Gollerden fazlası: Anadolu’nun kızları sahada umut buluyor

“Yakın arkadaşlarımın tepkisi ‘Sen erkek misin?’ oldu.”

“Yapmayın, siz kızsınız. Bizim adabımıza uymaz” dediler.

Bu sözler yarın Ankara’da Kristal Ayaklar Ödül Töreni’ne katılarak ödüllerini alacak olan kadın futbolcularımıza ait. Onların hikâyeleri Türkiye’de kadın futbolunun sadece sporla ilgili değil, aynı zamanda toplumsal değişimle ilgili bir mücadele olduğunun canlı bir örneği. Eğer ülkenin bir ucunda, dağların arasında bir kız çocuğu futbol topuyla özgüven kazanıp geleceğine dair umut taşıyorsa, futboldan bahsederken aslında sadece spordan bahsetmediğimiz ortada. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da futbol, kız çocukları için okula devam etmenin, kendi ayakları üzerinde durmanın ve hayaller kurabilmenin sembolüne dönüşüyor. Kızlar sahada ter dökerken, attıkları her adım özgüven, attıkları her gol ise eşitlik mücadelesinde bir puan anlamına geliyor. Kadın futbolunun bugünkü durumu –eksikleriyle ve başarılarıyla– bize gollerden öte bir hikâye anlatıyor.

KRİSTAL AYAKLAR

Türkiye’de kadın futbolu son yıllarda kurumsal yapısını güçlendirme yolunda önemli adımlar attı. Yine de altyapı eksiklikleri, yüksek maliyetler ve sınırlı ilgi nedeniyle kadın oyunu hâlâ erkek futbolunun gölgesinde kalıyor. Uzmanlar, özellikle altyapı yetersizliği ve erkek sporculara sunulan imkânların kadınlara sunulmamasının, büyümenin önündeki temel nedenler olduğunu belirtiyor. Kısacası, sahada büyük bir özveri ve kararlılık olsa da destek mekanizmaları halen istenen seviyede değil. İşte bu desteği sağlamak için Kadın Futbolcular Derneği (KAFUDER) harekete geçti. Kristal Ayaklar Ödül Töreni ile kızlarımızın, kadınlarımızın sesi olmak için yola çıkıldı. Özellikle Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da desteğe ihtiyacı olan takımlarımız var. Bu yolda onlara ben de geçen yıldan beri eşlik ediyorum. Bu çarşamba akşamı (yarın) Türkiye’nin dört bir tarafından gelen sporcularımızla Ankara’da tören düzenlenecek. Dernek Başkanı Dilek Kavasoğlu ve Başkan Yardımcısı Bedri Akkerman ile sohbetimizden bir bölümü sizlere aktarmak isterim:

KADIN FUTBOLUNDA SORUNLAR

◊ “Hâlâ kadın futbol oynamaz gibi bir bakış açısı var. Oysa özellikle belli bölgelerde futbol dahil spor yapan kızlarımız okullarını bırakmıyor, üniversiteye gidiyor.

◊ Önemli adımlar atılmış olsa da altyapı eksiklikleri sürüyor. Saha, malzeme, hatta antrenör eksikleri dikkat çekiyor.

◊ Bazı illerde burs sorunu, ulaşım sorunu yaşanıyor. Kızlarımız tarlada ya da bir kafede çalışıp antrenmana gidiyor.

◊ Hayallerini ayakta tutacak sitemleri kurabilmek gerekiyor.

◊ Kadın futbolunun Türkiye’de karşılaştığı zorluklar, Avrupa’daki tabloyla kıyaslandığında daha net ortaya çıkıyor. Örneğin İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde kadın liglerinde maç başına seyirci sayıları en az 5 binlerden başlarken; Barcelona ve Real Madrid kadın takımlarının bazı maçları 70 bin seyirciyi bulabiliyor.

◊ Bir diğer önemli fark, medyanın ve toplumun yaklaşımlarında yatıyor.

◊ Avrupa’da son yıllarda kadın futboluna medya ilgisi ve sponsor desteği çığ gibi büyürken, Türkiye’de kadın futbolu medyada neredeyse hiç yer almıyor. Maçlar televizyonlarda nadiren yayınlanıyor, oysa görünürlük eksikliği, ilgisizliğin hem sebebi hem sonucu.”

ÖZEL TEŞEKKÜR

Geçen yıl çıktığımız yolda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın emeği büyük oldu. Bu yıl Ulaştırma ve Milli Savunma Bakanlıkları da kadın futbolunun bayrağını taşıyor. Amacım reklam yapmak değil, ancak Giresun’dan Sivas’a, Yüksekova’dan Antalya’ya, Ankara’ya gelen sporcularımıza destek olanların bilinmesini istiyorum. Belki başkaları da ihtiyacı olan diğer takımlar için harekete geçer. Dört bakanlığa bağlı olan tüm kurumlara, Ziraat Bankası’na, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne, Gölbaşı Belediyesi’ne, dernek adına ve bir kız çocuğu annesi olarak çok şükranlarımı sunuyorum. Gelelim özel sektöre; sosyal medya paylaşımlarımızın ardından derneği arayarak takımlara hediye vermek isteyen sadece üç özel isim çıktı. Outdoor Factory ve Toygar Yedigöz’e, Ones Technology ve Engin Can’a, Eğitim Uygulama Araştırma Vakfı ve Emel Uslu Atik’e de çok teşekkürler. Kristal Ayaklar Ödül Töreni, kadın futbolunun yıllardır gölgede bırakılan hikâyesini ışığa çıkaran, emeği alın teriyle parlatan bir onur gecesidir. Kadınların sahada ve toplumda hak ettikleri yeri almasının sembolü, geleceğe bırakılan bir izdir. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık...

