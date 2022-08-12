Gittim, gördüm, dua aldım, dilek ağacına dilekte bulundum...

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‘ÇARPITIYORLAR, ŞU AN SANA SÖYLEDİKLERİM GEÇERLİDİR’

Bakın Hüseyin Dede ne dedi:

“Ben bir öyle bir böyle konuşmuyorum.

Bir gazete yanımdaki vatandaşın sözlerini benim sözüm gibi kullandı.

Sana söylediklerim geçerlidir.

Kanallara göre ayrı konuşmuyorum. Benim sözlerimi çarpıtıyorlar.”

‘CUMHURBAŞKANI’MIZIN ZİYARETİ BAZI KESİMLERİ RAHATSIZ ETTİ’

Hüseyin Dede, Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinin önemini uzun uzun anlattı ve kimleri rahatsız ettiğini de açık açık söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ziyareti bazı kesimleri rahatsız etti.

Ben 69 yaşındayım. Hayatımda hiç cumhurbaşkanı ziyaretine tanık olmadım. Bu yüzden Cumhurbaşkanı’mızın ziyareti tarihi bir ziyarettir.

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Cemevlerinin sorunları var, önemli olan bu sorunların çözülmesi.

Cumhurbaşkanı’mızın bizi ziyaret etmesi, cemevlerine de bir meşruiyet kazandırdı.

Şov yapmak için gelmedi, kimsenin haberi yoktu. Bunun üzerinden spekülasyon yapanlara sesleniyorum, yapmasınlar...

Bazı yayın organları beni hedef gösterdi, devlet bizimle ilk defa böyle ilgileniyor. Bazı gruplar da bunu sabote ediyor.

Kutuplaşmayla sabote edenler, toplumu birbirine düşürmek isteyenler başaramazlar, başaramayacaklar. Böyle durumda Türk milleti kenetlenir. Bu oyuna kimse gelmesin.”

AVRUPA’NIN BESLEDİĞİ ALİSİZ ALEVİLER

“Bizlere başta resimler olmak üzere, saldırı yapanlar Atatürk düşmanı.

Avrupa’nın beslediği Alisiz Alevileri savunanlar, dinime küfreden Müslüman olsa.

Özellikle cemevlerine yapılan saldırılardan sonra Sünni-Alevi ayrımı olmadan herkes ziyarete geliyor.”

RESİM MESELESİ NEDİR

Tam da Cumhurbaşkanı’nın oturduğu yer koltuğuna oturdum. Arkada Hazreti Ali’nin resmi duvar üzerine yağlıboya ile uzun zaman önce yapılmış. Sanatla ilgilenen herkes bilir. Duvara yağlıboya yapmanın tekniği farklıdır. Tekniği bilseniz de mutlaka bozulur... O yüzden restorasyonda duvar boyanmış. Cumhurbaşkanı’nın oturduğu koltuğun hemen sağında dev gibi üç tablo bulunuyor. O tabloların arkaya sığma ihtimali yok. O yüzden yan tarafa asılmış.

Atatürk

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Hacı Bektaş-ı Veli

Hazreti Hüseyin

Gelelim Hazreti Ali’nin tablosuna... Tuval üzerine yağlıboya ile yapılması için sipariş verilmiş. Çerçevelenip asılacak.

Erdoğan’ın arkasına yerleştirilenlerde ise Hazreti Muhammed’in soyu ve 12 imamın adı yer alıyor. Hüseyin Dede bu konuda şunları söyledi:

“Onların hiçbir talebi olmadı.

Bunda ne sorun var? Gelen tabloların boyutları büyüktü, arkaya sığmadı.

Nifak sokmak isteyenler resim olmasa başka bir şey bulacaktı. Oyunlara gelmeyeceğiz.”

‘ERDOĞAN’I SERT ZANNETMİŞTİK OYSA ÇOK YUMUŞAK VE NAZİK’

Taleplerini de anlattı Hüseyin Dede... Erdoğan ile sohbetlerini de...

“Ben Cumhurbaşkanı’mızı sert ve somurtkan zannediyordum. Aksine çok yumuşak ve nazik biri.

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Misafir bizde başa oturtulur. Hele Cumhurbaşkanı’mız gelmişse yeri bellidir.

Bir dönem muhafazakâr partiler bizden uzak kaldı, diğerleri ise oylarımızı çantada keklik gördü.

Erdoğan’ın gelmesi tek başına önemliydi.

Önce Mansur Yavaş yollarımızı yaptı, şimdi İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Mamak Belediyesi tüm restorasyonlarımızı yapıyor.

Bağışlarla ayakta kalıyoruz. Artık dayanma gücümüz kalmadı. Su, elektrik gibi meseleler halledilmeli. Cumhurbaşkanı da çalışma yapılmasını istedi.

Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması bu ülkede birlik ve beraberliğe hizmet eder.”

‘İHRACIMIZI İSTEYENLERE...’

Hüseyin Gazi Cemevi yöneticilerinin ihracını isteyen Alevi Vakıfları Federasyonu’na da yanıt verdi Hüseyin Dede..

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İhraç isterlerse istesinler. Bugüne kadar ne yapmışlar?”

HÜSEYİN DEDE’NİN ERDOĞAN’A ETTİĞİ DUA

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ziyarette Hüseyin Gazi Türbesi’ni de ziyaret etti. Orada Hüseyin Dede Erdoğan’a dua etti...

Hüseyin Dede beni de götürdü türbeye ve aynı duadan bana da etti. Çok etkilendim.

DİLEK AĞACI



DİLEK ağacına da gittim. İki kurdele aldım. Biri kızım, biri ailem için. İki dilekte bulundum. Eğer olursa gidip kurban kesip ihtiyacı olanlara dağıtacağım.

BİTİRİRKEN...



Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinin altında bence kimse bir şey aramasın. Çok önemli bir adımdı. Şimdi cemevlerinin istekleri de yerine gelirse birlik ve beraberlik gerçekten güçlenir. Bu birlik beraberliği istemeyenlere inat adımlar atılmalı. Semaha gitmeye karar verdim. Gittiğimde izlenimlerimi yazacağım.