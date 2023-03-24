Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin seçimlere doğru yol haritası

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Peki AK Parti nasıl bir seçim kampanyası yürütecek ve bu yürüteceği kampanyanın sınırlarını kim çizdi? Sizlerle edindiğim bilgileri paylaşacağım.

ERDOĞAN ‘DEPREM İSTİSMAR EDİLMEYECEK’ DİYEREK TALİMATI VERDİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan toplantılarda deprem felaketine dikkati çekerek; “Sade ve sakin bir kampanya” istediğini belirtip “Deprem istismar edilmeyecek” sözleriyle kampanyanın doğrudan sınırlarını çizen isim oldu.

- Ramazan ayı boyunca miting yapmayı planlamıyor. Bunun yerine açılışlarda, toplantılarda, bina önlerinde gösterişsiz platformlarda, hafif bir yükseltinin üzerinde konuşmayı tercih etti.

- Bayraklı, ışıklı mitinglerin yerini daha çok yüz yüze görüşmeler, ziyaretler alacak.

- Ramazan ayı sonrası için düşünülen mitinglerde de ramazan ayı boyunca yapılacak olan konuşmalarda da ne müzik olacak ne de arkasında büyük ekranlarda görüntüler.

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- Seçim mitinglerinde bugüne kadar kullanılan turkuaz rengi halı da serilmeyecek. Onun yerine siyah bir halı platforma konulacak.

TURKUAZ YERİNE SİYAH HALI

‘HATIR GÖNÜL DEVRİ KAPANDI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanların büyükşehirlerde milletvekili adayı olacaklarını açıkladı. Peki, AK Parti seçimlere nasıl bir vitrinle gitmeyi planlıyor? Bu sorunun yanıtına üst düzey bir kaynağım şu cümle ile yanıt verdi: “Artık hatır gönül devri kapandı.”

- Temel amaç seçimi kazanmak. Bu yüzden bakanlar sahaya sürüldü. Büyükşehirlerde vekil olmak için çalışacaklar.

- Seçimlere katılan siyasi parti sayılarını ve ittifakları düşünürsek, önümüzdeki süreçte seçimi kazanan cumhurbaşkanı açısından TBMM’de de güçlü olmak önem kazanacak. Yani bakan yapmak için vekillikten istifa yöntemine başvurulması beklenmiyor.

- Bu da demek oluyor ki, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilirse seçmenin karşısına yeni bir kabine ile çıkacak.

- Kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı ikiye çıkabilir.

- Akıllardaki soru Mehmet Şimşek’in durumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek’le istişarelerinin süreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin çok iyi geçtiğine dikkat çeken kaynaklar; “Şimşek elinden geleni yapmaya hazır, bu görüşmelerin devamı da olur. Bir yöntemde de anlaşılabilir” dedi. Ancak sorun bu değil. Sorun, Mehmet Şimşek’in sağlığı. Bir süredir tedavi gören Şimşek’in yurtdışında tedavisi devam edecek.

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- Gelelim milletvekili listelerine... Üç dönem kuralı istisnaları olsa da genel olarak işletilecek.

- AK Parti listeleri son dönemlerde yazıldığı gibi ünlü isimlerden oluşmayacak. İstisnaları olsa da AK Parti illerde yoklama, araştırma, sosyolojik verilerle sevilen, sayılan isimleri aday yapmaya hazırlanıyor.

- Yine üst düzey bir kaynağım; “Rasyonel bir liste görülecek” dedi.

MİLLET İTTİFAKI’NDA HDP ÇIKMAZI VE LİSTE ÇALIŞMALARI

6’LI masada yaşanan sorunları hem bu köşede hem de CNN Türk canlı yayınlarında anlatmıştık. Masa uzlaşmış görüntüsü verdi ama içeride kazan kaynamaya devam etti. Nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

CHP’YE GÖRE HDP’Lİ BAKAN OLMAZ

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- Akşener’e yapılan teklifin ayrıntısından ve Kılıçdaroğlu ile uzlaşmaya varmasından diğer liderlerin son anda haberi oldu.

- O liderlerden Kılıçdaroğlu’nun son masa toplantısında sessiz kalmasına bozulanlar, şaşıranlar oldu.

- Ancak özellikle CHP-İYİ Parti, İYİ Parti-Demokrat Parti arasında tartışmalar bir anlamda sürdü. HDP görüşmesi ve Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamaları ile başka bir noktaya geldi.

- CHP o açıklamayı Yavuz Ağıralioğlu’nun şahsi fikirleri olarak görüyor. Ancak, İYİ Parti içinde HDP ile görüşülmesinden rahatsız isimler olduğu biliniyor.

- En çok da CHP’nin HDP’ye iki bakanlık sözü verdiği iddiası konuşuluyor. Bu iddiayı CHP’nin üst düzey yetkilileri yalanlıyor. Üst düzey isimler; “Görüşme masasında bakanlık talebi gelmez, böyle bir sohbet geçemez bile” diyorlar. Aynı tepkiyi HDP’nin Öcalan’a özgürlük talebine ilişkin de veriyorlar; “Öcalan’a özgürlük mümkün değil” diyerek...

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- Ancak, Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda HDP’li ya da Yeşil Sol Partili olmayan ancak onların da sıcak bakabileceği isimlere de kabinede yer verilebileceği konuşuluyor.

LİSTELER İÇİN İTTİFAK İÇİ İTTİFAK BEKLENİYOR

Gelelim milletvekili listelerine... CHP ittifak içi ittifak çalışmalarını yürüten üç siyasi partiyi bekliyor. Saadet, DEVA ve Gelecek Partileri bir süredir bazı iller için müzakere yürütüyor. Bu müzakere henüz sonuçlanmış değil. CHP önce bu müzakerenin sonuçlanıp sonuçlanmayacağını ve uzlaşma olursa ayrıntısını görmek, ona göre de bir yol haritası belirlemekten yana.