AK Parti’de değişim ve meclisin yol haritası

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Meclis gündemini de, AK Parti’de başlayan olağan kongre sürecini de konuştuk:

‘YANLIŞLARI OLANLAR VE YORULANLARDA DEĞİŞİKLİK OLACAKTIR’

- “Gündemimizde toplumun beklentileri ve ihtiyaçları var.

- Acil çözüm bekleyen noktalara çözüm üretmekle beraber iyileşmeyi de beraberinde getirmemiz lazım.

- Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir. Bu tür yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır.

- Ancak bu isimleri, emek sarf eden, partinin kuruluşundan itibaren gece gündüz çalışan insanlarla aynı kefeye koymamak gerekiyor.

- Gereken dönüşümü Cumhurbaşkanımız liderliğinde bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız.”

Gelelim siyasetin en merak edilen sorusuna.

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CHP İLE AK PARTİ ARASINDA PARLAMENTER SİSTEM PAZARLIK İDDİASI

Grup Başkanı Güler’e açık açık Ankara kulislerinde konuşulan o iddiayı sorduk. AK Parti ile CHP’nin parlamenter sisteme dönmek için çalıştığı, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olacağı, Özgür Özel’in ise Başbakanlık koltuğuna oturacağı iddiası. Güler bu iddiayı kesin bir şekilde yalanladı, “Böyle bir gündemimiz yok” dedi. Ardından, CHP’nin erken seçim çağrısı tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kere daha aday olup olmayacağı da gündeme geldi. Güler, seçimlerin yenilenmesinin 360 milletvekilinin onayıyla olacağını hatırlatarak ser verdi sır vermedi:

- “Siyasette birçok plan yapılır, konuşulur. Ben hadiseye Mevlana Hazretlerinin sözü ile bakarım; ‘Dün artık geçti, düne yapacağın bir şey yok. Yarın daha henüz gelmedi. Bugünü bizim iyi değerlendirmemiz lazım.’

- Gündemimiz bugün için ülkemize daha iyi neler yapabileceğimiz.

- Erdoğan’ın yerine kim gelecek diye bir şey olmaz, bir daha Ahmet Davutoğlu örneği yaşanmaz.

- 2030’a doğru tüm dünyada yapılan hesaplar var. Bu nedenle de Erdoğan’ın liderliği çok önemli.”

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EVLİYKEN KENDİ SOYADINI KULLANMAK

Aile müessesinin önemine saygım sonsuz. Ancak soyadı kullanımı her kadın için farklı tercihler içerebilir. Ben hem kendi hem de eşimin soyadını resmi olarak kullanmayı tercih eden kadınlardanım. Herkesin nedeni kendine göre, her tercihe de saygım sonsuz. Benim nedenim, babamı erken yaşta kaybetmek ve O’nu soyadıyla yaşatmak. Şimdi nereden çıktı bu satırlar diye sorabilirsiniz. Açıklayayım:

- Anayasa Mahkemesi (AYM), evlenen kadının bekarlık soyadını ancak eşinin soyadıyla birlikte kullanabilmesine olanak tanıyan Medeni Kanun hükmünü geçtiğimiz yıl eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

- AYM, kadının evlendikten sonra da bekarlık soyadını kullanmaya devam etmesinin yolunu açan iptal hükmü konusunda Meclis’e yeni düzenleme yapması için 9 aylık süre vermişti.

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- Meclis açılır açılmaz gündeme gelecek düzenlemelerden biri de 9. Yargı Paketi. Bu paketin içinde soyadı meselesi de var.

Ayrıntıları Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı:

- “900 civarında evli olarak sadece kendi soyadını kullanan kadın var.

- Yaklaşık 900 bine yakın hem kendisinin hem de eşinin soyadını kullanan kadın var.

- Yaklaşık 21 milyon kadın sadece kocasının soyadını kullanıyor.

- Özel bir kişilik olabilir, sanatçı, evlilikten önce ismi marka değeri taşımış olabilir. Özel bir mesleği ifa ediyor olabilir. Biz diyoruz ki yargıya başvurma değil de bunun sayısı az da olsa belli bir dönemle beraber idari olarak yapılabilecek bir durum var mı? Yani yargıya başvurmadan, idari bir adım atılabilir mi?

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- Etki analizi yapıyoruz. Bakanlığımız, akademisyen çevrelerle beraber tartışıyoruz. Önergeyle ekleyeceğiz. Ekimin 3. haftasından sonra gündeme gelebilir.

‘BEN BÖYLE TANINDIM’ ŞARTI...

Kısacası “Ben bu soyadımla tanındım” diyen kadınlar evlenseler bile bu şart altında sadece kendi soyadlarını kullanabilecekler. Üstelik formül bulunursa bunu mahkeme üzerinden değil, idari işlem olarak yapabilecekler.

MECLİS YAPAY ZEKÂYI MERCEK ALTINA ALIYOR

Yapay zekânın insanla savaşı filmlere konu olurken, İsrail’in Lübnan’a yönelik siber saldırısı dünya gündemini alt üst etti. TBMM’de açılır açılmaz harekete geçiliyor. Güler, hem bu konuda hem de Siber Güvenlik Başkanlığı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı:

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- “Meclis’in ilk açıldığı haftalardan itibaren yapay zekâ ilgili bir Meclis Araştırma Komisyonu kurmayı arzu ediyoruz.

- Muhalefet partileriyle de görüşeceğiz.

- Önümüzdeki dönemde en net konu başlıklarından biri olacak. Yapay zekâ kullanımı, toplumsal riskleri, gelecekte ne gibi sorunlara yol açabilir, toplumsal ilişkiler ve kamu düzeninde nelere yol açabilir gibi başlıklarda Meclis araştırma yapacak.

SADECE SİBER DEĞİL UZAY DA VAR

- İlk vereceğimiz kanunlardan biri olabilir. Çünkü belli bir görüş ortaya koyuldu.

- Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı olacak.

- Siber güvenlik dediğimiz hadise uydu ile bağlantılı ve bu yüzden uzayı da içine alıyor.

- Uzay güvenliğini de sağlayacak şekilde siber güvenliğinin görev alanının tarif edilmesi gerekiyor.

- Ana omurga hazır. Tüm kamu kurumlarımızın katkısı ile bilişim sistemleri bu düzenleme içinde değerlendirilecek.”

YARIN ÖZEL AÇIKLAMALAR HÜRRİYET’TE

Güler’in anayasa ve Meclis iç tüzüğü ile ilgili çarpıcı açıklamalarını yarın Ebru Karatosun’un haberinde okuyabilirsiniz.