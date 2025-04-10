ABD Türkiye-İsrail arasında arabulucu olacak mı… Ankara konuya nasıl bakıyor

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Peki Ankara bu açıklamalara nasıl bakıyor? Üst düzey kaynaklardan edindiğim bilgileri sizlerle paylaşarak başlayacağım. Hatırlatmak gerekirse; Türkiye komşuluk ilişkilerinin son dönemde “kötüleştiğini” söyleyen Netanyahu, “Suriye’nin Türkiye dahil hiç kimse tarafından İsrail’e saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz” diye ekledi. Netanyahu, “Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi tartıştık ve bu amaç için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’ndan daha iyi bir muhatap bulamayacağımızı düşünüyorum” dedi. ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu anlattıktan sonra; “Az önce Başbakan’a, Bibi’ye (Binyamin Netanyahu) ‘Türkiye ile bir sorununuz olursa, gerçekten çözebileceğimi düşünüyorum’ dedim. Biliyorsunuz, Türkiye ve lideriyle çok çok iyi ilişkilerim var, bence çözebiliriz” ifadelerini kullandı.

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ANKARA SURİYE SAHASINA NASIL BAKIYOR?

Gelelim Ankara’nın Suriye sahasındaki duruma nasıl baktığına:

◊ Ankara’ya göre Suriye sahasında bir güvenlik açığı var. Bu güvenlik açığının giderilmesi Türkiye başta olmak üzere tüm bölge ülkeleri için büyük önem taşıyor.

◊ Suriye’deki bir karışıklık bölge ülkelerine olumsuz yansıyabilir. Ankara bunu istemiyor.

◊ Suriye’nin içinde bulunduğu durum askeri kabiliyetlerin de kullanılmasını gerektiriyor.

◊ DEAŞ ile mücadele konusunda bölge ülkeleri ile oluşturulan koalisyonun harekât merkezi de Suriye’de olacak.

◊ Kısacası Suriye’nin tüm güvenlik açıklarının giderilmesi, askeri kabiliyete kavuşması için Ankara destek vermekte kararlı.

ANKARA İLE İSRAİL ARASINDA NORMALLEŞME MÜMKÜN MÜ?

Türkiye ile İsrail arasında bir normalleşme İsrail’in bu tutumu ile mümkün görünmüyor. Nedenlerine gelince;

◊ Normalleşme adımı için Gazze’den çekilmesi gerekiyor. Bununla birlikte iki devletli çözümün hayata geçirilmesi şart.

◊ Bu yüzden Ankara ABD’nin arabuluculuğunda bir normalleşmeyi gündemine almıyor.

◊ Ancak Ankara Suriye sahasında İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Yani bir çatışma da istemiyor. Bu nedenle operasyonlar öncesi bilgi paylaşımı için bir çaba var.

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◊ Diğer yandan çatışmasızlık mekanizmasının tesisi için dolaylı yollardan yani üçüncü ülkeler üzerinden çalışma sürdürülebilir.

CEO DEPREMİ

Peş peşe aldığı kararlar, dünyaya ülkesinin soyulduğu iddiasıyla uygulamaya geçtiği vergi tarifesi, küresel ekonomiyi allak bullak etmesi, jeostratejik alanda yapmaya çalıştığı değişiklik ve tüm bunları yaparken kullandığı üslup... Sanki başkan değil, dünyanın en büyük şirketlerinden birinin acımasız CEO’su gibi. ABD Başkanı Donald Trump’tan bahsediyorum değişik hatta oldukça değişik bir isim.

Bir yandan tarifeleri hayata geçirdi, bir yandan tam CEO tavrıyla pazarlık masasının açık olduğunu söyledi. Politikaları başarılı olur mu yoksa birçok ayağa yere basan ekonomistin yorumlarından yola çıkarak; belirsizlik, öngörülemezlik, iş akışının durmasını ve resesyonu getirir mi? Bu durumda Trump politika değişikliğine gider mi? Bu soruların yanıtlarını yaşayarak göreceğiz. Trump bu... “Her şeyi yapabilir, her kararı değiştirebilir” algısı çoktan benimsenmiş durumda.

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“ABD soyuluyor, yıllardır soyuluyor” cümlesi hadi kendisi ve ekibinin yaptığı hesaplamalardan yola çıkarak kendilerince doğru olsun. Yıllardır ABD’nin soyduğu ülkeler ne yapsın?

Gelelim üslubuna... İstediğini alabilmek için her türlü tehdidi masaya getiren, her lidere basın önünde “Patron benim” hatırlatmasında bulunan, görüşme içeriklerini karşı tarafa nezaketen bile bildirmeye ihtiyaç duymadan basına açıklayan bir politikacı.

Son olarak “Bazı ülkeler beni arıyor, ... öpüyorlar. Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar” sözüyle politik üslubuna tüy dikmiş bir başkan. Bu nedenle başkandan daha çok Amerikan yapımı bir dizide acımasız bir CEO izler gibiyim.