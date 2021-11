Ekonominin farkındalığı

Olağanüstü bir durum olmazsa seçimler 2023 yılında yapılacak. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı sözlerinden ya da icraatlarından bazı kesimler “AK Parti erken seçime gidiyor” yorumunu çıkarmak istese de, ufukta bugünün koşullarında bir erken seçim yok.

Ancak cumhur ittifakında özellikle de AK Parti açısından seçimlere erkenden hazırlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarında milletvekillerine ve parti teşkilatına verdiği “Seçim için çalışmaya başlayın” mesajının arkasında da bu hazırlık yatıyor. AK Parti, 2023 seçimleri için bugünden. özellikle bu yazdan itibaren sahada çalışmaya başlayacak.

2023’ÜN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023 seçimleri çok önemli hale geldi” diyerek; seçimlerin sadece cumhur ittifakı için değil, Türkiye’nin kritik konulardaki politikaları nedeniyle adeta bir kader seçimi olacağı mesajını verdi. Bu konuda AK Parti kurmayları Türkiye’nin beka sorunu haline gelen dış politikada milli adımların sürebilmesi ve terör örgütleriyle mücadelesinin tavizsiz devam edebilmesi için 2023 seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunun altını çiziyorlar. Siyasette her an her şey değişebilir olasılığını bir kenarda tutarak, cumhur ittifakı açısından şu tespitleri sıralayabiliriz:

Cumhur ittifakı yola ana gövdeyi oluşturan AK Parti ve MHP ile devam edecek. Ancak ittifakın genişlemesi için çalışmalar da sürecek.

Türkiye’nin ekonomi başta olmak üzere öncelikli sorunları masaya yatırılarak, seçime kadar reformlarla birlikte adım atılması planlanıyor.

Dış politikada diyalog ve uzlaşma dilinin ön planda olacağı belirtiliyor ancak milli meselelerde Türkiye’nin haklarının kararlılıkla savunulacağının altı çiziliyor.

Cumhur ittifakının adayı da belli. Bu nedenle de millet ittifakı gibi “aday tartışması” yaşamıyor.

YUVARLAK MASA FORMÜLÜ