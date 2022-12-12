Bir Almanya analizi... Ukrayna savaşı ve ABD’nin isteği

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ALMANYA ‘HAMBURGER’DEN SONRA ‘REİCHSBÜRGER’ ÇIKARDI

Şimdi ise Almanya’nın gündemi darbe iddiaları... Aşırı Sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) Hareketi ismini koydukları, sadece 50 kişiden oluşan, çoğu 50 yaş üstü Alman’a 10 bine yakın tam donanımlı polisle sabah baskını yapıldı:

Alman savcılığı bu 50 kişiyi, hem radikal hem şiddet eğilimli oldukları gerekçesiyle son yıllardaki en ciddi iç tehdit olarak görüyor.

Alman İç İstihbarat Teşkilatı’nın 2022 yılı raporuna göre de bu 50 kişilik hareketin Almanya’da 21 bin destekçisi bulunuyor. Muhtemelen o da Twitter takipçi sayısıdır.

Açıklamalara bakılırsa, Alman makamları bu hareket bünyesinde şiddet eğiliminin çok yüksek olduğunu değerlendiriyor.

İlginç olan ise, bu 50 Reichsbürger üyesinin bir tane bile cinayeti yok. Kamuda, askeriyede ya da poliste görev almıyorlar. İçlerinde birkaç emekli asker var sadece.

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SUÇLAMALAR ÇOK CİDDİ!

Alman iç istihbaratının tek istihbaratı, hareket içerisinde yer alan en az 500 kişinin silah ruhsatı sahibi olduğu. Yani silahları bile Alman devletinin verdiği ruhsatlı silahlar.

Trajikomik bir şekilde suçlamalar arasında:

Alman Federal Cumhuriyeti’ni tanımadıkları için vergi ödememek,

Kendi ulusal topraklarını ilan etmek,

Kendi pasaport ve ehliyetlerini basmak,

İnternet sitelerinde mevcut düzene karşı mücadelelerini sürdürmekle övünmek,

Koronavirüs önlemlerine karşı çıkmak ve protesto gösterileri düzenlemek,

Ciddi şiddet eylemleri yapmaya istekli olmak da var.

Yanlış okumadınız, bunlar Almanya’da darbe ile suçlanmanıza neden olabilecek davranışlar. Biraz şaka gibi, değil mi?

Almanya’da ABD fonları ile desteklenen, aşırı sağ ile mücadele eden Amadeu Antonio Vakfı Genel Müdürü Timo Reinfrank düzenlenen operasyon ve yakalananlara yöneltilen suçlamaların boyutunun kendisini de şoke ettiğini söylemiş: “Yani Almanya’da darbe hayal etmek, darbe ile suçlanmanız için çok ciddi bir neden...”

Başsavcılığın Alman basınıyla paylaştığı bilgilere göre:

Darbe hazırlığı yapan oluşumda liderlik rolünü üstlenen iki kişi var. Biri 71 yaşında, diğeri 69 yaşında.

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Yönetimin ele geçirilmesi durumunda ise Almanya’nın yeni devlet başkanının 71 yaşındaki P.R. olacağı iddia ediliyor.

YENİ UMACI RUSYA MI? RUSYA’DAN DESTEK ALDILAR MI?

Başsavcılığa göre grubun liderlik rolünü üstlenen isimler, Almanya’da inşa edilecek yeni rejim için Rus makamlarıyla irtibata geçmeye çabaladı. Ama Rus makamlarından olumlu karşılık aldıklarına dair henüz bir bulguya ulaşmadıklarını duyurdu. Bu arada bilgilerin basına yansıması üzerine Rusya’dan da açıklama geldi. Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Almanya’daki Rus diplomatik temsilcilerinin terör grupları temsilcileri ve yasadışı yapılarla hiçbir iletişimi olmadığına vurgu yaptı. Kremlin Sözcüsü Peskov ise “Almanya’nın iç meselesi” dedi. Peki bu işi Rusya’ya kim ya da kimler bağlamak istedi? Sorunun yanıtı ortaya çıkar mı, bilinmez ama tartışılması gerekir.

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SENİN DARBECİN BENİM DARBECİM

Eh gelelim empati yapamayan Avrupa’ya... Almanya’nın 50 kişisine karşı, Almanya’da barınan FETÖ’cüler ne peki? Her gün sosyal medyadan “Türkiye’de hükümeti devirin” çağrısı yapmalarına rağmen, Almanlara göre “ifade özgürlüğünü kullanıyorlar, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli”.

Bitmedi, bir hatırlatma daha yapayım. PKK/YPG 11 Temmuz 2014’te doğu illerinde demokratik özerklik ilan etti. Türkiye’nin anayasal tepkilerine Almanlar, “Türkiye’de demokrasi yara aldı” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 Temmuz sonrası Batı’ya seslenmiş, “Terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir” demişti.

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Tüm bu hatırlatmalardan sonra; her devletin başına bir başka ülkenin kışkırtması, desteği ile çeşitli belalar açılabilir. Önemli olan terörle mücadelede dürüst olmak ve demokrasiye gerçekten önem vermek. Neymiş, senin darbecin, benim darbecim; senin teröristin, benim teröristim olmazmış.