×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarHande FIRAT
Hande Fırat
Hande Fırat
Hande FıratYazarın Tüm Yazıları

‘Bizim hikâyemiz’ dediler ve yıllardır çektikleri acıyı anlattılar

#Filistin#ABD#Hamas

“Filistin halkına karşı işgal ve sömürgecilik 7 Ekim’de başlamadı... 105 yıl önce, 30 yılı İngilizlerle, 75 yılı ise Siyonistlerle başladı.”

Haberin Devamı

HAMAS’ın “Bizim Hikâyemiz” başlığı ile yayımladığı “Aksa Tufanı Operasyonu”nu neden yaptıklarını anlatan 16 sayfalık rapor bu vurucu cümleyle başlıyor. Bu cümle tam 105 yıl boyunca toprakların yüzde 98.5’una hakim bir milletin nasıl yerinden edildiğini, küçücük alanlara sıkıştırıldığını, topraklarından ve evlerinden kovulduğunu dünyanın yüzüne çarpıyor. Ana hatlarıyla ne anlatılıyor?

* 105 yıllık süreçte Filistin halkının çektiği baskı, zulüm, adaletsizlik, evinden ve toprağından olma, mülteci kampında yaşamak zorunda kalmak.

* Gazze’nin 17 yıldır uygulanan blokajla, dünyanın en büyük açık hava cezaevine dönüştürülmesi.

* Sadece 2000-2023 tarihleri arasında İsraillerin 11 bin 229 Filistinliyi öldürdüğü, 156 bin 768’ini yaraladığı ve bunların büyük bir bölümünün sivil olduğu.

Haberin Devamı

Tüm dünyanın gözü önünde onlarca yıldır yaşananların özetinde bir başka cümle daha var özellikle Batı medeniyetine hatırlatılan: “Yahudiler Nazi Almanyası’nın etkisine maruz kaldı. Yahudi sorunu özünde bir Avrupa sorunudur. Filistin halkı her zaman zulme karşı durmuştur.”

ATEŞE ATACAK ADIMLAR

Rapora kısa bir ara verip, yukarıdaki cümlenin ne anlama geldiğine bakalım. Özünde Avrupa’nın sorunu bizzat Batı eliyle Ortadoğu’ya taşındı, taşınmakla kalmadı, sadece o bölgeyi değil tüm Ortadoğu’yu ateşe atacak adımlar atıldı. Filistinlilerin acısı ise yıllar boyunca görmezden gelindi.

* ABD 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanıdı, karar Amerikan Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasıyla sonuçlandı. Dönemin onlarca yıllık Amerikan politikasını alt üst etti. Bu kararın bölgede bir kalkışmayı ateşlemekle kalmayacağı, küresel güvenlik üzerinde de vahim etkisi olabileceği öngörülmüştü.

* Aslında aktörler bu kararın iki devletli çözüm ve bağımsız egemen bir Filistin devleti oyalamasını bile yok edebileceğini öngörüyordu.

* Kısacası uluslararası arenada oynanan kumar ile Filistin meselesinin siyasi çözüm süreci göz ardı edildi.

ABD VE BATI’NIN TUTUMU

Tekrar HAMAS’ın raporuna dönecek olursak, ABD ve Batılı ülkelerin tutumu ve bu tutuma HAMAS’ın bakış açısı da net bir şekilde yer alıyor. Özetle şu mesajlar veriliyor:

Haberin Devamı

* “ABD ve müttefikleri yıllar boyunca acı çeken Filistin halkına hiç dikkat etmedi. İsrail’in saldırganlığı insan hakları örgütlerince belgelenmiş olmasına rağmen ABD ve Batılı ülkeler İsrail’in saldırganlığını örtbas etti.

* ABD ve Batı İsrail’e hukukun üzerinde devlet muamelesi yaparak; işgalin uzaması, genişlemesi, Filistin halkına baskı yapması için İsrail’e gerekli kılıfı sağladı. Bu nedenle ABD ve Batı ülkelerini suç ortağı olarak görüyoruz.”

Rapora göre HAMAS 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunu tarihsel gerçekler, yaşanan acılar, uluslararası toplumun kayıtsızlığı nedeniyle “gerekli bir adım” olarak görüyor.  Bu nedenle de “işgalden kurtulma ve toprakları geri alma çerçevesinde savunma eylemi” olarak nitelendiriyorlar. 7 Ekim’den bu yana yaşanan süreçte İsrail’in dezenformasyonlarının anlatıldığı raporda “Aksa Tufanı operasyonu sırasında İsrail’in güvenlik ve askeri sisteminin tamamen ve hızla çökmesiyle bazı aksamalar ve Gazze ile operasyon bölgelerini birbirinden ayıran tel örgülerde geniş gedikler açılmasıyla kaos yaşanmış olabilir” ifadesi de dikkati çekiyor. Gelelim iki İsrail gazetesine dayandırılarak paylaşılan habere... Raporda İsrailli sivilleri ise İsrail güvenlik güçlerinin öldürdüğü iddia ediliyor.

Haberin Devamı

ADALET DİVANI’NDAN BEKLENTİ

HAMAS’ın talebi Uluslararası Adalet Divanı’nda tüm suçların soruşturulması. Bunun için de başta ABD yönetimi olmak üzere Batılı ülkelere çağrıda bulunuyorlar. Ayrıca mahkemeye de “Derhal işgal altındaki Filistin’e gelerek, suçları ve ihlalleri araştırın” diyorlar..

ANKARA NE DİYOR?

Rapor Ankara’da da yankı buldu. Aslında Türkiye’nin konuya bakış açısı BM Genel Sekreterliği ile aynı çizgide.

* HAMAS, Aksa Tufanı’nı bir sabah aniden kalkıp yapmadı. Asıl neden yıllardır süre gelen İsrail işgali ve bunun yarattığı semptomdur.

ESİR TAKASI YAKIN TAKİPTE

Türkiye, elinden gelen katkıyı sağlamaya devam ediyor. Gelişmeler yakından takip edilirken, esir takası konusunda da Katar dahil tüm aktörlerle görüşme yapıyor. Ankara, sorunun çözümü için gereken her yerde devreye girmeye hazır. 

#Filistin#ABD#Hamas
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kaç puan var

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Rahmi Bey’in yazdığı iddia edilen o mektup

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Kentlerin dönüşümü değişimi kampanyanın en önemli sözü

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Ali Emîrî ve Divânu Lugâti’t-Türk sergisi

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

10 günde 14 ceset... Sahile vuran cesetler ve komplo…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ
TÜM YAZARLARIMIZ