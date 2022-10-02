Gökyüzündeki gözümüz olmaya devam edecekler

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ASLINDA hep tepelerinde... Türkiye’nin gururu, gözbebeklerinden... Ancak ABD’nin, Avrupa’nın şımarık çocuğuna üsler kurmasını, son olarak da adaları silahlandırmasına yardım etmesini, özellikle 18 ve 21 Eylül tarihlerinde Midilli ve Sisam’a silah sevkıyatını tespit etmeleri Yunanistan’ı ayağa kaldırdı. İnsansız Hava Aracı (İHA) Aksungur’dan bahsediyorum. Aksungur, Midilli’ye 23, Sisam’a 18 taktik tekerlekli zırhlı aracın sevkıyatını bu fotoğrafla dünyaya duyurdu. Yunan basını işi gücü bıraktı, “Türk İHA’larını düşürme vakti geldi” dedi. İsrail’den Heron kiralayan ve ABD’nin oyunlarına alet olan Yunanistan’ın aklına işbirliği ya da üretim gelmemesi ne acı, değil mi?







GURUR DUYMAK...



Sadece Aksungur değil, Türkiye’nin kendi üretimi ANKA da semadaki gözümüz. İkisi için üretildikleri, test sürüşlerinin yapıldığı tam 4 milyon metrekareye kurulu TUSAŞ’a gittim. Gezdim, dinledim ve çalışanlarıyla, ülkemle, emeği olan herkesle gurur duydum... TUSAŞ’taki turumda beni İHA Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız ve arkadaşları bilgilendirdi. Ömer Yıldız, Aksungur’un yapım aşamasını “Yemek pişirme ve terzilik”e benzetti. Kesim ve pişirme süresinin önemine dikkati çekerek... Şimdi sizi fotomuhabirimiz Selahattin Sönmez’in fotoğraflarıyla Aksungur ve ANKA turuna çıkarıyorum...







YIRTICI KUŞ ‘AKSUNGUR’

İSİM BABASI İSMAİL DEMİR



Yunanistan’ı ayağa kaldıran Aksungur İnsansız Hava Aracı Sistemi’nin ismi nereden geliyor? İsim babası Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir. Aksungur veya Akdoğan, doğangiller familyasının bir üyesi olan ‘Doğan’ cinsinden, çok büyük, iri ve geniş gövdeli yırtıcı bir kuş. Kanat vuruşları esnek, avını kovalarken ise büyük hız kazanıyor. 48–65 santimetre uzunluğunda ve 160–220 santimetre kanat genişliğinde. Bu özellikleri ve uzun sürede havada kalması nedeniyle Türkiye’nin en dikkat çeken insansız hava aracına “Aksungur” adı verildi.







AKSUNGUR’UN SIRLARI



* 18 ay gibi kısa bir sürede tasarım ve üretimi gerçekleştirilerek hangardan çıktı.



* Kanat açıklığı 24 metre.



* 1 tona yakın yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.



* Tam 50 saat havada kalabiliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı genelde 44 saat aralıksız havada kullanıyor. Bu süre boyunca 6 saatte bir pilot değişiyor.



* Görüş hattı koşullarında çalışan ve yüksek kapasiteye sahip yedekli ve kriptolu 2 farklı veri link sistemine sahip. Görüş hattı ötesi haberleşmeyi sağlayan uydu haberleşme sistemi ile donatıldı.



* Kamera, radar, telsiz, akıllı mühimmat yani lazer güdümlü bomba yüklü.



* Kameraları sayesinde gece gündüz bir kişinin elinde silah mı yoksa sopa mı var, görebiliyor.



* Üzerindeki kamera ile hedef tespiti yapılıyor, koordinat belirleniyor, hedef vuruluyor.



ÖNCE SANAL HAZIRLIK



* İHA’ların yapım aşaması titiz ve karmaşık.



* Üretime geçmeden hava araçları önce sanal ortamda yani bilgisayarda hazırlanıyor.



* Radar, mühimmat bile sanal ortamda takılıyor, test ediliyor. Tüm testler tamamlandıktan sonra üretime geçiliyor.







AKSUNGUR’UN GÖREV ALANLARI



* Ege Denizi’nde Yunanistan’a karşı,



* Karadeniz’de Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle serseri mayınların tespitinde,



* Olası orman yangınlarına karşı orman ve kıyı şeridinde,



* Terörle mücadelede nokta operasyonlarda kullanılıyor.





ANKA’YI YOLCU ETMEK...

Pistte Anka test sürüşü yani taksi için giderken ben de arkasındaydım.



DÜNYAYI BÜNYESİNE KATIYOR



Dünyadaki teknoloji ve savunma şirketleri arasında kıran kırana personel savaşı yaşanıyor. Örneğin Hollanda, Türk mühendisleri toplamaya çalışıyor. Esnek çalışma imkânı tanınıyor. TUSAŞ da Malezya’da ofis açtı. Sırada Endonezya var.



SONOBUOY’U AKSUNGUR ATACAK



* Sırada “Sonobuoy” denilen akustik yeteneğin denizlere Aksungur tarafından atılması var.



* Sonobuoy bir çeşit denizaltı mikrofonu. Su altındaki denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılıyor.



* Yeni mühimmatların eklenmesi için yürütülen çalışmalarda da sona gelindi.



TÜRK İHA’LARINA DÜNYADAN YOĞUN İLGİ



Aksungur’un anası sayılabilecek ANKA’ya da Aksungur’a da dünyadan yoğun ilgi var. Türk İHA’ları için Kazakistan ve Tunus’un ardından Malezya ile Afrika ülkeleri de sıraya girdi.







HÜRRİYET YER KONTROL İSTASYONUNDA...



Filmlerde gördüğüm ve hep çok istediğim yer kontrol istasyonuna da nihayet girdim. ANKA’nın test taksi sürüşünü izledim. Yer kontrol istasyonlarında ne var?



* Bir pilot ve yanında faydalı yük operatörü görev yapıyor.



* Pilot ve faydalı yük operatörü olmak için temel eğitimin yanı sıra özel eğitimlerden de geçiliyor.



* Faydalı yük operatörü, kamera ve radar kontrolü ile mühimmatın bırakılmasından sorumlu.







BEN NE DİYORUM?

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Türkiye özel sektör ve devlet eliyle savunma alanında büyük başarılar elde ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen savunma sanayisindeki gelişmeler hepimiz için gurur verici olmalı. Teknoloji artık ülkeler için olmazsa olmaz. Teknolojiye sahip olmak, geliştirmek, onu doğru kullanmak ve personel tecrübesi çok önemli. Ancak “Kurmay Zekâ”yı da unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti hem bulunduğu coğrafya gereği hem de yıllardır başarıyla yürüttüğü terörle mücadele nedeniyle o kurmay zekâya sahip. Başarısının arkasında “kurmay zekâ ve alan tecrübesi” var.