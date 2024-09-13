Dracula ile kahvaltı

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Dracula’nın orijinal kitabından uyarlama filmi dışında, ABD’de farklı bir uyarlaması da büyük ilgi gördü. Türkiye de Dracula’yı tiyatro sahnesinde izlemeye hazır olabilir. Üstelik Dracula’yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı oynayacak.

DRACULA’NIN PRÖMİYER’İ 2025’İN BAŞINDA

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Hürriyet gazetesinin geleneksel sabah kahvaltısının konuğu oldu. Bu sene 75 yıllık izlenme rekoruna imza atan Devlet Tiyatroları ile ilgili ayrıntılı açıklamalarını muhabirimiz Ebru Karatosun’un haberinde bulabilirsiniz. Ben ise yeni projelerine değinmek istiyorum.

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Karadağlı “herkes çalışacak” diye geldi, bu yöntemi de uyguluyor. Genel müdür yardımcıları ve kendisi de zaman zaman sahnede olacak. 2025’teki prömiyer öncesi kararın nasıl verildiğini, hazırlıkları Tamer Karadağlı anlattı:

“- Dracula’nın güzel ve evrensel bir hikâyesi var. Ama Bram Stoker’ın Dracula’sı değil, bir uyarlama. Şu anda New York’ta da oynuyor.

- Aslında geçen sene başında da zaten başka bir yorumla oynayacaktık, onu değiştirdik ama ilan ettik. İlan ettiğimiz her şeyi yapıyoruz. Bu yılın sonunda veya 2025 başında prömiyer yapacağız. Dracula’yı da ben oynayacağım.

- Sahnelecek eserleri kurulumuz seçiyor. Edebi bir kurulumuz var, onlardan geçerse bizim kendi repertuarımıza giriyor.

- Dracula da bizim repertuarımızda olan bir oyundu. Başrejisör karar verdi; “Siz de sahnede çalışacaksınız” dedi. Ben de reddetmek istemedim.

- Provalara iki ay var, yönetmenimizle konuşacağız. Sahne dizaynı çok gotik olacak.

- Geçen seneden beri benim en çok söylediğim söz ‘herkes çalışacak’ oldu.

- Bu sene idari görevleri olanlar da oyun oynuyor olacak.”

Kostümlere, sahne dizaynına çalışmalar şimdiden başladı. Oyunculuk kadar belli ki görsel şov da etkili olacak.

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ÖZEL ‘TEASER’LARLA TANITIM

Geçen sene “Tiyatro her yerde” sloganını kullananan Devlet Tiyatroları bu sene “Duy Beni” ile yola çıkıyor. Karadağlı, “İnsanın kendi sesini duyurması önemli, bir süre sonra insan kendi sesine sağır oluyor” dedi. Devlet Tiyatroları, Türk ve Yunan sanatçıları bir araya getirerek Romeo ve Juliet’i sahnelemişti. Bu sene ise şehirlerarası ortaklıklar göreceğiz. Ankara-İstanbul, Antalya-Ankara sanatçılarının birlikte sahneye çıkacakları eserler gündemde olacak. Devlet Tiyatroları tanıtım için de atağa kalktı. Oyunların özel olarak hazırlatılan teaser’ları Devlet Tiyatroları’nın sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.