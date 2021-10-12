Dikkat dikkat! Dünya sizin için hâlâ güvensiz bir yer!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir il il Türkiye’yi dolaşıyor, sorunları dinliyor. Mersin’de nakliyecilerle buluşmasına bazı gazeteciler de davetliydi. Bölge büyükşehir belediye başkanlarının ve bazı milletvekillerinin de katıldığı o buluşma öncesinde ise gazetecilerle yemekli akşam sohbetinde bir araya geldi. Aklındaki cumhurbaşkanı adayının bir anlamda robot resmini çizdi. Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda sistem değişimine kadar nasıl çalışması gerektiğini anlattı. İki dikkat çeken açıklama yaptı. AK Parti ile anayasa masasına oturmayacaklarını söyledi. 2023 seçimlerine giderken iktidar partisi tarafından gerilimin tırmandırılma olasılığından ve “siyasi cinayetlerden” de endişesi olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

AMAÇ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK

(Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden asla dönüş yok açıklaması)

“2017’den bu yana yaşamımızın her alanında geriye gittiğimizi görüyoruz. Sürekli geriye giden ve ülkeyi bir kişinin iki dudağına teslim eden bir yapıyla karşı karşıyayız. Erdoğan sistemden memnun. Erdoğan gerçeklerden koptu, gerçeklerin dışında.

(AK Parti’nin Başkanlık Sistemi’ne ilişkin yeni anayasa çalışması)

Zaten var olan anayasa askıda, hukuk sistemi askıda. Amaçları gündemi değiştirmek. Ekonomiyi, işsizliği gündemden çıkartalım, gereksiz, lüzumsuz anayasa tartışması yapalım istiyorlar. Erdoğan’ın bir Anayasa değişikliğine ihtiyacı yok. Zaten her söylediği yasa hükmünde.

(Erdoğan’ın siyasi partilere yaptığı yeni anayasa çağrısı)

Biz hiçbir zaman AK Parti’yle bir anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız. Oturduğunuz andan itibaren otoriter yönetime meşruiyet kazandırmış oluyorsunuz. Onların bizimle oturup anayasa değişikliğini görüşebilmeleri için önce iradelerini kamuoyuna deklare etmeleri lazım. “Biz bu sistemden rahatsızız. Bu sistem, Türkiye’ye büyük zararlar verdi, biz bunu bitirmek istiyoruz” demeleri lazım.