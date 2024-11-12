Çarpıcı araştırma: Bahçeli’nin Dem’lilerle el sıkışması nasıl yorumlandı

Haberin Devamı

Optimar Danışmanlık Araştırma Şirketi 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı araştırmayı tamamladı. İlk kez Hürriyet Gazetesi’nde okuyacağınız araştırma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Dem Partililerle el sıkışmasıyla başlayan tartışma ile ilgili soruları içermesi açısından dikkat çekici. Bir başka önemli nokta ise Türk halkının seçimlerden önce Trump’ın başkan seçileceğini bilmiş olması...

‘VATAN SEVGİSİ DİYEN DE VAR, ŞOK EDİCİ BULAN DA’

Optimar Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, yaptığı araştırmayla, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin DEM’lilerle el sıkışması ve yaptığı açıklamalar sonrası siyasetin gündemine oturan tüm tartışmaların kamuoyunda nasıl algılandığını bir anlamda masaya yatırdı. “Bahçeli’nin DEM’lilerle el sıkışmasını nasıl buldunuz?” sorusuna araştırmaya göre şu yanıtlar verildi:

◊ Siyaset gereği: Yüzde 25.8

◊ Şoke edici: Yüzde 18.9

◊ Üzücü: Yüzde 16.4

◊ Yapıcı: Yüzde 15.9

◊ Samimi: Yüzde 13.2

Haberin Devamı

◊ Vatan sevgisinin gereği: Yüzde 9.8

El sıkışmanın farklı kesimlerce farklı yorumlandığı anlaşılıyor. Katılımcıların yüzde 25.4’üne göre Türkiye’de Kürt sorunu var.

Ancak yüzde 66.3’üne göre

Kürt sorunu yok.

İLK SIRADA ‘SORUN DİYALOG VE MÜZAKERE İLE ÇÖZÜLMELİ’ DİYENLER VAR

Hükümetin yeni bir süreç başlatıp başlatmadığı siyasette olduğu gibi kamuoyu tarafından da tartışılıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 37.4’üne göre yeni bir süreç başlıyor, ancak yüzde 45’i bu soruya “hayır” yanıtını verdi. Fikri olmayan kesimin sayısı da gözardı edilmemeli. Araştırmaya katılanlardan yüzde 17.6’sı fikri olmadığını beyan etti. Bu rakamlar araştırmacılara göre katılımcıların belirsizlik hissettiğini gösteriyor. Kürt sorununa yönelik politikaları yetersiz bulanlar araştırmaya göre daha fazla çaba gösterilmesini istiyor. En dikkat çekici sorulardan birini yanıtlarıyla paylaşalım. “Kürt sorununun çözümü için hangi yöntemi daha uygun buluyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

◊ Diyalog ve müzakere: Yüzde 28.0

◊ Yeni çözüm süreci: Yüzde 20.1

◊ Askeri müdahale: Yüzde 16.8

◊ Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi: Yüzde 13.4

Haberin Devamı

◊ Uluslararası arabuluculuk: 12.7

◊ Bir Kürt sorunu olduğunu düşünmüyorum: Yüzde 5.1.

ÇOĞUNLUĞA GÖRE DEM TÜRKİYE PARTİSİ OLAMAZ

DEM Parti’nin PKK ile bağını keserek Türkiye Partisi olacağını düşünenler yüzde 19.5’te kalırken, bağını kesemeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 68.1.

AHMET ÖZER’İN GÖREVDEN ALINMASI

Terör örgütü mensuplarıyla görüştüğü iddiasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer de araştırma başlıklarındandı. Katılımcılar Ahmet Özer ile ilgili karara şu yanıtları verdiler:

◊ “Kesinlikle doğru bir karar: Yüzde 27.5

◊ Yanlış bir karar: Yüzde 20.8

◊ Doğru bir karar ancak süreç titizlikle yürütülmeli: Yüzde 14.9

◊ Daha detaylı soruşturma gerektiriyor: Yüzde 11.3

Haberin Devamı

◊ Şüphelerim var, siyasi bir operasyon olabilir: yüzde 5.9

◊ Fikrim yok: yüzde 19.7”

Oranlar genel bir desteği ortaya koysa da farklı endişelerin ve sorgulamaların da dile getirildiği görülüyor. Araştırmayı yürütenler “Oranlar sürecin şeffaf ve adil yürütülmesini isteyenler dikkat çekiyor” yorumunu yapıyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNU EKONOMİ

Araştırmaya göre Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomi görülüyor:

Ekonomi: Yüzde 50.6

Terör: Yüzde 11.7

Adalet: Yüzde 9.9

‘SORUNU KİM ÇÖZER’

Gelelim bu sorunu hangi partinin çözebileceği sorusunun yanıtına... AK Parti yüzde 26.8 ile birinci sırada çıkarken, CHP yüzde 19.4 olarak görünüyor. “Hiçbiri” yanıtı ise tüm partiler arasında yüzde 23.4 ile ikinci sıraya oturuyor. Bu sonuçlar toplumun çözüm beklentisinde belirgin bir partisel yaklaşım tercihini gösteriyor. Ancak ciddi bir kesimin de çözüm konusunda mevcut siyasi partilere mesafeli yaklaşması açısından dikkat çekici.

Haberin Devamı

OY ORANLARI

Araştırmaya göre:

◊ AK Parti 2022 boyunca yüzde 35-40 bandındaydı. Ancak 2023’ten itibaren kademeli bir düşüş yaşadı. Bu eğilim 2024 Ağustos ayında yüzde 28.2’ye kadar geriledi.

◊ CHP aynı dönemde yükselme eğilimi gösterdi, Ağustos 2024’te yüzde 32.5’e ulaştı.

◊ Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz sorusunun yanıtları ise şöyle:

◊ AK Parti: Yüzde 24.5 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 32.6 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

◊ CHP: Yüzde 24 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 31.9 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

◊ MHP: Yüzde 6.3 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 8.4 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

Haberin Devamı

◊ İYİ Parti: Yüzde 4.7 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 6.3 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

◊ DEM Parti: Yüzde 6.2 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 8.2 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

◊ Ağustos ayında düşen AK Parti oylarının artışı OPTİMAR’ın Başkanı Hilmi Daşdemir’e göre başta CHP olmak üzere bazı partilerdeki köpük oyların erimesinden kaynaklanıyor. Daşdemir CHP’deki iç tartışmaların CHP’ye yönelişi olumsuz etkilediğini de belirtti.

SUÇ ORANI

Suç olayları ve şiddet meselesi Türkiye’nin gündemindeki dikkat çeken başlıklardan.

◊ Araştırmaya göre son bir yıl içinde katılımcıların yüzde 39.8’i yaşadıkları mahallede uyuşturucu madde kullanımının arttığını düşünüyor.

◊ Yüzde 24.9’luk kesim uyuşturucu kullanımının değişmediğini, yüzde 14.5 oranında bir kesim ise kullanımın azaldığını söylüyor.

◊ Son bir yıl içinde katılımcıların yüzde 37’si yaşadıkları mahallede genel suç oranlarının arttığını belirtti. Yüzde 42.7’lik kesim değişmediğini, yüzde 20.3’lük kesim ise azaldığını söyledi.

◊ “Hanenizde ateşli silah var mı?” sorusunun yanıtı da dikkat çekici. Ateşli silahı olduğunu söyleyen yüzde 14, bulunmadığını belirten ise yüzde 86.

İSRAİL TÜRKİYE’YE SALDIRIR MI

Ortadoğu’daki gelişmeler özellikle de İsrail’in politikaları da soruldu. Ankete katılanların yüzde 60.6’sı İsrail’in Türkiye topraklarında gözü olduğunu düşünürken, yüzde 34.2’si “Hayır yok” yanıtını veriyor. Buna karşılık genel olarak İsrail’in Türkiye’ye saldırma olasılığı ise düşük görülüyor. Katılımcıların yüzde 37.9’u “İsrail Türkiye topraklarına bir saldırı düzenleyebilir” derken, yüzde 55.6’sı “düzenleyemez” yanıtını veriyor.

TÜRK HALKI TRUMP’I ÖNCEDEN BİLMİŞ

ABD Başkanlık seçimleri öncesinde yapılan ankette “Sizce ABD başkanlık seçimini kim kazanır” sorusuna katılımcıların yüzde 40.5’i Donald Trump yanıtını, yüzde 26.9’u ise Kamala Haris yanıtını vererek, sonucu adeta önceden bilmişler.