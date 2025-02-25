Elektrik faturalarındaki yeni düzenlemeden kimler etkilenecek?

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Altını çizmekte fayda var, bu karar yılın ilk çeyreği için geçerli. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Hürriyet’in geleneksel kahvaltısına konuk oldu, dikkat çeken açıklamalar yaptı. O açıklamaların ayrıntılarını Neşe Karanfil’in haberinden okuyabilirsiniz. Ben sizlere hem zam meselesini hem de tartışma yaratan elektrik faturalarını anlatacağım. Bakan Bayraktar ilk çeyrek zam yok dedi ama sonrası için enerji piyasasının değişkenlerine dikkat çekti:

İLK ÇEYREKTEN SONRA ENERJİ PİYASASININ DEĞİŞKENLERİNE BAKILACAK

- “Sonrasına bakacağız. Dünyadaki gelişmeleri, maliyetlerimizi takip edeceğiz.

- Bir de tabii biz enflasyondaki hedefi tutturmak konusunda da hassasiyet içerisindeyiz.

- Tüm bunları düşünerek hareket edeceğiz. Öyle ucu bucağı açık bir iş yapmıyoruz.”

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ELEKTRİK FATURALARINDAKİ YENİ DÜZENLEME

Gelelim elektrik faturalarında yapılan ve tartışma yaratan yeni düzenlemeye... 2023 yılında, elektrik faturalarının aşırı artışını engellemek ve vatandaşlara destek olmak için bazı düzenlemeler yapılmıştı. Pandemi ve etkileri ile dünya genelindeki fiyat artışları nedeniyle bu destek herkese uygulandı. Yeni düzenleme ile destek miktarında sınırlı bir değişiklik yapılacak çünkü ekonomi gerçekleri zengin, orta gelirli, düşük gelirli tüm grupların desteklenmesini doğal olarak kaldırmıyor. Bakan Bayraktar’ın anlatımıyla yeni düzenlemenin ayrıntıları şöyle:

YÜZDE 97’LİK KESİM ETKİLENMEYECEK

- “Türkiye’de 42 milyon abone bulunuyor.

- 200 kilovatsaat tüketilen bir yerde eğer sizin tüketiminiz bunun iki katından daha fazlaysa biz yüksek tüketim grubu olarak bunu belirliyoruz.

- Yani 200 kilovatsaatin iki katından fazla tüketenler, yüksek tüketim grubunda yer alıyor. Yüksek tüketim grubundakiler artık destekten yararlanmıyor.

- Yıllık bazda 2024 yılı içinde elektrik tüketimi toplam beş bin kilovat saatin üzerinde olanlar, destek grubundan çıkarıldı. Yani bu kişiler elektriğin bedeli neyse onu ödeyecek.

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- Tüketim bedeliniz yıllık olarak beş bin kilovat saatin altına inerse yeniden destek grubuna alınıyorsunuz.

- Değerlendirme yıllık olarak yapılacak.”

Bakanlığın beklentisi bu yeni düzenlemeden abonelerin yüzde 97’sinin etkilenmeyeceği yönünde. Deniz kenarında yaşayanlar ve doğalgaz yerine elektrikle ısınan abonelere gelince. Bu kesimin genelde elektrikle ısındığını ve doğalgaz faturası ödemediğini hatırlatalım. Diğer yandan bakanlık bu konuda yaptığı araştırmada Antalya ve İzmir gibi şehirlerde de tüketim ortalamasının iki yüz elli kilovat civarında olduğunu tespit etti. Yani destek grubundan çıkarılma nedeni olan dört yüz on yedi kilovatsaatlere ulaşmıyor. Kısaca gelir düzeyi yüksek olanlar yani zenginler elektrik faturalarını desteksiz ödeyecek.

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OĞLUNU KAYBEDEN BABA “ÇOCUĞUMUN İSMİ YAŞASIN” DEDİ, GABAR’A ADI VERİLDİ

“Türkiye için 5 Gabar oyun değiştirici olur” diyen Enerji Bakanı, şu anda üretim yapılan Şehit Esma Çevik ve Aybüke Yalçın sahalarının kuzey batısındaki iki sahaya da kendi çalışanlarının isimlerinin verildiğini anlattı. Bu yeni sahalardan birinin adı Bülent Sadioğlu... Petrol Arama Daire Başkanı olan Bülent Sadioğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Geçen yıl kule kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki mühendis Mehmet İrfan Güler’in de adı yeni sahalardan birine verildi. Bakan Bayraktar taziye için ailesine gittiklerinde Mehmet İrfan Güler’in babasına “Sizin için ne yapabilirim” diye sorduğunda, “Sizden oğlumun ismini yaşatmanızı istiyorum” yanıtını aldı. Alparslan Bayraktar “Biz de böyle çok ümitvar olduğumuz sahalardan birine onun adını verdik. Artık sahalardan birisinin ismi Bülent Sadioğlu sahası, diğeri de Mehmet İrfan Güler sahası” dedi.