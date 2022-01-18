Enes'in ardından...

Hürriyet Gazetesi Ankara bürosunun kahvaltılı sohbetleri artık bir gelenek haline geldi. Hemen hemen her siyasi partiden, sivil toplum örgütlerinden, meslek kuruluşlarından isimleri her hafta ağırlıyoruz. Bu kez de CHP’nin ekonomi kökenli Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile ufuk turu yaptık. Hem ekonomi ile ilgili önemli tespitleri, tüm liderlere çağrısı, hem de TBMM’den geçen Merkez Bankası düzenlemesine ilişkin çarpıcı açıklamaları var. Sırayla gidelim...

‘MANTIĞA AYKIRI’

CHP, yeni ekonomik modeli eleştiriyor. Özellikle de dünyadaki gelişmelere de dikkat çekerek, politikanın değiştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bülent Kuşoğlu’nun mevcut politika ile ilgili açıklamaları şöyle:

Yeni ekonomik model mantığa aykırı. Kur korumalı mevduat Hazine’yi sıkıntıya sokacaktır.

Faiz indirimi bugün için yanlış bir politikadır. Aslında faiz indirimi diye bir şey de yok. Kendi kendimizi kandırmayalım. Politika faizi ile piyasada kullanılan faiz bir değil. Enflasyonun altında faizle, paranın değeri korunabilir mi?

TBMM’ye ekonomi ile ilgili düzenlemeler geldiğinde karşımızda muhatap bulamıyoruz. Soru soruyoruz, yanıt alamıyoruz.

Kuşoğlu partisinin Hazine’den aldığı yardımı kur korumalı mevduat fonunda değerlendirmek istediklerini ancak kendilerine, “Henüz yazı gelmedi” denilerek “ret” yanıtı verildiğini söyledi. Vatandaşların ise genelde dövizlerini bozdurmadıklarına dikkati çekti.

YAPILMASI GEREKENLER

Peki CHP’ye göre atılması gereken adımlar neler?