yapmaz.

Birilerinin “değiştirin” çağrısıyla hiç yapmaz.

Zamanı geldiğinde kendi değerlendirmesini yapar.

Ve kararını verir.

Bu da o kararlardan biri.

Kabinede “üç mülkiyeli”

Dikkat çekici bir başka tablo daha var.

Kabinede üç güçlü “mülkiye” profili öne çıkıyor:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi.

Bu üçlü, devlet geleneği ve bürokratik disiplin açısından belirgin bir ortak paydayı temsil ediyor.

Bu da bize ikinci yarının daha teknik, daha disiplinli ve daha merkezi bir koordinasyonla yürütüleceğini gösteriyor.

SIRADA BÜROKRATİK KADROLAR VAR



Ankara’da konuşulan bir başka başlık daha var.

Bu değişimin sadece bakanlarla sınırlı kalmayacağı.

Adalet ve İçişleri gibi iki stratejik bakanlıkta değişim olduğunda, alt kadrolarda da yeni düzenlemeler beklenir.

- Üst düzey bürokrasi,

Genel müdürlükler,

Emniyet ve güvenlik hattı,

Adli mekanizmanın kritik noktaları.

Yeni bakanlar kendi çalışma ekipleriyle ilerlemek isteyecektir.



Bu nedenle önümüzdeki süreçte başsavcılarda değişiklik, valiler ve emniyet müdürleri kararnameleri gündeme gelecektir.

SEÇİM KABİNESİ Mİ?



Henüz topyekûn bir seçim kabinesi tablosu yok.

Ama ikinci yarıya girilirken yapılan bu hamle, yeni bir değerlendirme sürecinin başladığını gösteriyor.

Erdoğan yaklaşık çeyrek asırdır yürütmenin başında.

Kabine değişikliklerini zamana yayar.

Bir anda değil, adım adım yapar.

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde başka değişiklik ihtimali de masada duruyor.

2028’e giderken kabinede yeni ayarlamalar yapılması sürpriz olmaz.

Büyük resim şu:

İlk yarı bitti.

Teknik direktör kadroya müdahale etti.

İkinci yarı daha disiplinli, daha koordineli bir oyun vadediyor.

Ve Ankara’da herkes biliyor:

Bu sadece bir başlangıç olabilir.



