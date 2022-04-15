A'dan Z'ye kozmik sohbet

Haftaya damgasını vuran gelişmelerden biri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş’ı önermesi ve ardından yaşanan görüşme trafiğiydi. Doğal olarak gözler Mansur Yavaş’ın ilk ziyaret ettiği İYİ Parti’ye çevrildi.
Hürriyet gazetesinin konuğu Yavuz Ağabey’in (Donat) “Kozmik” yakıştırması yaptığı, İYİ Parti’nin Genel Sekreteri Uğur Poyraz idi. “Ben sadece Genel Sekreter’im” diyen Poyraz, A’dan Z’ye tüm sorularımı yanıtladı. Cevaplarında bir anlamda partisinin ve 6’lı masanın yol haritasını bulacaksınız. Aynı zamanda da Akşener’e yönelik iddiaların yanıtlarını...
‘YAVAŞ’IN POPÜLARİTESİNDEN FAYDALANMAK İSTEDİ’
Ümit Özdağ neden Mansur Yavaş ismini ortaya attı? Yavaş’ın açıklamaları İYİ Parti’yi tatmin etti mi? Ya da kimilerinin iddia ettiği gibi Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu için masa mı dağıtır? İşte Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın yanıtları:
“Aslında sadece Mansur Yavaş değil, popüler belediye başkanları var. Söz konusu açıklamayı yapan isim, Mansur Yavaş’ın popülaritesini kullanarak kendine popülarite yaratmaya çalıştı.
Aynı durum Haşim Kılıç için de geçerli. Bu isimler Cumhur İttifakı’na ve onun medyasının değirmenine su taşıyorlar.
Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da ‘görevlerini sürdüreceklerine dair’ açıklamalarını net ve şeffaf biçimde yaptılar. Artık bırakın işlerini yapsınlar. Bunu sürekli gündeme taşımak, belediye başkanlarını meşgul etmek hem başkanlara hem de onlar hizmet alan vatandaşlara haksızlık ve saygısızlıktır.”
‘İTTİFAK TABANDA, MASADA HENÜZ KONUŞULMADI’
Gelelim ittifaka... Şu anda Millet İttifakı resmi olarak var mı? Yoksa ne zaman olacak? 6’lı masada gerçekten sadece Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mi konuşuluyor? Bu soruların yanıtları ise şöyle:
“Asıl ittifak tabanda. Türkiye’nin yüzde 68’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı. Tavanda henüz resmi ittifak yok.
6’lı masa öncelikle Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için kuruldu. Henüz diğer konular gündeme gelmedi.
Seçim kararına göre CHP ve İYİ Parti yeniden ittifakı ve ittifakın şartlarını değerlendirecek. Yani seçimlere yönelik bir ittifak henüz kurulmadı.
Üstelik 6’lı masada yer alan partiler de henüz bu ittifakta yer alıp almayacakları ile ilgili açıklama yapmadılar.
Ortada henüz bir seçim yokken, ittifaktan bahsedemezsiniz. Bunun adı işbirliğidir.
İttifaka liderler karar vereceklerdir, partilerinin yetkili kurullarında da zamanı gelince konuşacaklardır.
İşbirliği yanlış bir biçimde ittifak olarak tanımlanıyor. Çünkü bunu AKP ile MHP bu şekle büründürdü. Oysa onların arasındaki ittifak değil, koalisyon. İç içe geçmiş iki partinin koalisyonu.
Ancak toplum şu anda da İYİ Parti ve CHP’yi Millet İttifakı olarak tanımlıyor, adlandırıyor.”
OLASI İTTİFAK, ADAYINI NE ZAMAN AÇIKLAR
Uğur Poyraz’ın deyimiyle “tabandaki ittifak da” gazeteciler de hatta Cumhur İttifakı da doğal olarak adayı merak ediyor. Henüz hukuki bir ittifak kurulmamış olsa da... Ayrıca İYİ Parti lideri Meral Akşener’in açıklamalara rağmen inatla Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği ve bunun için masayı dağıtabileceği iddia ediliyor. DP lideri Gültekin Uysal’ın DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu hedef alan “20 yıl AK Parti iktidarı içinde sorumluluğu olanlar aday olmamalı” mealindeki sözlerinin arkasında Kılıçdaroğlu ile Akşener’in olduğu iddiası bile konuşuluyor. Buyurun Uğur Poyraz’ın yanıtları:
“Öncelikle ‘aday açıkla’ baskısı Cumhur İttifakı ve medyasından geliyor. Artık bu söylemler hakarete varıyor.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin cumhurbaşkanlığına yüklediği mana bir değil.
Olası ittifakımız ve adayımız seçimleri kazandığı an itibarıyla güçler ayrılığının aktifleştirileceği, cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin kararname ile Meclis’e devredileceği bir sistem fiilen uygulamaya sokulacak.
Genel Başkanımız ortak adaydan yana olduğunu ifade etti. Ancak henüz ortada resmi olarak ittifak konusunda bir netlik yok.
Kılıçdaroğlu’nun ‘Aday altılı masada belirlenir’ açıklaması, siyasi nezakete önem vermesidir.
Aday, seçim kararı alınınca açıklanır.
Gültekin Uysal’ın açıklamaları kendisine sorulmalı.
Bu tarz çıkışların arkasında Genel Başkan Meral Akşener yok, olamaz. Çünkü Akşener o tarz bir siyasetçi hiç olmadı.
Akşener niye masa dağıtsın? Bu masa ‘Güçlendirilmiş Parlementer Sistem Masası’.”
UŞAKLAR KIRGIN MI
Peki Devlet Bahçeli “uşakları MHP’ye davet ederek” nasıl bir hamle yapmak istedi? Daha da önemlisi Bahçeli’nin “Uşaklar” dediği Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu partideki görev değişiklikleri nedeniyle kırgın mı? Poyraz’ın bu sorulara yanıtları ise şöyle:
“Üç yıldır görevdeyim. Genel başkanların beyanlarına karşılık vermeyi doğru ve ahlaki bulmuyorum.
Aynı nezaketi karşı taraftan da bekliyorum. AK Partili siyasetçiler Genel Başkan’ımız hakkında ahlakı aşan beyanlarda bulunuyor. Bu durumu doğru bulmuyorum.
Koray Aydın’ın da Yavuz Ağıralioğlu’nun da kırgınlıkları yok. İkisi de partimiz için son derece önemli isimler. Bu bir bayrak yarışıdır.”
A'dan Z'ye kozmik sohbet
Haftaya damgasını vuran gelişmelerden biri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş’ı önermesi ve ardından yaşanan görüşme trafiğiydi. Doğal olarak gözler Mansur Yavaş’ın ilk ziyaret ettiği İYİ Parti’ye çevrildi.
Hürriyet gazetesinin konuğu Yavuz Ağabey’in (Donat) “Kozmik” yakıştırması yaptığı, İYİ Parti’nin Genel Sekreteri Uğur Poyraz idi. “Ben sadece Genel Sekreter’im” diyen Poyraz, A’dan Z’ye tüm sorularımı yanıtladı. Cevaplarında bir anlamda partisinin ve 6’lı masanın yol haritasını bulacaksınız. Aynı zamanda da Akşener’e yönelik iddiaların yanıtlarını...
‘YAVAŞ’IN POPÜLARİTESİNDEN FAYDALANMAK İSTEDİ’
Ümit Özdağ neden Mansur Yavaş ismini ortaya attı? Yavaş’ın açıklamaları İYİ Parti’yi tatmin etti mi? Ya da kimilerinin iddia ettiği gibi Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu için masa mı dağıtır? İşte Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın yanıtları:
“Aslında sadece Mansur Yavaş değil, popüler belediye başkanları var. Söz konusu açıklamayı yapan isim, Mansur Yavaş’ın popülaritesini kullanarak kendine popülarite yaratmaya çalıştı.
Aynı durum Haşim Kılıç için de geçerli. Bu isimler Cumhur İttifakı’na ve onun medyasının değirmenine su taşıyorlar.
Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da ‘görevlerini sürdüreceklerine dair’ açıklamalarını net ve şeffaf biçimde yaptılar. Artık bırakın işlerini yapsınlar. Bunu sürekli gündeme taşımak, belediye başkanlarını meşgul etmek hem başkanlara hem de onlar hizmet alan vatandaşlara haksızlık ve saygısızlıktır.”
‘İTTİFAK TABANDA, MASADA HENÜZ KONUŞULMADI’
Gelelim ittifaka... Şu anda Millet İttifakı resmi olarak var mı? Yoksa ne zaman olacak? 6’lı masada gerçekten sadece Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mi konuşuluyor? Bu soruların yanıtları ise şöyle:
“Asıl ittifak tabanda. Türkiye’nin yüzde 68’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı. Tavanda henüz resmi ittifak yok.
6’lı masa öncelikle Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için kuruldu. Henüz diğer konular gündeme gelmedi.
Seçim kararına göre CHP ve İYİ Parti yeniden ittifakı ve ittifakın şartlarını değerlendirecek. Yani seçimlere yönelik bir ittifak henüz kurulmadı.
Üstelik 6’lı masada yer alan partiler de henüz bu ittifakta yer alıp almayacakları ile ilgili açıklama yapmadılar.
Ortada henüz bir seçim yokken, ittifaktan bahsedemezsiniz. Bunun adı işbirliğidir.
İttifaka liderler karar vereceklerdir, partilerinin yetkili kurullarında da zamanı gelince konuşacaklardır.
İşbirliği yanlış bir biçimde ittifak olarak tanımlanıyor. Çünkü bunu AKP ile MHP bu şekle büründürdü. Oysa onların arasındaki ittifak değil, koalisyon. İç içe geçmiş iki partinin koalisyonu.
Ancak toplum şu anda da İYİ Parti ve CHP’yi Millet İttifakı olarak tanımlıyor, adlandırıyor.”
OLASI İTTİFAK, ADAYINI NE ZAMAN AÇIKLAR
Uğur Poyraz’ın deyimiyle “tabandaki ittifak da” gazeteciler de hatta Cumhur İttifakı da doğal olarak adayı merak ediyor. Henüz hukuki bir ittifak kurulmamış olsa da... Ayrıca İYİ Parti lideri Meral Akşener’in açıklamalara rağmen inatla Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği ve bunun için masayı dağıtabileceği iddia ediliyor. DP lideri Gültekin Uysal’ın DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu hedef alan “20 yıl AK Parti iktidarı içinde sorumluluğu olanlar aday olmamalı” mealindeki sözlerinin arkasında Kılıçdaroğlu ile Akşener’in olduğu iddiası bile konuşuluyor. Buyurun Uğur Poyraz’ın yanıtları:
“Öncelikle ‘aday açıkla’ baskısı Cumhur İttifakı ve medyasından geliyor. Artık bu söylemler hakarete varıyor.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin cumhurbaşkanlığına yüklediği mana bir değil.
Olası ittifakımız ve adayımız seçimleri kazandığı an itibarıyla güçler ayrılığının aktifleştirileceği, cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin kararname ile Meclis’e devredileceği bir sistem fiilen uygulamaya sokulacak.
Genel Başkanımız ortak adaydan yana olduğunu ifade etti. Ancak henüz ortada resmi olarak ittifak konusunda bir netlik yok.
Kılıçdaroğlu’nun ‘Aday altılı masada belirlenir’ açıklaması, siyasi nezakete önem vermesidir.
Aday, seçim kararı alınınca açıklanır.
Gültekin Uysal’ın açıklamaları kendisine sorulmalı.
Bu tarz çıkışların arkasında Genel Başkan Meral Akşener yok, olamaz. Çünkü Akşener o tarz bir siyasetçi hiç olmadı.
Akşener niye masa dağıtsın? Bu masa ‘Güçlendirilmiş Parlementer Sistem Masası’.”
UŞAKLAR KIRGIN MI
Peki Devlet Bahçeli “uşakları MHP’ye davet ederek” nasıl bir hamle yapmak istedi? Daha da önemlisi Bahçeli’nin “Uşaklar” dediği Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu partideki görev değişiklikleri nedeniyle kırgın mı? Poyraz’ın bu sorulara yanıtları ise şöyle:
“Üç yıldır görevdeyim. Genel başkanların beyanlarına karşılık vermeyi doğru ve ahlaki bulmuyorum.
Aynı nezaketi karşı taraftan da bekliyorum. AK Partili siyasetçiler Genel Başkan’ımız hakkında ahlakı aşan beyanlarda bulunuyor. Bu durumu doğru bulmuyorum.
Koray Aydın’ın da Yavuz Ağıralioğlu’nun da kırgınlıkları yok. İkisi de partimiz için son derece önemli isimler. Bu bir bayrak yarışıdır.”