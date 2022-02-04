Diplomasi çözüm olsun

Ankara bu hafta sonunu Abdulhamit Gül’ün Adalet Bakanlığı görevinden affının yankılarıyla geçirdi. Kulisler hem bu değişikliğin nedenini anlamak hem de “Kabinede başka değişiklikler olacak mı?” sorusuna yanıt aramak için hareketliydi. Kabinede değişiklik iddiaları ile başlayacak olursak, aslında hem yöntem hem de isim değişti... Nasıl mı? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık “Kabinede revizyon” ifadesi kullanılmıyor. Bu değişiklik ya da değişiklikler için Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçmiyor. Değişiklikler, atamalar geç saatlerde açıklanmadan yapılıyor.2023 seçimlerine doğru kapsamlı bir değişim beklenmiyor. Ancak iki üç bakanın değişmesinin ise sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Gelelim Abdulhamit Gül’ün affını istemesine... Bu konuda öne çıkan iddialar arasında Gül’ün söylemleri vardı. Hatta Gül’ün Adalet Bakanlığı’ndan gitmesiyle AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve ekibinin elinin zayıfladığı yorumları yapıldı. Yoğun hafta sonunun ardından Hürriyet Ankara ofisinin geleneksel sabah kahvaltısının konuğu Numan Kurtulmuş’tu. Kurtulmuş ile başta Abdulhamit Gül’ün görevden affı olmak üzere birçok konuda sohbet ettik. Gelelim sohbetin içeriğine...

‘GÜL’ÜN CİDDİ ÇALIŞMALARI OLDU’

NUMAN Kurtulmuş’a açık açık sorduk... Hem Abdulhamit Gül’ün neden görevden affını istediğini hem de bu durumun Numan Kurtulmuş’a yönelik olduğu iddiasını... Bakın ne mesajlar verdi:

“Son derece haksız, yanlış, art niyetli bir yorum. Katılmam mümkün değil.

Sürece nasıl gelindi, bilmiyorum. Bakanların kimler olacağı konusu Cumhurbaşkanı’nın takdiridir.

Abdulhamit Gül uzun yıllar siyaset yaptığım çok değerli bir arkadaşım. 15 Temmuz sonrası süreçte yargıdaki yanlışlarla ilgili ciddi mücadele yürüttü. Ayrıca insan hakları eylem planı, yeni anayasa çalışmaları ve demokratik adımlar konusunda da ciddi çalışmaları oldu.

Abdulhamit Gül nasıl bir istikamette idiyse, Bekir Bozdağ da aynı istikamet ve fikriyatta olduğuna güvendiğim değerli bir arkadaşımdır.”

Abdulhamit Gül’ün bakan olarak yaptığı son konuşmada söylediği “Hukuk devletinde haysiyet cellatlığı, itibar suikastı olmaz. FETÖ’vari anlayış ve uygulamaların gerçekleştirilmemesi yönünde tedbir alınması en esaslı görevlerden biridir” sözü de çok tartışılmış, hatta Ekrem İmamoğlu ile ilgili MOBESE kayıtları ile ilişkilendirilmişti. Numan Kurtulmuş, “Abdulhamit Gül bu sözleri hangi kontekste söyledi bilmiyorum. Ancak söylediği sözler hukuk devletinin temel prensiplerindendir” yorumunu yaptı.

‘BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI’