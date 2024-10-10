Aile hekimleri gibi aile danışmanları geliyor

Haberin Devamı

Günlerdir hepimizin tartıştığı, isyan ettiği bu konuyu ve şiddetin önlenmesi için hangi adımların atılacağını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile konuştum. “Geçtiğimiz hafta, iki genç kızımızın elim bir şekilde katledilmesi hepimizin ciğerini yaktı” diyen Göktaş, şiddetin hiç başlamadan engellenmesinin önemli olduğunu söyledi. Ardından da uygulamaya koyacakları yeni sistemi açıkladı:

- “Nasıl her ailenin bir aile hekimi varsa, biz de her hanenin Aile Bakanlığı’na bağlı bir danışmanı olsun istiyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı başlattık.

- Bu bağlamda vaka yönetim sistemimizi tüm genel müdürlüklerimizi kapsayacak şekilde yeniden kurguluyoruz.

- Şiddet uygulayan profiller analiz edilecek, ihtiyaca uygun modüler müdahale programı ile iş akışları geliştirilecek.

Haberin Devamı

- Bu proje ile şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modelini geliştireceğiz.

TÜM TÜRKİYE’NİN RİSK HARİTASI

- Mahalle mahalle, ev ev ülkemizin sosyal risk haritasını çıkaracağız.

- O evde kaç engelli var, kaç yaşlı var, kaç suça sürüklenmiş insan var, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var göreceğiz.

- Olası riskleri görüp, ona göre hareket edeceğiz.

- Vaka yönetim sistemimize yönelik çalışmayı 2 ilçemizde pilot uygulama olarak kısa süre içinde başlayacağız.”

Mahinur Özdemir Göktaş

BAKANLIKLAR ARASI KOORDİNASYON ARTIRILACAK

Salı günü Hürriyet Gazetesi’ndeki köşemde uygulamadan ya da koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan bazı soru ve eleştirileri gündeme taşımıştım. Bakan Göktaş o soruları da tek tek yanıtladı; “Kadına yönelik şiddetle mücadelede koordinasyonu daha da yükseltmeye yönelik ilgili bakanlıklarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Göktaş hakkında koruma kararı verilen kadınlarla ilgili Şiddeti Önleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile kolluk arasındaki koordinasyon sorunu olup olmadığı konusunda şu açıklamaları yaptı:

- “Eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde yürütüyoruz.

- Bakanlıklar arasında elektronik veri tabanlarımız arasındaki entegrasyonu sağlamış durumdayız. Yani kolluğa yapılan başvuru anlık olarak bizim sistemimize düşüyor, vakaya hızlı ulaşım, etkin müdahale sağlanıyor.

Haberin Devamı

- Koruma kararlarının uygulanmasının izleme süreci kurumlar arasında tesis edilen elektronik veri entegrasyonlarıyla da bir üst seviyeye taşınmış durumda. Bakanlığımız sistemlerine kararların düşmesinin ardından vakalara hızlı ve etkin bir sosyal hizmet müdahalesinde bulunabiliyoruz.

ŞÖNİMLERİN SAYISI ARTIRILACAK

- 2024 yılı sonuna kadar ŞÖNİM (Şiddet İzleme ve Önleme Merkezi) sayısını 84’e yükseltmeyi planlıyoruz.

- Kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici kurumsal hizmet kapasitemizi sadece niceliksel bakımdan değil, aynı zamanda niteliksel olarak da artırmayı hedefliyoruz.

- Kurumsal hizmet birimlerimizde görev yapan personelimizi ise sürekli eğitimlerle destekliyoruz.”

Haberin Devamı

Bakan Göktaş, kimliği ve adresi gizli tutulması kararı verilen kadınların SGK, pasaport gibi işlemlerde yaşadıkları sorunlarla ilgili soruyu da yanıtladı. Gizlilik kararlarının bakanlıklar arası elektronik entegrasyonun sağlandığına dikkati çekerek, “Kurumlar sistemlerini mevzuat kapsamında güncelleyerek şiddet mağdurlarının herhangi bir aksamaya maruz kalmadan hizmet sunumuna ilişkin sistemdeki geliştirmelerini hayata geçiriyorlar” dedi.

TARTIŞILAN OYUNLAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR

Son dönemdeki cinayetlerle de gündeme gelen bazı internet ve oyun siteleri büyük tartışma yaratmıştı. Göktaş, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dijital Bağımlılıkla Mücadele çalıştayının ardından yaptıkları tespitleri de açıkladı:

Haberin Devamı

- “Çocuklar dijital oyunlardaki güçlü karakterler ile kendilerini özdeşleştiriyor.

- Oyunlarda özellikle bu güçlü, karanlık veya tüm silahları ustalıkla kullanabilen figürleri seçerek kendilerine güven ve cesaret kazandırıyorlar.

- Oyun sırasında kendilerine yeni bir kişilik oluşturan çocuklar, oyun bittikten sonra sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşıyorlar.”

Bakanlığının kapsamlı bir rapor hazırladığını belirten Mahinur Özdemir Göktaş, raporun ilgili kuruluşlarla paylaşılacağını, mücadele için bir yol haritası belirleneceğini söyledi.