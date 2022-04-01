Et ve süt ürünlerindeki pahalılık

Önce pandemi, sonra savaş... Tüm dünya gibi Türkiye de ekonomide sorun yaşıyor. Ne yazık ki peş peşe zam haberleri geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Şu anda bizim gıda güvenliği noktasında hiçbir bir sıkıntımız yok. Ne yazık ki kırmızı eti fırsata dönüştürmek isteyen bazı fırsatçılar var” dedi. Erdoğan alınacak tedbirleri de sıraladı.
TÜİK ET İLE İLGİLİ İSTATİSTİKLERİ YAYIMLAMALI
Hem et hem de süt ürünleri ile ilgili sıkıntıları Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı İsa Coşkun ile konuştum. İsa Coşkun da et ve süt ürünleri konusunda arzda bir sıkıntı olmadığının altını çizdi. Ancak etle ilgili istatistiklerin yayımlanmadığına dikkat çekti. Yani Türkiye genelinde hayvan sayısı, üretiminin düzenli olarak TÜİK tarafından yayımlanmasının “şeffaflık ve politika belirleme” açısından önemli olduğunu söyledi. İsa Coşkun, önce pandemi, sonra savaş, hatta iklim değişikliği ve değişen koşulların göz önünde bulundurulmasını istedi ve hem zamların gerekçelerini hem de yapılması gerekenleri madde madde sıraladı:
ZAMLAR NEDEN KAYNAKLANIYOR? ÇÖZÜM İÇİN NE YAPILMALI?
Hayvansal ürün maliyetlerinin yüzde 70’ini yem maliyetleri oluşturuyor.
Yemin ham maddelerinin yüzde 60’ı (mısır, arpa, kepek, soya) ithal ediliyor. Tümüyle bağımlı olmak sıkıntılıdır. Türkiye’de bu ürünlerin üretimi arttırılmalıdır.
Akaryakıt, elektrik, doğalgaz arttı. Maliyetlerin düşürülmesi için destek ya da vergi azaltılması gündeme alınmalıdır.
Tarımsal desteklemeler yılın başında açıklanmalı. Ödemeler zamanında yapılmalıdır.
Özellikle süt ürünlerinde ambalajda da dışarıya bağımlıyız. Bu da doğrudan döviz kuruyla ilgili.
Firmalar KDV indirimine uymalı. Ancak maliyetlerin artışına paralel olarak da fiyat güncellemek zorunda kalıyorlar. Aksi takdirde üretici de firmalar da ayakta kalamaz.
Bitkisel ve hayvansal üretim envanteri ve verileri çalışması önem taşımaktadır.
Kısa-orta-uzun vadede yeni bir kamu-özel sektör-akademi işbirliği ile değişen şartlara uygun olarak strateji, politika ve takvimlendirilmiş eylem planı oluşturulmalıdır. Kısa vadede ithalat sorunu çözülemez. Bu yüzden döviz kuru ve makro ekonomide iyileşme sağlanmalıdır. Beklenti pozitife dönmelidir.
Orta vadede yeni bir üretim perspektifi çıkarılmalıdır. Tarımda dijitalleşme sağlanmalıdır.
Kamu güven vermeli. Beklenti yönetiminin önemi hatırlanmalıdır.
İYİ PARTİDE NE OLDU?
İYİ Parti’nin üst yönetimindeki değişiklik siyasi kulislerde epey konuşuldu. Genel Başkan Meral Akşener A takımında 2 önemli değişiklik yaptı. İlki Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın ‘terfien tayin’ olarak nitelendirilen Siyasi İşler Başkanlığı’na kaydırılmasıydı. İkincisi ise popüler isimlerden Yavuz Ağıralioğlu’na görev verilmemesiydi. Peki Akşener’in bu değişiklikleri ne anlama geliyor?
1)Akşener partisinde ‘ikinci adam’ dönemine son verdi. Seçime giderken teşkilatına kendisi hâkim olacak.
2)Gücü tamamen kendinde topladı.
3)Partisini biraz daha merkeze çekmeye çalışacağı sinyali verdi.
4)Ağıralioğlu’na görev vermemesi “Aykırı çıkışlara müsaade etmeyecek” şeklinde yorumlandı.
5)Teşkilat yapısını oluşturan Koray Aydın’ın ve popüler isim Ağıralioğlu’nun izleyeceği strateji şimdilik belirsiz.
İDDİALARA TUNCAY ÖZKAN’DAN YANIT
SİYASET, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “6’lı zirvenin ilk toplantısı sonrası hazırlanan bir bildiri bir ülkenin büyükelçisine gönderildi” iddiasını konuşuyor. Bir de Oğuz Kaan Salıcı’nın Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek, ortak adaya destek istediğini... CHP Başdanışmanı Tuncay Özkan bakın bu iddialar hakkında ne dedi:
Soylu’nun sözleri yalan ve iftiradır. İspatlamayan müfteridir. İçişleri Bakanı’nın görevi şantaj değildir. Ya gereğini yapacak ya da özür dileyecek. Böyle bir şey yok.
HDP’den ortak adaya destek istemek gibi bir arayış yok. CHP, tüm siyasi partilerle görüşen tek partidir. İttifak dışındaki partilerle şu anda başka bir arayış ve görüşme yok.
(DEVA ve GELECEK Partileri CHP ve İyi Parti’nin listelerinden mi seçime girecek?) Bunlar konuşulmadı. Altı parti henüz güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifak yapıyor. Seçim ittifakı için henüz karar verilmedi. Asıl konu iktidarın seçim kurulları ile ilgili yaptığı düzenlemedir. Seçimde entrikaya hazırlanıyorlar.
Et ve süt ürünlerindeki pahalılık
Önce pandemi, sonra savaş... Tüm dünya gibi Türkiye de ekonomide sorun yaşıyor. Ne yazık ki peş peşe zam haberleri geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Şu anda bizim gıda güvenliği noktasında hiçbir bir sıkıntımız yok. Ne yazık ki kırmızı eti fırsata dönüştürmek isteyen bazı fırsatçılar var” dedi. Erdoğan alınacak tedbirleri de sıraladı.
TÜİK ET İLE İLGİLİ İSTATİSTİKLERİ YAYIMLAMALI
Hem et hem de süt ürünleri ile ilgili sıkıntıları Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı İsa Coşkun ile konuştum. İsa Coşkun da et ve süt ürünleri konusunda arzda bir sıkıntı olmadığının altını çizdi. Ancak etle ilgili istatistiklerin yayımlanmadığına dikkat çekti. Yani Türkiye genelinde hayvan sayısı, üretiminin düzenli olarak TÜİK tarafından yayımlanmasının “şeffaflık ve politika belirleme” açısından önemli olduğunu söyledi. İsa Coşkun, önce pandemi, sonra savaş, hatta iklim değişikliği ve değişen koşulların göz önünde bulundurulmasını istedi ve hem zamların gerekçelerini hem de yapılması gerekenleri madde madde sıraladı:
ZAMLAR NEDEN KAYNAKLANIYOR? ÇÖZÜM İÇİN NE YAPILMALI?
Hayvansal ürün maliyetlerinin yüzde 70’ini yem maliyetleri oluşturuyor.
Yemin ham maddelerinin yüzde 60’ı (mısır, arpa, kepek, soya) ithal ediliyor. Tümüyle bağımlı olmak sıkıntılıdır. Türkiye’de bu ürünlerin üretimi arttırılmalıdır.
Akaryakıt, elektrik, doğalgaz arttı. Maliyetlerin düşürülmesi için destek ya da vergi azaltılması gündeme alınmalıdır.
Tarımsal desteklemeler yılın başında açıklanmalı. Ödemeler zamanında yapılmalıdır.
Özellikle süt ürünlerinde ambalajda da dışarıya bağımlıyız. Bu da doğrudan döviz kuruyla ilgili.
Firmalar KDV indirimine uymalı. Ancak maliyetlerin artışına paralel olarak da fiyat güncellemek zorunda kalıyorlar. Aksi takdirde üretici de firmalar da ayakta kalamaz.
Bitkisel ve hayvansal üretim envanteri ve verileri çalışması önem taşımaktadır.
Kısa-orta-uzun vadede yeni bir kamu-özel sektör-akademi işbirliği ile değişen şartlara uygun olarak strateji, politika ve takvimlendirilmiş eylem planı oluşturulmalıdır. Kısa vadede ithalat sorunu çözülemez. Bu yüzden döviz kuru ve makro ekonomide iyileşme sağlanmalıdır. Beklenti pozitife dönmelidir.
Orta vadede yeni bir üretim perspektifi çıkarılmalıdır. Tarımda dijitalleşme sağlanmalıdır.
Kamu güven vermeli. Beklenti yönetiminin önemi hatırlanmalıdır.
İYİ PARTİDE NE OLDU?
İYİ Parti’nin üst yönetimindeki değişiklik siyasi kulislerde epey konuşuldu. Genel Başkan Meral Akşener A takımında 2 önemli değişiklik yaptı. İlki Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın ‘terfien tayin’ olarak nitelendirilen Siyasi İşler Başkanlığı’na kaydırılmasıydı. İkincisi ise popüler isimlerden Yavuz Ağıralioğlu’na görev verilmemesiydi. Peki Akşener’in bu değişiklikleri ne anlama geliyor?
1)Akşener partisinde ‘ikinci adam’ dönemine son verdi. Seçime giderken teşkilatına kendisi hâkim olacak.
2)Gücü tamamen kendinde topladı.
3)Partisini biraz daha merkeze çekmeye çalışacağı sinyali verdi.
4)Ağıralioğlu’na görev vermemesi “Aykırı çıkışlara müsaade etmeyecek” şeklinde yorumlandı.
5)Teşkilat yapısını oluşturan Koray Aydın’ın ve popüler isim Ağıralioğlu’nun izleyeceği strateji şimdilik belirsiz.
İDDİALARA TUNCAY ÖZKAN’DAN YANIT
SİYASET, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “6’lı zirvenin ilk toplantısı sonrası hazırlanan bir bildiri bir ülkenin büyükelçisine gönderildi” iddiasını konuşuyor. Bir de Oğuz Kaan Salıcı’nın Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek, ortak adaya destek istediğini... CHP Başdanışmanı Tuncay Özkan bakın bu iddialar hakkında ne dedi:
Soylu’nun sözleri yalan ve iftiradır. İspatlamayan müfteridir. İçişleri Bakanı’nın görevi şantaj değildir. Ya gereğini yapacak ya da özür dileyecek. Böyle bir şey yok.
HDP’den ortak adaya destek istemek gibi bir arayış yok. CHP, tüm siyasi partilerle görüşen tek partidir. İttifak dışındaki partilerle şu anda başka bir arayış ve görüşme yok.
(DEVA ve GELECEK Partileri CHP ve İyi Parti’nin listelerinden mi seçime girecek?) Bunlar konuşulmadı. Altı parti henüz güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifak yapıyor. Seçim ittifakı için henüz karar verilmedi. Asıl konu iktidarın seçim kurulları ile ilgili yaptığı düzenlemedir. Seçimde entrikaya hazırlanıyorlar.