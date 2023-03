Beklenen oldu

Haberin Devamı

Meral Akşener başından beri bazı hassasiyetleri dile getiriyordu:

- Eşit oya sahip olmayan 6’lı Masa’nın eşit ağırlığa sahip olarak kurulmasının yanlış olduğu...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına “kazanabilecek aday” çıkarılması gerektiği...

- Geçiş sürecinde hükümet ve bürokrasi dağılımının seçimlerden çıkacak oy oranına göre yapılması (Özellikle tek başkan yardımcılığı)...

Akşener, HDP’nin çok tartışıldığı bir dönemde, “Tamam ben kalkayım onlar otursun” dedi. Sözünü sakınmamakla bilinen Akşener’in CHP’li bir büyükşehir belediye başkanına ise “Sizinkiler can sıkıcı işler yapıyor, masayı dağıtırım, CHP’yi de ikiye bölerim” dediği de iddia ediliyor.

Aslında masada köprüler çoktan atılmıştı. Buna rağmen İYİ Parti’ye göre Akşener masanın son toplantısına “son bir kez şansını kullanmak, milletin isteğini dile getirmek, doğru adayı belirlemek” için gitti. Ancak yine İYİ Parti’ye göre Akşener’i bir anlamda çileden çıkaran şu gelişmeler yaşandı:

AKŞENER NİYE KIZDI?

- Toplantıya aday açıklaması başlığıyla başlandı. Genel başkanlardan biri “Adayımızın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıklayalım” dedi. Diğer isimler de kabul etti.

- Akşener ise anketleri çıkararak “Bu iki ismin de burada onlardan konuşacağımdan haberi yok, ancak anketlerde işte bu iki isim önde çıkıyor” sözleriyle Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı işaret etti. Ardından da 3-5 gün içinde her partinin anket yaptırmasını önerdi. “Onlar CHP’nin Belediye Başkanı olarak göreve devam edecek” diyen Kılıçdaroğlu, Akşener’in sözünü kestirip attı.

- Bu kez toplantı salonunda ortak metin bölümüne geçilince ortam bir kez daha gerildi. Kılıçdaroğlu, Akşener’e “Siz imzalamayın” dedi, Akşener “Masadan kalkmamı mı istiyorsunuz” sorusunu yöneltince araya Davutoğlu girerek ortamı sakinleştirdi.

AMA İPLER KOPMUŞTU...

İpler kopmuştu Akşener, zaten partisinin yetkili kurullarından Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasının çıkmayacağını biliyordu. Gelelim Akşener’in planına:

- Akşener, kimilerinin iddiasına göre “oğlum” diye hitap ettiği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a aynı anda çağrıda bulundu.

- İmamoğlu’nun bu adaylığa ve çağrıya çok sıcak bakmadığını da bilerek yaptı.

- Bu satırların yazıldığı dakikalarda İmamoğlu’ndan özel bir açıklama gelmemişti.

AKŞENER’İN ADAYLIĞI

- Ancak iki isim de kabul etmezse Akşener’in planı hazır.

- “Ben ilk günden beri aynı tezleri savunuyorum. Madem reddettiler o zaman bir kadın olarak ben adayım” diyecek.

CHP AÇISINDAN DURUM

İlk soru tabii ki CHP şaşırdı mı? Kiminle konuşsam şu yanıtı verdi: “Hayır şaşırmadık, zaten bekliyorduk”... Ancak şu tespitler öne çıktı:

- Başından beri sorun yaratıyordu.

- Kim ya da kimler tarafından yönlendirildiğini anlayabilmiş değiliz.

- Kendi partisini yönetemiyor.

- Akşener sadece Kılıçdaroğlu’na değil, beş siyasi lidere ve partiye birden bıçak çekti.

- Bu saatten sonra yeniden oturmak isterse, biz istemeyiz. Masayı dağıtan masanın altında kalır.

- Belediye başkanlarımızın duruşunu koruyacağından eminiz.

Akşener’in bu kararı masayı, siyaseti nasıl etkiler? Temel soru bu. İmamoğlu ve Yavaş aynı anda kabul ederse ortaya zaten çok garip bir durum çıkmış olacak. CHP ikisinin de kabul etmesini şu saat itibariyle beklemiyor. Ancak siyaset bu... Her an her şey değişebilir. İkisinden biri kabul ederse, sadece Erdoğan’ın değil aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun karşısına da çıkacak.

- İmamoğlu’na HDP seçmeni olumlu bakacak, Yavaş’a ise bakmayacak.

- HDP seçmeni İmamoğlu’nun arkasında milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti’nin olduğunu bilecek.

- Bu durumda CHP seçmeni böleni ya da masayı dağıtanı tercih eder mi? Genel olarak “hayır” yanıtı veriliyor.

- Ancak çoklu tablo beraberinde ikinci tur ihtimalini getirir.

AKŞENER ADAY OLURSA...

Diğer olasılık Akşener’in adaylığı...

- CHP ve Masa ile hareket ettiği için oy kaybettiğini savunan İYİ Parti Akşener’in aday olması durumunda iki olasılığa hazırlanıyor.

- Ana muhalefet partisi olmak.

- Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, günün şartlarına göre karar verilecek. Bu da bazı siyasi pazarlıkları beraberinde getirecek.

- Seçim birinci turda bir aday tarafından kazanılırsa“Türkiye gerçekleri ortada, elimizi taşın altına koymaya hazırız” demesi şaşırtıcı olmasın.

- Bu cümlenin Cumhur İttifakı için de geçerli olacağını söylemem hiç şaşırtıcı olmasın.