AK Parti ve İYİ Parti arasında neler oluyor

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AK Parti ile İYİ Parti’nin temasta olduğunu iddia edenlerden AK Parti’nin İYİ Parti’ye bakanlık teklif ettiğine kadar birçok iddia havada uçuştu. İddialar sürerken ise Akşener’in Erdoğan’a yanıtı, Erdoğan’ın Akşener’a karşı yanıtı geldi. Hem iki parti arasında gerçekte bir şey olup olmadığını hem de 6’lı masada son durumu; Hürriyet’in geleneksel kahvaltısında İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile konuştuk. İki parti arasındaki duruma geçmeden, en dikkat çekici açıklama ile başlayalım.

6’LI MASANIN ADAYI SANIRIM OCAK AYINDAN SONRA

6’lı masa toplantılarını sürdürüyor. Ancak kamuoyu doğal olarak “adayı” merak ediyor. Aday netleşmedikçe spekülasyonlar artıyor, Akşener’in bir Mansur Yavaş’ı, bir Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği iddia ediliyor. Tüm bunları açık açık sorduk. Uğur Poyraz da açık açık yanıtladı:

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- “6’lı masa yola Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için çıktı.

- Ancak seçim sürecinde öncelikle ittifak belki de ön koalisyon gündeme gelebilir. Bunlara genel başkanlar karar verecek.

- Cumhur İttifakı’nın 6’lı masanın ortaya koyduğu Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi eleştirmemesini, eleştirecek bir nokta bulamamasını da da dikkatinize sunuyorum. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem evrensel ve milli değerlere dayanmaktadır.

- 6’lı masa başta aday belirlemek için oluşturulmadı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun nezaketli açıklaması ve 6 liderin masada kabulü ile bu noktaya gelindi.

- Birçok alanda çalışma komisyonları oluşturuldu. Aday belirleme komisyonu ise bir anlamda liderlerden oluşuyor.

- ‘Aday kim’ dayatmasını iktidar gündeme taşıyor. Amaçları mevcut sistemi bir anlamda meşrulaştırmak.

- Ocak ayından sonra adayı göreceğimize inanıyorum.”

BİZ BELEDİYE BAŞKANLARINA EŞİT MESAFEDEYİZ

Her gün Meral Akşener’in kimi aday görmek istediği konusunda spekülasyonlar yapılıyor. Hatta iddialar havada uçuşuyor. İşte o iddialara Uğur Poyraz’ın yanıtları:

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- “(Meral Akşener Mansur Yavaş’a adaylık teklif etti mi?) Hayır.

- (Meral Akşener ibreyi Ekrem İmamoğlu’na mı çevirdi?) Tamamen manipülasyon. Mansur Bey de Ekrem Bey de diğerleri de Millet İttifakı’nın belediye başkanları. Bizim için hepsi kıymetli. Ancak Ankara’da bir programda Mansur Yavaş ile Genel Başkan’ımız doğal olarak bir araya geliyor; hemen aynı sözler. Ekrem İmamoğlu ile İstanbul’da bir programa katılıyor, yine aynı sözler.

- Biz belediyle başkanlarına eşit mesafedeyiz.”

AK PARTİ VE İYİ PARTİ ARASINDA NE VAR

Taksim’deki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener arasında süreçte kısaca şu diyalog geçti:

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“Erdoğan’dan İYİ Parti’ye: Temenni ederiz ki bunlarda bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.

Akşener’den Erdoğan’a: Onların kumar masası budur. Bizim o masaya oturmaya hiç niyetimiz yok.

Erdoğan’dan Akşener’e: Böyle bir cevap olur mu? Bizim tek derdimiz ülkeye hizmet. Sayın Akşener’in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Endonezya’daki çağrısını Akşener İzmir’de öğrendi. İlk değerlendirmesini de yakın kurmaylarıyla yaptı. Akşener’in kumar masası benzetmesi ise bazı kesimlerce tepki topladı. Gelelim Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın bu konudaki yanıtlarına:

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DAVET KÖŞEYE SIKIŞTIKLARINDA GELİYOR

- “Her köşeye sıkıştıklarında ve kendi koalisyonlarında ne zaman sorun olsa oy oranlarında azalma olduğunda böyle bir davet geliyor. İki yıl önce de benzer bir davet gelmişti.

- İYİ Parti’nin yol haritası da tek adam sistemine ilişkin itirazları da belli.

- İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne itirazı amasız fakatsız ve çıkarsız bir şekilde ortada. Kişisel bekaları için bu sistemi yaratan, keyfi kullanan, kurumları yıpratanlar ve bu sistemi temsil edenlerle masaya oturmak mümkün değil.

- (Kumar masası) Bu ifade ile Genel Başkan bir durum tespiti yapmıştır.

AK PARTİ’DEN HİÇBİR TEKLİF GELMEDİ

- Herhangi bir AK Partiliden partimize ulaşan bakanlık ya da bir başka alanda teklif sözkonusu değildir.

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- AK Parti’den partimize ulaşan açık ya da gizli bir görüşme talebi de yoktur.”

POZİTİF GÜNDEM İÇİN EL UZATMAYA GEREK YOK, BİZİM KİMSEYLE SAVAŞIMIZ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete ‘pozitif gündemle buluşalım’ çağrısı da gündemimizdeydi. Poyraz’ın yanıtları şöyle:

- “Erdoğan siyaseti strateji üzerinden yapan bir lider.

- Pozitif gündem çağrısı yapan Erdoğan’a Rize’de saldırıya uğrayan Sayın Akşener’e karşı söylediği ‘Daha dur, başına neler gelecek’ sözlerini hatırlatmak isterim. Bu cümlenin hepimizin Cumhurbaşkanı olan bir isim tarafından söylenmesi ironik.

- Pozitif gündem için el uzatmalarına gerek yok. Bizim duruşumuz millet menfaati odaklı. Kimseyle savaşımız yok. Hasım değiliz, siyasette rakibiz. Siyaset anlayışımız da budur.

MHP İLE İLİŞKİLER

Son dönemde İYİ Parti’den MHP’ye sert eleştirilerin yapılmaması da Ankara kulislerinde sorgulanıyor. Gelelim bu konudaki yanıtlara:

“* Siyaset, siyasi partiler ve genel merkezlerinin politikalarına hakkı ve gerekli itirazları ortaya koyabilmektir. Kişilerle bir problemimiz yok.

* Neden MHP ve Sayın Bahçeli’ye yönelik bir konuşma bekleniyor anlayabilmiş değilim. Laf olsun diye, sırf muhalefet olsun diye beyanda bulunacak değiliz. Gerektiğinde gerekeni söylüyoruz.”

TERÖR EYLEMLERİ TARTIŞILACAK KONU DEĞİLDİR

HDP’nin 6’lı masanın bir unsuru olmadığını söyleyen Uğur Poyraz, terör saldırıları konusunda da noktayı koydu:

- “Abdestimizden şüphemiz yok. Taksim bir terör saldırısıdır. Terör eylemi tartışılacak bir konu değildir.

- Ancak hudut namustur. Bu ifade dağlarımızda yazıyor. Sınırlar kevgire döndü. Elini kolunu sallayan giriyor. Bu konuda çözüm bulunmalıdır.

- Ne iktidar şakşakçısıyız, ne de güvenlik güçlerimiz canlarıyla mücadele ederken bu konuyu enfekte edecek cümle kurarız.

- Askeri alanda bir uzmanlığım yok ancak hava harekâtının kara harekâtıyla desteklenmesi konusunda uzman görüşleri var.”