Ankara'da Mansur Yavaş trafiği

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Adayımız Mansur Yavaş” dedi, ortalık karıştı. Yavaş destekçileri başta sosyal medyadan olmak üzere Özdağ’ın bu açıklamasının üstüne atladı. Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e çevrildi. Tabii ki tartışmaların odağındaki Mansur Yavaş’a da... Özdağ’ın açıklamasından birkaç gün sonra Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum geldi:
“Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum.”
Kılıçdaroğlu’nu biraz tanıyanlar bile bilir ki duygularını ve görüşlerini pek belli etmez, dolayısıyla bu tip tartışmalı konularda soğukkanlı durmayı tercih eder. Yavaş’ın adaylığı konusunda asıl merak edilen İYİ Parti lideri Akşener’in tavrıydı. Özdağ, birbirinden ağır iddialarla İYİ Parti’yi suçlamış ve Akşener’le yollarını ayırmıştı. Zafer Partisi’nin kuruluşunda da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin salon vermesi Yavaş ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgârlar esmesine neden olmuştu.
İYİ PARTİ’NİN SESSİZLİK RAHATSIZLIĞI
Duyumlarıma göre Özdağ’ın siyasi hamlesine karşılık Yavaş’ın sessizliği İYİ Parti’de rahatsızlık yarattı. Bunun üzerine, Akşener’den randevu alarak dünkü ziyareti gerçekleştirdi.
Akşener ve Yavaş görüşme sonrasında kameralar karşısına geçti. Her ne kadar Yavaş, “Kamu görevlisiyim, görevimin başındayım” dese de İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Adayım Kılıçdaroğlu” benzeri bir açıklama yapmadı, ağzından ‘Aday değilim’ sözleri çıkmadı.
Toplantının uzamasını istemeyen Akşener, nezaketli bir ustalıkla ikinci soru gelmeden kürsüden ayrılıp Yavaş’a daha fazla soru sorulmasına izin vermeyerek toplantıyı yarıda kesti.
TARTIŞMALARIN İÇİNDE YER ALMAK İSTEMİYOR
Merak edilen kapalı görüşmeden ise aldığım bilgileri paylaşacak olursam...
Akşener-Yavaş görüşmesi yarım saat sürdü. Görüşmede İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, A.B.B. Grup Başkanvekili Adnan Beker ve İl Başkanı Yetkin Öztürk de vardı. Yavaş, görüşmede Özdağ’ın açıklamasından rahatsızlığını ve bu tip tartışmaların içinde olmak istemediğini söyledi. Yavaş’ın ağzından ‘Aday değilim’ cümlesi çıkmadı. Yavaş bu görüşmeden hemen sonra da CHP Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
MANSUR YAVAŞ VE CHP GENEL MERKEZİ
Peki CHP Genel Merkezi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Mansur Yavaş ile ilgili bu adımını nasıl yorumluyor:
Sorun yok. Mansur Yavaş, Ümit Özdağ’dan önce de hep tedbirli açıklamalar yaparak ‘Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini’ sürdüreceğini söyledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı’nın iki amacı var.
1- AK Parti ve Cumhurbaşkanı’na hoş görünmek.
2- CHP ve İyi Parti’ye çelme takmak.
NEREDEN ÇIKTI HAŞİM KILIÇ?
ABDULLAH Gül’den sonra Haşim Kılıç... Aslında bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bir ara Ankara kulislerinde konuşulmuştu Haşim Kılıç’ın adı... Bu kez CHP Genel Merkez yönetimi tüm sohbetlerde “Bizim parti olarak adayımız Kılıçdaroğlu” derken, resmi açıklamalarında “Aday masadan çıkacak” vurgusunu ön plana çıkarırken, Haşim Kılıç ismi yine gündeme geldi. Kendisi Habertürk Televizyonu’na yaptığı açıklamada, “Benim dışımda gelişen bir konu. Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum” dedi. Hatta sözlerine 6’lı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını ekledi. Ancak özellikle CHP çevrelerinde “Haşim Kılıç’ın bazı kanaat önderleri ve gazetecilerle” sohbet toplantıları düzenlediği bilgisi var. CHP’nin konuya bakış açısını ise bir yetkilinin sözleriyle özetleyeyim: “Üfürüyorlar, partinin aklının ucunda Haşim Kılıç yok...”
NURETTİN ABİ’NİN ARKASINDAN...
KAÇ yıl önce olduğunu hiç hatırlamıyorum.... İlk kez bir eylemde karşılaşmıştım Nurettin Abi ile... Mesleğin kurdu, mesleğe yeni başlayanlara yardımsever ve espriliydi. Çok haber atlattı, çok manşet çıkardı, sayısız ödül aldı. Bir süredir hastaydı ve tedavi görüyordu. Mesleğimizin Nurettin Abi’sini kaybettik. Allah rahmet eylesin Nurettin Kurt...
Ankara'da Mansur Yavaş trafiği
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Adayımız Mansur Yavaş” dedi, ortalık karıştı. Yavaş destekçileri başta sosyal medyadan olmak üzere Özdağ’ın bu açıklamasının üstüne atladı. Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e çevrildi. Tabii ki tartışmaların odağındaki Mansur Yavaş’a da... Özdağ’ın açıklamasından birkaç gün sonra Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum geldi:
“Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum.”
Kılıçdaroğlu’nu biraz tanıyanlar bile bilir ki duygularını ve görüşlerini pek belli etmez, dolayısıyla bu tip tartışmalı konularda soğukkanlı durmayı tercih eder. Yavaş’ın adaylığı konusunda asıl merak edilen İYİ Parti lideri Akşener’in tavrıydı. Özdağ, birbirinden ağır iddialarla İYİ Parti’yi suçlamış ve Akşener’le yollarını ayırmıştı. Zafer Partisi’nin kuruluşunda da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin salon vermesi Yavaş ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgârlar esmesine neden olmuştu.
İYİ PARTİ’NİN SESSİZLİK RAHATSIZLIĞI
Duyumlarıma göre Özdağ’ın siyasi hamlesine karşılık Yavaş’ın sessizliği İYİ Parti’de rahatsızlık yarattı. Bunun üzerine, Akşener’den randevu alarak dünkü ziyareti gerçekleştirdi.
Akşener ve Yavaş görüşme sonrasında kameralar karşısına geçti. Her ne kadar Yavaş, “Kamu görevlisiyim, görevimin başındayım” dese de İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Adayım Kılıçdaroğlu” benzeri bir açıklama yapmadı, ağzından ‘Aday değilim’ sözleri çıkmadı.
Toplantının uzamasını istemeyen Akşener, nezaketli bir ustalıkla ikinci soru gelmeden kürsüden ayrılıp Yavaş’a daha fazla soru sorulmasına izin vermeyerek toplantıyı yarıda kesti.
TARTIŞMALARIN İÇİNDE YER ALMAK İSTEMİYOR
Merak edilen kapalı görüşmeden ise aldığım bilgileri paylaşacak olursam...
Akşener-Yavaş görüşmesi yarım saat sürdü. Görüşmede İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, A.B.B. Grup Başkanvekili Adnan Beker ve İl Başkanı Yetkin Öztürk de vardı. Yavaş, görüşmede Özdağ’ın açıklamasından rahatsızlığını ve bu tip tartışmaların içinde olmak istemediğini söyledi. Yavaş’ın ağzından ‘Aday değilim’ cümlesi çıkmadı. Yavaş bu görüşmeden hemen sonra da CHP Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
MANSUR YAVAŞ VE CHP GENEL MERKEZİ
Peki CHP Genel Merkezi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Mansur Yavaş ile ilgili bu adımını nasıl yorumluyor:
Sorun yok. Mansur Yavaş, Ümit Özdağ’dan önce de hep tedbirli açıklamalar yaparak ‘Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini’ sürdüreceğini söyledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı’nın iki amacı var.
1- AK Parti ve Cumhurbaşkanı’na hoş görünmek.
2- CHP ve İyi Parti’ye çelme takmak.
NEREDEN ÇIKTI HAŞİM KILIÇ?
ABDULLAH Gül’den sonra Haşim Kılıç... Aslında bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bir ara Ankara kulislerinde konuşulmuştu Haşim Kılıç’ın adı... Bu kez CHP Genel Merkez yönetimi tüm sohbetlerde “Bizim parti olarak adayımız Kılıçdaroğlu” derken, resmi açıklamalarında “Aday masadan çıkacak” vurgusunu ön plana çıkarırken, Haşim Kılıç ismi yine gündeme geldi. Kendisi Habertürk Televizyonu’na yaptığı açıklamada, “Benim dışımda gelişen bir konu. Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum” dedi. Hatta sözlerine 6’lı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını ekledi. Ancak özellikle CHP çevrelerinde “Haşim Kılıç’ın bazı kanaat önderleri ve gazetecilerle” sohbet toplantıları düzenlediği bilgisi var. CHP’nin konuya bakış açısını ise bir yetkilinin sözleriyle özetleyeyim: “Üfürüyorlar, partinin aklının ucunda Haşim Kılıç yok...”
NURETTİN ABİ’NİN ARKASINDAN...
KAÇ yıl önce olduğunu hiç hatırlamıyorum.... İlk kez bir eylemde karşılaşmıştım Nurettin Abi ile... Mesleğin kurdu, mesleğe yeni başlayanlara yardımsever ve espriliydi. Çok haber atlattı, çok manşet çıkardı, sayısız ödül aldı. Bir süredir hastaydı ve tedavi görüyordu. Mesleğimizin Nurettin Abi’sini kaybettik. Allah rahmet eylesin Nurettin Kurt...