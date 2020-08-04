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Hande Fırat

Hande Fırat

hfirat@hurriyet.com.tr

COVID her yerde

4 Ağustos 2020

Hatırlayacaksınız, bir önceki yazımda Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile konuşmuş ve bayramda dikkat edilmesi gereken tedbirleri sizlerle paylaşmıştım. Mehmet Hoca, Bodrum izlenimlerini paylaşmıştı. O izlenimler ve uyarıları çok konuşuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Birinci dalga sahillere indi” diyerek endişesini dile getirdi. Şimdi sizlerle önce gözlemlerimi paylaşacağım. Sonra da Mehmet Hoca’nın yeni uyarılarını...

COVID-19’LU SAHİLLER

Tabii ki kurallara uyan, dikkat eden insanlar da işletmeler de var. Ancak onların istisna olduğunu söyleyip gördüklerimi sizlere aktaracağım. Sevgili doktor arkadaşım Prof. Dr. Murat Türegün ile birlikte Bodrum sahillerini dolaştık. İşletmelerin önünden geçtik, Türegün “Bu kalabalığın içine asla girilmez” dedi.

 Sosyal mesafe yok! Bodrum’da ve Çeşme’de şezlonglar yan yana, hatta dip dibe!

 Halk plajları ağzına kadar dolu. Sahil de deniz de dolu. Havuzda, denizde sosyal mesafeye dikkat edilmiyor.

 Plaj partilerinde durum vahim. Saat 17.00 gibi başlayan partilerde, eğlence en az üç saat sürüyor. İğne atsanız yere düşmüyor.

 Akşamları çarşılarda, marinalarda gezenlerde maske yok.

 Gece kulüplerinin çoğu önüne ya da bir bölümüne restoran açarak, ruhsatlarına restoranı ekleyerek, gece kulüplerini de hizmete açmış. Bazı yerlerde gece 24.00 kısıtlamasına uyulsa da özellikle Çeşme ve Alaçatı’da tedbirsiz eğlence sabahlara kadar sürüyor.

 İnsanlar birbirlerini gördüklerinde el sıkışıyorlar, sarılıyorlar hatta öpüşüyorlar.

Şimdi bu tespitlerin ardından, gelelim bu boş vermişliğin yol açacağı tehlikeli duruma ve acil alınması gereken tedbirlere... Bu konuda Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hoca ile yine dertleştik. Mehmet Hoca’nın gözlemleri şöyle:

PLAJ PARTİLERİ KORKUNÇ

 Büyük otellerde, halka açık yerlere göre tedbirlere daha iyi uyuluyor. Halka açık yerlerde tedbirlere uyulmuyor. İnsanların korkusu kalmamış.

 Tedbirli insanlarda da artık bezginlik var. “Benim tek başıma tedbir almam bir işe yaramaz” diye düşünüyorlar.

 Plaj partileri korkunç. Yapılan çalışmalara göre risk sıralamasında ikinci sırada. Virüsün açık havada arada mesafe varsa bulaşma riski az. Mesafe yok ise açık hava, kapalı hava fark etmez.

 Bodrum’un en riskli durumu ise kimsede maske olmaması.

PLAJLARDA MESAFE DENETİMİ ŞART

Mehmet Hoca, “Daha da geç kalmadan acil tedbir alınması şart” diyor. Öncelik mesafe kuralına her yerde uyulması. Mehmet Hoca diğer tedbirleri şöyle sıraladı:

 Şezlongların arası, maske takılıyorsa 1.5 metre, takılmıyorsa 2 metre olmalı.

 Yürüyüşte ve normal tempolu yüzmede diğer insanlarla arada 3 metre olmalı.

 Koşu ve tempolu yüzmede diğer insanlarla arada 4 metre olmalı.

 Özel sahil uygulaması kaldırılarak insanlar geniş sahil şeridine yayılmalı. Başka ülkelerdeki gibi mesafeye uyulup uyulmadığını polis denetlemeli.

14 İLA 28 GÜNDE ETKİLERİ GÖRÜLECEK

Mehmet Hoca, partilere katılanların ya da daha rahat hareket edenlerin genelde gençler olduğuna dikkat çekti. Onların şehirlerine, evlerine, işlerine dönmesiyle birlikte, riskli gruplara virüsü bulaştırabileceklerini söyledi. Mehmet Hoca, “Sonuçlarını iki kuluçka döneminin sonunda göreceğiz. Yani 14 gün ile 28 gün arasında belli olacak. Aynı durum okulların açılması için de geçerli. Ayasofya, sahiller, bayram tatili ve okullar birleşince vaka sayısı kaçınılmaz olarak daha da artacak” dedi.

 

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