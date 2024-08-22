Cumhur İttifakı ve Kabine’den Ahlat’a çıkarma

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AHLAT, Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı olarak bilinir. Anadolu’nun tapusu kabul edilir. 25-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt Zaferi kutlamalarına bu sene ayrı bir önem verildi. Önümüzdeki günlerde Malazgirt Zaferi’nin 953. yıldönümü kutlanacak. Bu kutlamalara deyim yerindeyse Cumhur İttifakı ve Kabine çıkarma yapacak.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİRLİKTE KATILACAK

Törenlere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı

Devlet Bahçeli birlikte katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önceden giderek Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde bir gece kalacak. İki liderin Bahçeli’nin kendi imkânlarıyla yaptırdığı evi de ziyaret etmesi bekleniyor. Daha önceki ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçmiş, MHP Genel Başkanı’yla birlikte inşaatı süren Bahçeli’nin evine gitmişler, inşaat alanında incelemelerde bulunmuşlardı. Hatta iki lider inşaat alanında iki sandalyeye oturup uzun uzun sohbet etmişlerdi. Edindiğim bilgilere göre MHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Burası sizin de eviniz” demişti. İki liderin ziyaret sırasında Bahçeli’nin Ahlat’taki evinde çay içmek için sözleştiği ifade edildi.

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KABİNE AHLAT’TA TOPLANIYOR

Yıllar sonra Kabine de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara dışında bir yerde, Ahlat’ta toplanacak. AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu Sivas Kongresi’nin 84. yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas’ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas’ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı. Ahlat’ta toplanacak Kabine’de dış politika, iç politikada gelişmelerin yanı sıra Türk dünyası ile ilişkilerin ve başta Ahlat olmak üzere bölgenin sorun ve ihtiyaçlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

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OTAĞLAR KURULUYOR

Kutlama hazırlıklarının sürdüğü Ahlat’ta çadırlar kurulmaya başladı. Erdoğan, Bahçeli ve Kabine üyeleri Millet Bahçesi’nde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı’nı da ziyaret edecek. Ayrıca Okçuluk Vakfı’nın öncülüğünde geleneksel Türk oyunları ve konserler gibi etkinlikler de düzenlenecek.