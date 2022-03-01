Altı liderin imzaları

Uzlaşmak güzeldir. Her ne kadar farklı görüşlerde olsalar da sonuçta altı farklı parti bir amaç için bir araya geldi. Aslında açıkladıkları metnin genel çerçevesini biliyorduk. Altı parti, güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana. “Şeffaf, hesap verebilir, kuvvetler ayrılığı ve hukuk devletinin ön planda olduğu, TBMM’nin güçlendirildiği” bir sistem. Tarafsız cumhurbaşkanının yedi yıllığına sadece bir kerelik görev yapma hakkı bulunacak. Ancak cumhurbaşkanının kim tarafından seçileceği soru işareti olarak ortada duruyor. İtiraz edenler de destekleyenler de olacaktır.
Gelelim törenden izlenimlerime:
Ahlatlıbel’den başlayan, Bilkent’te noktalanan bir tören izledik.
Töreni baştan sona izlerken aklıma nedense “Kardeş Payı” geldi. Altı kişiye her konuda eşit pay, üstelik sıralama ile...
Davetiye siyasi parti isimlerinin alfabetik sıralanışına göreydi. Aynı sıralama liderlerin dinleyici koltuğunda oturmasında, baştaki tanıtım videosundaki konuşmalarda, siyasi parti temsilcilerinin aynı sırayla konuşmalarında, imza için sahneye çıktıklarında oturma düzenlerinde kullanıldı.
Biraz uzun, biraz da dağınık bir sunum oldu. Arkada sistemi anlatan grafikler kullanılabilirdi.
Zaman zaman maskesini çıkarsa da en tedbirli lider Meral Akşener’di. Belki COVID-19’u yeni atlattığından sık sık maskesini taktı.
En güleryüzlü lider Ali Babacan’dı. Kameralara hep gülümserken yansıdı.
En soğukkanlı lider Kemal Kılıçdaroğlu idi.
Akşener ile Davutoğlu’nun kulaktan kulağa sohbetleri kameralara yansıdı.
Konuşmacıların kürsüye müzikle çıkması Oscar ödül törenlerini hatırlattı.
Gözlerim Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı aradı. Katılım sınırlı tutulmuş. Belediye Başkanları davet edilmemiş.
Gelelim açıklamanın zamanlamasına... Bence yanlış oldu. Tüm dünyanın gözü Ukrayna’da iken, üstelik Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler başlamışken, konu Türkiye’yi yakından ilgilendirirken başka bir tarihe ertelenmesi yerinde olurdu.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI’YLA BULUŞMALARIMIZ
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer bazı gazetelerin Ankara temsilcileriyle zaman zaman kahvaltıda buluşuyor. Hem bakan konuşuyor hem de aynı zamanda veli olan temsilciler. Bu kahvaltıdan 28 Şubat ile ilgili notları Abdulkadir Selvi aktarıyor. Ben ise eğitim ile ilgili bölümleri üstlendim. İşsiz lise ve üniversite mezunları için çok önemli bir proje başlatılacak. Madde madde Bakan’ın açıklamalarını sizlere aktarıyorum:
İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEKİ EĞİTİM
“Mesleki eğitimi bir adım daha ileri götüreceğiz. Lise ve üniversite mezunlarının katılacağı istihdam garantili mesleki eğitim merkezi tamamlama programı geliştirdik. 6 aylık eğitim. Mesela, benim bin plastik teknolojisi ile ilgili elemana ihtiyacım var ve eleman bulamıyorum. Bakanlık olarak hemen sektörle bir anlaşma imzalayacağız. Eğitimin tamamını sektör verecek. Gençler okula hiç gelmeyecekler, asgari ücretin yüzde 30’u kadar kısmını da biz vereceğiz. Eğitimi o şirkette tamamlayacaklar ve orada istihdam edilecekler. Bu devasa bir proje. Herhangi bir yaş sınırı yok.
MATEMATİK KORKULU RÜYA OLMAKTAN ÇIKARILACAK
Matematikle ilgili bir seferberlik başlatacağız. Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Yöntemi değiştirip, korkulu bir rüyadan çıkarıp, severek yani öğrendiği şeyleri yaşama da adapte etmelerini sağlayacağız.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bir sürü tesis açıyor. Bu açtıkları tesislerin içerisine spor lisesi kurmaya başladık. İlave yatırım yapmıyoruz.
ÖĞRETMENLERİN TALEBİ YABANCI DİL EĞİTİMİ
Okul yöneticilerine ve öğretmenlere düzenli eğitim verilecek. Talepleri aldık. Öğretmenlerin en çok talep ettiği eğitim başlıkları sırasıyla yabancı dil, iklim ve çevre ile dijital okuryazarlık.
Okul yöneticilerine de özellikle bütçe eğitiminin de olduğu kapsamlı süreç başlayacak. Okul yöneticileri bu açıdan sürekli güçlendirilmeli. Buna uyum sağlayamayan da sistemden çıkarılmalı.
Okulların ihtiyaçları ile ilgili elektronik izleme sistemi oluşturuldu. Okulların talepleri, taleplerin ulaşması, harcanan yerler hepsi denetlenecek. Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak paramız var. Yeter ki gönderilen para doğru yere harcansın. Yani sınıfa değil okul müdürünün odasına kullanılırsa müdahale edeceğiz.
KÜRTÇE SEÇMELİ DERSTE SORUN VAR MI?
Kürtçe seçmeli dersler seçtirtilmiyormuş gibi bir durum ortaya atıldı. İsteyen istediği dersi seçebilsin diye süreyi uzattık. Ortaokullarda aralarında “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersine başvuran öğrenci sayısı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 25 bin 586. Kürtçe dersini seçen öğrenci sayısı 20 bin 265.
UKRAYNA’DAKİ ÖĞRENCİLER DÖNERSE?
Kapasitemiz çok güçlü. Hemen bir program düzenleyip onları eğitime dahil edebiliriz.”
Altı liderin imzaları
Uzlaşmak güzeldir. Her ne kadar farklı görüşlerde olsalar da sonuçta altı farklı parti bir amaç için bir araya geldi. Aslında açıkladıkları metnin genel çerçevesini biliyorduk. Altı parti, güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana. “Şeffaf, hesap verebilir, kuvvetler ayrılığı ve hukuk devletinin ön planda olduğu, TBMM’nin güçlendirildiği” bir sistem. Tarafsız cumhurbaşkanının yedi yıllığına sadece bir kerelik görev yapma hakkı bulunacak. Ancak cumhurbaşkanının kim tarafından seçileceği soru işareti olarak ortada duruyor. İtiraz edenler de destekleyenler de olacaktır.
Gelelim törenden izlenimlerime:
Ahlatlıbel’den başlayan, Bilkent’te noktalanan bir tören izledik.
Töreni baştan sona izlerken aklıma nedense “Kardeş Payı” geldi. Altı kişiye her konuda eşit pay, üstelik sıralama ile...
Davetiye siyasi parti isimlerinin alfabetik sıralanışına göreydi. Aynı sıralama liderlerin dinleyici koltuğunda oturmasında, baştaki tanıtım videosundaki konuşmalarda, siyasi parti temsilcilerinin aynı sırayla konuşmalarında, imza için sahneye çıktıklarında oturma düzenlerinde kullanıldı.
Biraz uzun, biraz da dağınık bir sunum oldu. Arkada sistemi anlatan grafikler kullanılabilirdi.
Zaman zaman maskesini çıkarsa da en tedbirli lider Meral Akşener’di. Belki COVID-19’u yeni atlattığından sık sık maskesini taktı.
En güleryüzlü lider Ali Babacan’dı. Kameralara hep gülümserken yansıdı.
En soğukkanlı lider Kemal Kılıçdaroğlu idi.
Akşener ile Davutoğlu’nun kulaktan kulağa sohbetleri kameralara yansıdı.
Konuşmacıların kürsüye müzikle çıkması Oscar ödül törenlerini hatırlattı.
Gözlerim Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı aradı. Katılım sınırlı tutulmuş. Belediye Başkanları davet edilmemiş.
Gelelim açıklamanın zamanlamasına... Bence yanlış oldu. Tüm dünyanın gözü Ukrayna’da iken, üstelik Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler başlamışken, konu Türkiye’yi yakından ilgilendirirken başka bir tarihe ertelenmesi yerinde olurdu.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI’YLA BULUŞMALARIMIZ
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer bazı gazetelerin Ankara temsilcileriyle zaman zaman kahvaltıda buluşuyor. Hem bakan konuşuyor hem de aynı zamanda veli olan temsilciler. Bu kahvaltıdan 28 Şubat ile ilgili notları Abdulkadir Selvi aktarıyor. Ben ise eğitim ile ilgili bölümleri üstlendim. İşsiz lise ve üniversite mezunları için çok önemli bir proje başlatılacak. Madde madde Bakan’ın açıklamalarını sizlere aktarıyorum:
İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEKİ EĞİTİM
“Mesleki eğitimi bir adım daha ileri götüreceğiz. Lise ve üniversite mezunlarının katılacağı istihdam garantili mesleki eğitim merkezi tamamlama programı geliştirdik. 6 aylık eğitim. Mesela, benim bin plastik teknolojisi ile ilgili elemana ihtiyacım var ve eleman bulamıyorum. Bakanlık olarak hemen sektörle bir anlaşma imzalayacağız. Eğitimin tamamını sektör verecek. Gençler okula hiç gelmeyecekler, asgari ücretin yüzde 30’u kadar kısmını da biz vereceğiz. Eğitimi o şirkette tamamlayacaklar ve orada istihdam edilecekler. Bu devasa bir proje. Herhangi bir yaş sınırı yok.
MATEMATİK KORKULU RÜYA OLMAKTAN ÇIKARILACAK
Matematikle ilgili bir seferberlik başlatacağız. Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Yöntemi değiştirip, korkulu bir rüyadan çıkarıp, severek yani öğrendiği şeyleri yaşama da adapte etmelerini sağlayacağız.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bir sürü tesis açıyor. Bu açtıkları tesislerin içerisine spor lisesi kurmaya başladık. İlave yatırım yapmıyoruz.
ÖĞRETMENLERİN TALEBİ YABANCI DİL EĞİTİMİ
Okul yöneticilerine ve öğretmenlere düzenli eğitim verilecek. Talepleri aldık. Öğretmenlerin en çok talep ettiği eğitim başlıkları sırasıyla yabancı dil, iklim ve çevre ile dijital okuryazarlık.
Okul yöneticilerine de özellikle bütçe eğitiminin de olduğu kapsamlı süreç başlayacak. Okul yöneticileri bu açıdan sürekli güçlendirilmeli. Buna uyum sağlayamayan da sistemden çıkarılmalı.
Okulların ihtiyaçları ile ilgili elektronik izleme sistemi oluşturuldu. Okulların talepleri, taleplerin ulaşması, harcanan yerler hepsi denetlenecek. Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak paramız var. Yeter ki gönderilen para doğru yere harcansın. Yani sınıfa değil okul müdürünün odasına kullanılırsa müdahale edeceğiz.
KÜRTÇE SEÇMELİ DERSTE SORUN VAR MI?
Kürtçe seçmeli dersler seçtirtilmiyormuş gibi bir durum ortaya atıldı. İsteyen istediği dersi seçebilsin diye süreyi uzattık. Ortaokullarda aralarında “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersine başvuran öğrenci sayısı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 25 bin 586. Kürtçe dersini seçen öğrenci sayısı 20 bin 265.
UKRAYNA’DAKİ ÖĞRENCİLER DÖNERSE?
Kapasitemiz çok güçlü. Hemen bir program düzenleyip onları eğitime dahil edebiliriz.”