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Hande Fırat

Hande Fırat

hfirat@hurriyet.com.tr

Bir aydır alarm veren Ankara!

4 Eylül 2020

Sevgili okurlar, bunlar Hürriyet Ankara’nın sadece Ağustos ayının ilk 15 günü attığı manşetler.

Bir aydır alarm veren Ankara


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye’de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz” açıklamasını dün, 3 Eylül günü, yani Hürriyet Ankara’nın ilk uyarısından tam bir ay sonra yaptı. Buradan birlikte çalışmaktan onur duyduğum Hürriyet Ankara’nın Deniz Gürel yönetimindeki tüm ekibini bu konudaki haberler, doktorlarla yaptıkları görüşmeler ve acil hayata geçirilmesi gereken önlemlere her seferinde yer verdikleri için kutluyorum. Ancak bir aydan beri uzmanların “Aman dikkat, geliyor” uyarılarına rağmen ortaya çıkan bu kıpkırmızı Ankara tablosundan, hayatını kaybedenlerden kimler sorumlu? Bunun tek bir yanıtı yok. Hepimiz sorumluyuz.

KALABALIK TOPLANTILAR NEREDEN ÇIKTI?

Maskeyi takmayan, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uymayan, düğünler gibi kalabalık ortamlarda rahat davrananlar, ‘Bana bir şey olmaz’cılar, ‘Aslında virüs yok’cular, ‘Gencim ben’ diyenler sorumlu. Diğer yandan Ankara’da kamu binaları ve o binalardaki çalışma koşulları nedeniyle acaba esnek ve kademeli mesai, ağustos ayının başında, yani başkent alarm vermeye başladığında hayata geçirilemez miydi? Toplanmalara sayı kısıtlaması daha önce uygulamaya konulamaz mıydı? Toplu taşımadaki risk ve kalabalık oranı için bir çalışma yapılamaz mıydı? Diğer yandan her seferinde vatandaşa seslenen siyasetçiler, üyelerini uyaran sendikalar, dernekler, iş örgütleri, biraz onlara da bakmak gerekmiyor mu? Hani mecbur kalmadıkça kalabalık toplantılar düzenlenmeyecekti? Onların da bu süreçte mecbur kalmadıkça bu yüz yüze kalabalık toplantılardan bir süre vazgeçmesinde fayda yok mu?

Belli ki devletler ekonomik hayatın aksamaması için pandeminin ilk aylarındaki gibi komple yasaklara başvurmayacaklar. Ancak bu vaka sayılarıyla yaklaşmakta olan gribal enfeksiyon döneminin zor geçeceği anlaşılıyor. Sağlık Bakanı da bu olasılığa vurgu yaparak, “Mücadelenin boyutu değişecek” dedi. Gribal enfeksiyon dönemi başlamadan umarım siyasetçisinden vatandaşına, gencinden yaşlısına herkes üzerine düşeni yapar. Sağlık çalışanlarının insan olduğunu, yorulduklarını, boş vermişliğimiz nedeniyle şevklerinin kırılabileceğini unutmayalım.

BRAVO CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI!

Sağlık Bakanı’nın açıklamalarından çıkardığım diğer bir sonuç okulların her öğrenci için yüz yüze eğitime başlayamayacak olması. Fahrettin Koca, “Kısıtlı bir şekilde eğitimin devam etmesi yaklaşımımız var” dedi. Daha önce yazmıştım, 1.5 milyon öğrencinin bilgisayarı yok. Herkese çağrıda bulunarak kampanya başlatalım demiştim. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı 1000 tableti İzmir’in 30 ilçesinde il milli eğitim müdürlüğünün belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye etti. Bölünmez’in tüm Türkiye’ye çağrısı var:

Bir aydır alarm veren Ankara

“Belli ki küresel salgın devam edecek. Hepimiz çocuklarımızın eğitimi konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Ancak hiç tableti olmayan çocuklar, üç ya da beş çocuk için sadece bir televizyonu olan evler var. Tüm hayırseverlere de çağrıda bulunuyorum. Evlerdeki atıl bilgisayarlar da illerin milli eğitim müdürlüklerine teslim edilirse, onlar gerekli yüklemeleri yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırır.”

Başından beri kampanya çağrısında bulunuyorum. 21 Eylül’e az kaldı. Ben bu köşeden paylaşmak isterseniz sizlerin de katkılarınızı yazmaya hazırım. Bilgisayarsız çocuğumuz kalmasın.

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