Almanya’ya Ankara’dan yeni bilgi

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ALMANYA iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı geçen 19 Haziran günü tam 408 sayfalık 2023 yılı raporunu açıkladı. Bu köşenin sevgili okurları hatırlayacaktır, “PKK’nın suç oranı arttı, haraç kesiyor” gibi tespitlerin yer aldığı raporda şu ifadeler de vardı:

* PKK’nın “bağış kampanyası” adı altında 2023’te 16 ile 17 milyon euro haraç topladığı tespit edildi.

* PKK’nın Almanya’da 14 bin üyesi bulunuyor; terör örgütü olarak sınıflandırılan örgüt, Almanya’daki aşırılık yanlısı yabancı örgütler arasında.

Önce Almanya için küçük bir düzeltme ile başlayalım. Ankara’nın elindeki bilgilere göre PKK terör örgütünün yıllık topladığı haraç 17 milyon eurodan fazla ve üye sayısı da 14 binin üzerinde. “Silahlı mücadelesine destekçi topluyor, şiddet burada da PKK ideolojisinin stratejik bir aracı” tespitinin yer aldığı raporun gereği Almanya tarafından neden yapılmıyor?

FETÖ NEREDE

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Raporda nedense FETÖ yapılanması yer almıyor. Oysa iki ülke hem NATO müttefiki hem de ticari ilişkileri çok yüksek. Uzun süredir FETÖ’ye ev sahipliği yapan Almanya FETÖ konusunda adeta yeni bir aşamaya geçti:

* Türkiye gibi bir NATO müttefikinde darbe kalkışması ve terör saldırısı yapan örgüt, istihbarat raporunda yer almadı.

* Ankara’ya göre ABD’nin FETÖ’ye eskisi kadar ihtiyacı kalmadı. Örgüt açısından ortaya çıkan bu boşluğu Ankara’ya göre Almanya doldurmaya çalışıyor görünüyor.

ABD’NİN ALTERNATİFİ ALMANYA

* FETÖ terör örgütünün Mustafa Özcan’ın da başını çektiği Avrupa kanadı Almanya’ya yerleşmiş vaziyette.

* Sadece Avrupa kanadı değil, örgütün beyin takımı da Almanya’da.

* FETÖ’cülerin Almanya’daki sayısı Ankara açısından “sıkıntı verecek kadar yüksek”.

* İade dosyaları Alman makamlarının önünde ama onlar da adeta özel şirket mantığı ile çalışan istihbarat örgütü aparatının elemanlarını Türkiye’ye iade etmek için hiçbir şekilde harekete geçmiyor.

* FETÖ’cülerin yalanlarını kendi ülkelerinden yaymalarına müsaade ediyorlar.

ALMANYA TÜRKİYE İLE GEMİLERİ Mİ YAKMAYA ÇALIŞIYOR

Uzun bir süre Türk işçilerini aldılar, sonra mühendisler, ardından doktorlar... Almanya’da ciddi bir Türk nüfus var. Ancak Almanya eski Almanya değil. Merkel sonrası liderlik sorunu yaşayan, diplomaside alan kaybeden bir ülke haline dönüştü. Dünyanın şu an önde gelen sorunlarında aktör olamadı. İki terör örgütüne ev sahipliği yapan Almanya, kamuoyuna açıkladığı istihbarat raporu ile bir skandala daha imza attı. Raporda Türkiye hakkında şu ifade yer alıyor:

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ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE SKANDAL SUÇLAMA

“Almanya’ya yönelik casusluk, istihbarat kaynaklı siber saldırılar, silahların yayılması ve usulsüzlük etki yaratma faaliyetlerine karışan başlıca aktörler -her durumda farklı odak noktalarıyla-; Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’dir.”

PKK’nın örgütlenmesini, haraç ve insan toplamasını, şiddetini raporda sayfa sayfa anlatan Almanya işine gelmeyen FETÖ ve casusluk suçlamasında nedense ikinci bir satır yazamamış. Ortaya da herhangi bir kanıt koyamamış.



TÜRKİYE BU SUÇLAMALARI CEVAPSIZ BIRAKMAYACAKTIR



Sanmayın ki Ankara sessiz kalacak. Sadece ortaya bir cümlecikle bir rapor atmayacak ya da bir basın açıklaması ile geçiştirmeyecek. O yanıtın nasıl olacağına gelince; şık olmadığı, Ankara ile diyalog kanallarının hep açık olduğu hatırlatılacak. Bu nazik ifadelerin ardından ise asıl meseleye gelinecek:

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* İki terör örgütüne NATO müttefiki nasıl ev sahipliği yapar? Bunu yaparken Türk yargısını ilgilendiren Kavala konusu gibi olaylarda sürekli nasıl taraf olur?

* Almanya’nın Türkiye’de sayısız vakıf, dernek ve basın kuruluşları var. Hangisine casus muamelesi yapıldı?

* Almanya’da Türkiye Cumhuriyeti’nin Alman yasalarına uygun şekilde örgütlenmiş vakıf ve dernekleri bulunuyor. Bunlar neden baskı altına alınmaya çalışılıyor?

* Almanya, Türkiye’ye muhalif kesim ve örgütlere makbul vatandaş muamelesi yaparken, Türkiye’ye müzahir kesimlere ise olağan şüpheli gözüyle bakıyor. Bu açıkça ayrımcılıktır.

* Almanya’nın Türkiye’yi 3. dünya ülkesi gibi yansıtmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği de bildirilecek. Yıllardır Almanya’da emek veren, aynı zamanda Alman yasalarına uygun hareket eden vatandaşlara olağan şüpheli gözüyle bakan Almanya’nın, Türkiye’yi bölgedeki başka ülkelerle aynı kefeye koyması akla, politikaya, müttefiklik ruhuna aykırıdır.