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AB’den Türkiye ile ilişkilerde saygı ve empati

#AB#Beyaz Saray#Limak Filarmoni Orkestrası

Bir anda her şey değişti.

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Amerika ve Beyaz Saray’ın deyimiyle “Kral Trump” Avrupa Birliği’ni yolda bıraktı, arkasına bakmadan kaçtı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski aynı saatlerde soluğu Ankara’da aldı.

AB’den Türkiye ile ilişkilerde saygı ve empati

Avrupa Birliği, Rusya- ABD masasına hem Ukrayna’nın hem de kendisinin oturmasının yollarını ararken, güvenliği için Avrupa Birliği ordusu oluşturmanın peşinde. Sonuçta göçmenler nedeniyle zaten hassasiyet ve özel ilgi gösterdiği Türkiye ile şimdi daha yakınlaşmak istiyor gibi bir hava hakim. Bu konudaki ayrıntıları Hürriyet Gazetesi’nin geleneksel kahvaltısına konuk olan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski’nin Ankara Temsilci Yardımcısı Gonca Şenay’ın kaleme aldığı açıklamalarında bulabilirsiniz. Gelelim Türkiye’nin tam üyelik süreci meselesine... Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, ilişkileri geliştirmek için her iki tarafın da yapması gerekenler olduğunu ve bunun da ilişkiler açısından hassas ve önemli bulunduğunu söyledi. Ardından da aday ülkelerin Kopenhag kriterlerini karşılaması gerektiğine dikkati çekti. Büyükelçi şöyle devam etti:

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‘TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAĞIZ’

-Biz Türkiye ile ilişki kurarken saygı ve empatiyle yaklaşıyoruz, bu bizim için önemli.

- Biz kimseye bir şey öğretmek için burada değiliz.

- Biz stratejik ortağız ve Türkiye aday bir ülke ve biz yüz yüze birbirimizin gözünün içine bakarak konuşmak zorundayız.

- Başlatılan soruşturmaların farkındayız. Ve yılın başından bu yana, seçilmiş yetkililere, siyasi aktivistlere, sivil topluma, iş temsilcilerine ve gazetecilere getirilen suçlamaların arttığını görüyoruz.

‘TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK DEMOKRATİK STANDARTLARI VE UYGULAMALARI KARŞILAMASINI BEKLİYORUZ’

- Sadece şunu söylüyoruz ki, AB’ye aday bir ülkenin ve uzun süredir Avrupa Konseyi’nin bir üyesi olarak da yerine getirilmesi gereken kararlar var. 

- Avrupa düzeninde Türkiye çok değerli bir üye olduğu için, en yüksek demokratik standartları ve uygulamaları da karşılamasını bekliyoruz.

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- AİHM kararlarının Türkiye’de uygulanmamasının sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz.”

‘AB TÜRKİYE’YE TUZAK KURMUYOR’

Büyükelçi Ossowski Türkiye’deki “Batı ve dış güçler Türkiye’ye tuzak kuruyor” algısını da değerlendirdi:

-Avrupa Birliği Türkiye’ye tuzak kurmuyor.

- Biz ilişkileri güçlendirmenin iki tarafın da çıkarına olduğunu söylüyoruz ve yüz yüze temas ederek, daha yakın ilişkiler kurarak görüşmelerin daha yoğun hale gelmesini sağlayabiliriz.”

SANAT İYİLEŞTİRİR MUTLU EDER

Türkiye’de ve dünyada baş döndüren bir gündem var. Sanat işte o baş döndüren gündemi unutturabiliyor, ruhumuzu iyileştirebiliyor.

AB’den Türkiye ile ilişkilerde saygı ve empati

Sanat ve kültürün de başkenti olması gerektiğini savunduğum Ankara bu kez Limak Filarmoni Orkestrası’nın “Operanın Yıldızlarıyla Buluşması”na ev sahipliği yaptı.

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AB’den Türkiye ile ilişkilerde saygı ve empati

- Siyasetçiler, bürokratlar, gazeteciler, Ankaralılar salonu doldurdu. 

- Tenor Murat Karahan’a sopranolar Eleonora Buratto ve Carolina L. Moreno eşlik etti.

- Şef Alvise Casellati yönetimindeki orkestra büyüleyiciydi.

- Karahan’ın sesi yine salonu inletti.

- Yıllarca Zerrin Özer’den dinlediğimiz “Kıyamam” ve Zeki Müren’den “Yaralı Gönül”de ise deyim yerimdeyse konser salonu sallandı. Siyasetçisi, bürokratı herkes ayakta eşlik ediyordu.

- Eh bazen gri şehirde de mutlu olmak, olabilmek ve sanatla iyileşmek gerekiyor.

Tebrikler Limak Filarmoni Orkestrası, tebrikler Murat Karahan!

#AB#Beyaz Saray#Limak Filarmoni Orkestrası
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