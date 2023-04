Eksen değişikliğini gündeme getirenler ‘Makronizm’e ne diyecek?

Haberin Devamı

FRANSA Cumhurbaşkanı Macron’un Çin’e yaptığı ziyaret dünyada büyük yankı, aynı zamanda tepki uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında, “Batı’nın bizimle ilgili hesabı var. Macron’un Çin seyahatinin perde arkası nedir? Macron ne için Çin’e gitti? Çok mu muhabbeti vardı? Bu soru işaretlerinin cevabını veya ziyaretin yapraklarında ne olduğunu iyice inceleyip görmek lazım” dedi. Tüm dünyanın farklı pencerelerden konuştuğu o ziyaretin analizini yapacağım ve Cumhurbaşkanı’nın sözlerinin şifrelerini yani Ankara’nın bakış açısını sizlerle paylaşacağım:

ABD’YE İNAT ÇİN Mİ?

- İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ABD politikalarıyla şekillenen Avrupa’nın, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte yeni bir arayışa girdiğini söylemek yanlış olmaz.

- Bu arayışın Avrupa Birliği’ni, bizim de Türkiye olarak müracaat ettiğimiz siyasi ve ekonomik anlamda güçlendirecek genişleme ve yeni üyeler kabul etme politikasına doğru ittiği aşikâr.

- Ancak çatışma alanları ile uluslararası terörizmin ortaya çıkardığı yasadışı göç ve mültecilerin aşırı sağ partileri güçlendirmesi yetmezmiş gibi, pandemi ve ekonomik krizler de Batı ülkelerini kendilerini koruma politikaları üretmeye itti.

- Trump’ın başkanlığı döneminde ABD’nin Avrupa Birliği’ne yönelik “Önce Amerika” yaklaşımı da Avrupa Birliği’nin düşünsel bazda da olsa askeri birtakım fikir değişiklikleri yapmasına neden oldu.

- İşte yazımızın başlığından da anlaşılacağı üzere Fransa’da iki dönemdir başkanlık yapan Macron, askeri perspektifini yapan ilk lider olarak Avrupa Birliği içinde öne çıktı. Nasıl mı?

- ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ dedi.

- Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’ya nükleer bomba atmasına yanıt vermeyeceğini söyledi.

- Ve nihayetinde Çin’e gitti. Üstelik Politico dergisi ve Les Echos gazetesinde yayımlanan mülakatta “Avrupa’nın Tayvan konusunda kendi stratejisini izlemesi gerektiğini” belirterek, Avrupa’nın kendine ait olmayan krizlere bulaşma riskine girdiğini söyledi, savunma alanında ABD’ye bağımlılığın azaltılması çağrısında bulundu.

Fransa siyaseti üzerinde uzman bazı isimler, Macron’un bu açıklamaları NATO ve ABD karşıtı seçmenin oyu için yaptığını söylese de Macron’un bu söylemleri seçim propaganda dönemleri dışında yaptığını belirtmek gerek. Neden mi?

MACRON’UN ALAN AÇMA GİRİŞİMİ

- Önce pandemi, sonra savaş... Macron ciddi bir sosyal baskı ve ekonomik sorunla karşı karşıya kaldı.

- Üstelik ABD, savaşı AB’nin ödediği maliyete bakmadan sürdürüyor, sürdürmekte de kararlı.

- Kısacası bu maliyeti ödemek istemeyen Macron kendine alan açmaya çalışıyor.

BU DA MI EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ?

Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerinin arkasında yatanlara ve Ankara’nın bakış açısına:

- Türkiye, 15 Temmuz sonrası “Dünya 5’ten büyük” sözleriyle ve sonrasında da milli güvenliği, ekonomisi ile ilgili kaygıları nedeniyle denge politikası yürütmeye başladığı an, kendi içindeki aşırı Batıcılar tarafından da “eksen değişikliği” ile suçlandı.

- Ülkesine alan açmak gayretinde olan Macron’un ABD karşıtı açıklamaları ve politikaları size de tanıdık gelmiyor mu? Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ey Amerika” ile başlayan cümlelerini hatırlıyor musunuz?

- Sonuçta ülkelerin pandemi ve ekonomi gibi nedenlerle içinde bulunduğu sıkışmışlıktan kaynaklanan yeni alan ihtiyaçları aşikâr. Ancak Batı’nın içinde olan bir ülkenin yeni alanı Çin’de bile aramak zorunda kalması; zamanında Türkiye’ye “Ekseni kaydı” diyenlere Ankara’ya göre “Fransa’nın da mı ekseni kaydı?” sorusunu sorduruyor.

- Kim bilir, belki de Fransa, Batı’nın içindeki Çin’in Truva atıdır...

