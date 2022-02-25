Bir bu eksikti...

15 Temmuz ve ardından yaşananlar Türk dış politikasını da etkilemişti. Türkiye’nin başta Doğu Akdeniz olmak üzere bölgesel çıkarları doğrultusunda ise Körfez ülkeleri, Yunanistan gibi ülkeler tarafından adeta çevreleme politikasına maruz kalmıştı.

Körfez ülkeleri, İsrail, hatta Suriye ile bile arka kapı diplomasisi hayata geçirildi. Hem istihbarat görüşmeleri hem de Trump’ın gidişi, Katar krizinin çözülmesi gibi dünyadaki gelişmeler sayesinde üst düzey bir kaynağımın ifadesiyle kuşatma yarıldı. “2021 kuşatmayı yarma yılıydı, bunu da diplomasiyle yaptık” diyen kaynağımın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) iken söz konusu ülkelerle gelinen aşamaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

BAE 1.5 YILLIK BİR SÜREÇ...

BAE ile gelinen noktanın arkasında tam 1.5 yıllık bir süreç var.

Yatırım ekipleri yaklaşık bir yıl önce geldi. BAE yönetimi işinsanlarına Türkiye’de artık iş yapabileceklerini söylediler.

MISIR YAVAŞ İLERLİYOR

Mısır ile ilişkiler düzenli ama yavaş ilerliyor.