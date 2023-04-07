Ankara’dan Moskova’ya yapılan üst düzey ziyaretin şifreleri

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Peskov’a Hürriyet gazetesi adına geçtiğimiz günlerde bu konuda soru yöneltmiştim. Bir soru üzerine açıklama yaptığını belirten Peskov “Bu görüşmede Akkuyu da dahil, ülkelerimizin gündeminde yer alan büyük enerji projelerinin gerçekleştirilme süreçleri ele alındı. Tabii ki bu görüşme sırasında santrala yakıtın aktarılacağı törenin nasıl gerçekleştirileceği de konuşuldu” dedi.

Şimdi gelelim İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Moskava’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarına... Hem Rus hem Türk yetkililerden aldığım önemli perde arkası bilgileri maddeler halinde sizlerle paylaşacağım.

İbrahim Kalın

RUS-TÜRK İLİŞKİLERİ VE AKKUYU NÜKLEER SANTRALI

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- Akkuyu Nükleer Enerji Santralı’na 27 Nisan’da nükleer yakıt gelecek, santral nükleer tesis statüsü kazanacak.

- Bunun için de bir açılış yapılacak. Bu açılışa Putin’in video konferans yöntemiyle katılması planlıyor.

- Sonrasında iki lider ve heyetler Türk-Rus ilişkilerini yine video konferans yöntemiyle masaya yatıracak.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI’NIN SONA ERDİRİLMESİ

Putin ile İbrahim Kalın’ın yaptığı görüşmenin en can alıcı noktası ise Rusya ve Ukrayna Savaşı’nın durdurulmasına yönelik.

- ABD bahar taaruzu için Ukrayna’yı donatmayı sürdürüyor.

- Ancak savaş tüm dünyaya büyük zarar veriyor.

PUTİN’DEN ‘MÜZAKERELERDEN KAÇMAYIZ’ MESAJI

- Edindiğim bilgilere göre görüşmede Putin, “Sonsuza kadar savaş istemiyoruz, müzakerelerden de kaçmayız. Ancak Batı bizim de şartlarımızı mutlaka göz önünde bulundurmalı” dedi.

- Putin’in ana talebi müzakerelerin ABD ve Batı özellikle de Almanya ile yürütülmesi.

- Müzakerelerde “Ukrayna-Rusya savaşından ana çıkış yolu nedir?” sorusunun yanıtının bulunması.

Vladimir Putin

TÜRKİYE’NİN TEKLİFİ YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ

- Burada Türkiye’nin taraflara teklifi Rusya ve ABD başta olmak üzere Batı ile yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek.

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- Çok zor başlıklar var, Rusya’nın Ukrayna’da ilhak ettiği toprakların ne kadarından ve nasıl çekileceği ya da Ukrayna’nın NATO üyeliği ya da inşası gibi...

TÜRKİYE İKİ KANAT ARASINDA GÖRÜŞME YÜRÜTÜYOR

- Yine de Türkiye bir süreç için kapı açmış bulunuyor. Putin ile yapılan görüşmeler şimdi Batı’ya anlatılıyor.

- Dünyayı zora sokan süreçte Türkiye’nin açtığı kapıdan geçilip geçilemeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

TÜRKİYE SÜLEYMANİYE HAVA HATTINI NEDEN KAPATTI

TÜRKİYE Irak-Süleymaniye hava hattını kapattı. Süleymaniye’de PKK terör örgütünün yoğunlaşması, örgütün havalimanına nüfus etmesi, uçuş güvenliğinin tehdit altına girmesi olarak gerekçeleri özetleyebiliriz. Ancak daha detaylı bakacak olursak, gelişmeleri kronolojik olarak alt alta koymak gerekiyor:

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-15 Mart’ta içinde PKK/YPG’lilerin bulunduğu bir helikopter, ABD tarafından hava sahası kontrol edilen Irak’ta Gare bölgesinde düştü.

- Helikopterde ölen teröristlerin, PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde Anti Terör Timi mensupları olduğu ortaya çıktı.

- Ölen PKK’lı teröristler arasında Türk vatandaşı Didar Derik kod adlı Hamdiye Özbahçeci’nin olduğu belirlendi.

- ABD Uluslararası Koalisyon Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı, PKK/KCK’nın Suriye yapılanması PKK/YPG’nin sözde komutanı “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin isimli teröriste başsağlığı diledi.

- ABD ile Bafel Talabani’nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin Irak’ın Kuzeyi ve Suriye’deki PKK/YPG’ye yönelik desteğini helikopter temin etmeye kadar çıkardıkları anlaşılmış oldu. Zira Türkiye’nin sivilleri hedef almadığı tüm dünya tarafından biliniyor.

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- Burada Talabani’nin altı helikopteri PKK’ya sattığını, ABD’lilerin ise PKK’ya uçuş eğitimi verdiğini eklemek gerekiyor.

- Süleymaniye Havalimanı’nın terör örgütünün kullanımına açılmış olması Türkiye’yi yeni önlemler almaya itti. Zira PKK’nın sivil Türk uçaklarını hedef almayacağını kimse garanti edemez. Türkiye’nin en önemli önceliği vatandaşlarının mal ve can güvenliğini her coğrafyada sağlamak.

- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin ziyaretinden birkaç gün sonra Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının 3 Temmuz’a kadar Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

- Kararın Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alındığına vurgu yapıldı.

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- Birkaç gün önce de Türk Hava Yolları (THY) Süleymaniye seferlerini 11 Nisan’a kadar askıya aldığını açıklanmıştı.

- “İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir” ifadesi de kullanıldı.

- Bakalım Türkiye’nin bu ciddi ve haklı endişesi ve bununla birlikte attığı adım Iraklı muhatapları tarafından nasıl giderilecek.

- Seçim sürecinde olmamız, milli güvenlik endişelerimizi görmezden geldiğimiz anlamına gelmiyor. Bence Irak Merkezi Hükümeti kendilerine iletilen rahatsızlık çerçevesinde Talabani’nin terör örgütüne desteğini engellemek durumundadır.