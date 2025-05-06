Bu tansiyon düşmeli

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Türkiye’nin bulunduğu coğrafya, o coğrafyadan kaynaklı tehditler bir yanda, diğer yanda ise iç siyasetteki yüksek tansiyon ülkemizi iki olasılıkla karşı karşıya bırakabilir:

1- Provokasyonlara açık hale gelir. Bu durum Türkiye’yi karıştırmak isteyenler tarafından kullanılabilir.

2- Siyasetteki yüksek tansiyon, toplumu kutuplaştırır, bir küçük kıvılcım istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Bu iki konuya dikkati çektikten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel’i aramasını, Özel’in “Birlikte çalışmalıyız” açıklamasını önemsediğimi de eklemek isterim. Siyasette rekabet olsa da, Türkiye’nin özel koşulları nedeniyle siyaset kurumu kendi arasındaki gerilimin dozajını ayarlamak, topluma yansıtmamak zorundadır.

Şimdi gelelim Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, o sürecin önemli aktörlerinden birinin cenaze törenindeki saldırıya...

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BİR SUÇ MAKİNESİNİN SOKAKTA NE İŞİ VAR?

Bu soruyu gören yetkililerin bana 2004 yılı kanunlarını hatırlatacağını biliyorum. Ama lütfen acele etmeyin. Nedenlerini aşağıda sıralayacağım:

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun suç dosyasının kabarık olduğu biliniyor.

- Tengioğlu, 9 Mayıs 2004’te, iki çocuğunu kasten öldürdü ve iki çocuğunu da kasten yaraladı. Hakkında, “İki çocuğunu öldürmek, bir çocuğunu öldürmeye tam teşebbüs, diğerini de eksik teşebbüs, ruhsatsız tabanca ve mermi taşımaktan” dava açıldı. Tengioğlu tutuklandı.

- Ancak suçları sadece bunlarla sınırlı değildi. Hükümlünün suç dosyasında tehdit, sövme, ruhsatsız silah, konut dokunulmazlığını bozma, hakaret, elektrik hırsızlığı da bulunuyordu. Hatta İstanbul, İskenderun, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma ve davalar açıldığı belirlendi.

- Bu suçlardan 7’si hakkında takipsizlik, 5’i hakkında mahkumiyet, 3’ü hakkında beraat verildi.

2040’TA ÇIKACAKTI İYİ HALDEN 2020’DE ÇIKTI

- Sonuç itibariyle 2004 yılına yani çocuklarını öldürdüğü tarihe kadar olan suçların cezalarının infazı da bir anlamda birleştirildi. Aldığı ceza o dönem yürürlükte olan mevzuata göre sadece 16 yıla indi.

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- 16 Yıl yattıktan sonra 7 Mayıs 2020 yılında şartla tahliye edildi.

- Şartlı tahliye kararını veren Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararında “Hükümlü 30 Nisan 2040 tarihinde tahliye olması gerekirken, cezasını bugüne kadar iyi halli geçirdiğinden...7 Mayıs 2020 tarihinden itibaren şartlı tahliyeye hak kazandığı” ifadesini kullandı.

İşte asıl sorun tam da bir önceki cümlede yer alıyor. Bu saldırgan 2040 yılına kadar cezasını çekmeliydi ancak iki çocuk öldüren, ikisini ise öldürmeye kasteden ve yaralayan kişi iyi halden yararlandı. Şimdi bazı soruları sormanın zamanı geldi:

- Tengioğlu gibi çocuk, kadın öldüren, tehlikeli mahkumlar iyi halden yararlanmalı mı ve bunun koşulları neler olmalı?

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- Cezalarını çektikten sonra özel bir rehabilitasyon programına alınmaları gerekmez mi?

- Bu tip suçlular için ilgili tüm tarafların katılacağı özel bir çalışma yapılması düşünülmüyor mu?

- Öte yandan bu kişinin cezaevinden çıktıktan sonra Özgür Özel’e saldırı öncesi başka bir suç kaydı bulunuyor mu?

GÜVENLİK VE KORUMA MESELESİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı korumalar sabotaj, terör ile mücadele, hassas bölgelerde koruma gibi alanlarda özel eğitim, sabotaj, terör, hassas bölgeler konularında eğitim alıyorlar. Liderleri, konuk başbakan ve cumhurbaşkanlarını da korumakla görevliler. CHP Lideri Özgür Özel’in 23’ü Ankara’da, 3’ü İstanbul’da toplam 26 koruması bulunuyor.

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- Genelde açık alanlarda liderler “Kapsül ya da çember” denilen önde ve arkada iki ayrı ayın oluşturulmasıyla korunuyorlar. Yani çembere girecek tüm kişiler bu korumaların göz gerekirse elle kontrolünden geçmek zorunda.

- Ancak siyasiler bazen korumaların kendilerini çembere almasını, vatandaşla rahat temas edebilmek için istemiyor.

- Edinilen bilgilere göre Özel de sivil bir program olması nedeniyle hem çember oluşturulmasını istemedi, hem de ekstra güvenlik talebinde bulunmadı.

- Özel’in ailesi için de kaynaklar koruma önlemlerinin alındığını belirtiyor. Ayrıca talep olursa bunun da karşılanacağının altını çiziyor.

Bilgiler böyle ancak yüksek tansiyon inmedikçe liderlerin korunmasına hassasiyet gösterilmesi gerektiği açık. Diğer yandan mesele sadece liderlerle de sınırlı değil. Tansiyonun yüksekliği toplumun gerilmesine de neden oluyor. Kısacası siyaset yüksek tansiyona artık dur demeli.

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SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN ARDINDAN...

Hastaneye kaldırılmadan hemen önce kiminle konuştuysa kendisini iyi hissetmediğini söylemiş... Tetkikler için ise hep “Hele şu süreç bir belli olsun, iki hafta bir geçsin” demiş Sırrı Süreyya Önder. Kendisini uzun yıllardır tanıyan bir gazeteci olarak çok üzüldüm. CNN Türk ekranlarında birçok kez yayın konuğumuz oldu. Entelektüel alt yapısı, mizah anlayışı, güler yüzüyle ve barışa olan inancıyla unutulmayacak. Ölümden korkmadığını hele barış yolunda hiç korkmadığını 2014 yılında CNN Türk’te Ankara Günlüğü Programı’nda anlatmıştı. Programı daha sonra milletvekili olan Hüseyin Yayman ve Utku Çakırözer ile birlikte yapıyorduk. KKTC’de vefat haberini alınca, sevgili Hüseyin Yayman o programdaki sözlerini hatırlattı bana... O programda Önder’e aldığı ölüm tehditlerini sorduğumuzda şu yanıtı vermişti:

- “Benim ölmemle ya da bir başka arkadaşımızın ölmesiyle olacaksa söylesinler kendimizi biz öldürürüz, bu memleket düzelecekse. Aklını herkes başına toplasın.

- Hep beraber bu ülkeyi bir cennet bahçesi yapacağız, kardeşçe yaşayacağız.”

Bir başka yayında ise biz konuşurken, binanın kapısına silahlı bir saldırgan geldi. Polis geldi, kapının önünde önlem alındı ama Sırrı Süreyya Önder programı kesmedi. Bir kez daha Allah rahmet eylesin, tüm ailesine sabırlar dilerim.