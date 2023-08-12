Bahçeli’nin İYİ Parti’ye ‘Komşu olalım’ çağrısının şifreleri... Bahçeli’den Akşener’e davet nasıl geldi

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MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi uzun yıllardır tanırım, başbakanlık muhabirliğim sırasında da üçlü koalisyonda bizzat hükümeti ve kendisini de takip eden muhabirlerdendim... MHP Lideri siyasette adeta satranç oynayan bir isimdir, ancak bu satrancın en büyük kuralı “ülke ve millet hassasiyetidir.”

1) AÇIKLAMA NASIL GELDİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 26 Ağustos tarihinde “çok önemli bir açıklama yapacağı” bir süredir Ankara’nın gündeminde. Cumhurbaşkanlığı seçiminde “kumar masası, kazanacak aday” gibi dikkat çeken çıkışlarla gündeme gelen Akşener’in 26 Ağustos’ta, kimilerine göre tarihin aynı zamanda Büyük Taarruz’un da yıldönümü olmasından hareketle, “Milliyetçi cephe kurulması ya da milliyetçileri tek çatı altında buluşturma” çağrısında bulunacağı konuşuluyordu. Doğal olarak CNN Türk’te Gece Görüşü Programı’nda tam da bu konu tartışılırken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’den cep telefonuma özel bir açıklama geldi. Gözlerim büyüyerek, iki kere içimden okuduğum açıklamayı hemen İstanbul’a atarak, grafik olarak ekranlara yansımasını sağladık. Özdemir, MHP Lideri Bahçeli’nin “Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP’de yer alıp, sonradan İyi Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız, sizlere hürmetlerini sunarak, İYİ Parti’ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar. ‘Çağırdık Dönmediniz Yuvaya, Yerel İktidarda Komşu Olalım Ülke Hayrına’” mesajını paylaşıyordu.

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Üstelik bu açıklamanın altında MHP Genel Başkanı’nın 2019 tarihli açıklaması da yer alıyordu.

2) BAHÇELİ 2019’DA NE DEMİŞTİ?

Bugünü anlamak için MHP Lideri Bahçeli’nin 2019 yılında yaptığı açıklamayı hatırlamak gerekiyor. O açıklamanın altı çizilmesi gereken bölümleri şöyleydi:

-“MHP tarih boyunca üç hilal kardeşliğin adı, kaynaşmanın adresi, kucaklaşmanın adaleti olmuştur.

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- MHP’den kopan dava arkadaşlarımız 25 Ekim 2017’de İYİ Parti’yi kurmuşlardır. Ancak geçmişte birlikte yürüyüp, beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı aradıklarını bulamamışlar veya kenara itilmişlerdir. Yola çıkılanlar yolda bulunanlara değişilmiştir.

- CHP ve HDP ile ittifak hiçbir vicdan sahibi ülküdaşımın kabullenemeyeceği bir gaflet olarak hafızalara kazınmıştır.

-Her ne yaşandıysa geride kalmış, herkes için ders niteliğinde olmuştur.

- 3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Kucaklaşma zamanı gelmiştir.

-İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultayı’nda MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır.”

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Bahçeli 2019’da İYİ Parti’ye açık açık MHP’ye katılmaları çağrısında bulunmuştu. O çağrısına olumlu yanıt almadı.

TÜRKİYE’NİN DUYDUĞU AN

CNN Türk’te önceki gece Gece Görüşü programında Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı konuşmayı tartışıyorduk. O sırada telefonuma MHP Lideri Bahçeli’nin İYİ Parti’ye yaptığı ‘komşuluk’ çağrısı düştü. Bu mesaj siyasette gündem yarattı.

3) ÇAĞRININ ŞİFRELERİ

Dört yılın ardından MHP Lideri bu kez birleşme değil; “komşu olmak” çağrısında bulundu. Peki ama neden?

- Önce bir süredir bu çağrının “komşu” kavramı üzerinde hassasiyetle çalışıldığının altını çizeyim.

- MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, Akşener’in 26 Ağustos’ta yapmayı planladığı açıklama ile ilgili çeşitli olasılıklar üzerinden hareket ettiğini de ekleyeyim.

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- Bahçeli’nin çağrısının altında farklı bir durum aranmaması gerektiğini belirten yetkililer, milliyetçiliğin ana partisinin MHP olduğuna dikkati çekerek; “Bu çağrı samimi bir çağrıdır, 26 Ağustos’tan önce de yapılması gerekliydi” dedi.

- Türk Dil Kurumu’nda komşu; “Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları da ve sınır ortaklığı bulunan; mücavir” olarak tanımlanıyor. İşte MHP de bu ortaklığa vurgu yapmak istiyor.

4) ‘YAN YANA OLALIM’

- MHP’ye göre tüzel kişiliğini korumak isteyen İYİ Parti ile komşuluk şartlarıyla yani “yan yana beraber” olarak hareket edilebilir.

- Geçmişte birlikteliğe karşı çıkan İYİ Parti’ye üst kaynaklarımın ifadesi ile “özenle” seçilen “komşuluk” teklifinde bulunuluyor.

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- Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dikkati çeken MHP’li yetkililer, “İYİ Parti CHP ve HDP’den rahatsızsa, içine sindiremiyorsa, tüzel kişiliğini de koruyarak “ortaklık” anlamına gelen komşuluk kurulabilir” yorumunu yapıyor.

- Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde siyasete yönelik özellikle dışarıdan müdahale çabalarına geçit verilmediği hatırlatılarak; “Genel seçimlerde yakalanan istikrar, yerel seçimlerle pekiştirilmelidir” deniliyor.

- MHP’nin temel yaklaşımının “Önce ülke ve millet hassasiyeti” olduğunun da altı çiziliyor.

- Yetkililer MHP Lideri Bahçeli’nin sadece kurumsal bir davette bulunduğunu söyledi.

- “MHP Cumhur İttifakı’na zarar vermez” diyen yetkililer bu nedenle “komşuluk” kelimesinin seçildiğini de belirtti.

- Son olarak İYİ Parti’den olumlu bir yanıt gelmesi durumunda yetkililer tarafından yapılan “Bugün komşuluk kabul edilirse, yarın daha büyük şeyler de olabilir” yorumu da dikkat çekici.

5) SONUÇ

- 26 Ağustos öncesi olasılıkları hesaplayan MHP Lideri Bahçeli son dört yıl içinde İYİ Parti’ye ikinci kez çağrıda bulundu. İYİ Parti içinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sert tartışmaların, gruplaşmaların yaşandığı Ankara’da bir süredir konuşuluyor. MHP, İYİ Parti’nin kurumsal kimliğinin zarar görmemesi için böyle bir formül buldu. Şimdi gözler İYİ Parti Lideri Akşener’de... Akşener, MHP Lideri’nin komşuluk teklifini red mi edecek, yoksa kabul mu edecek? Ankara şimdiden bu iki olasılığa karşı İYİ Parti içinde yaşanabilecek gelişmeleri tartışmaya başladı.