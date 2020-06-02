8 dakika 46 saniyenin sonunda ABD nefes alamıyor

Protestocular ırkçılığa karşı salgın kıskacındaki ABD’nin boyununa dizlerini bastırıyor. Protestolar her ne kadar beyaz bir polisin siyahi vatandaş George Floyd’u gözaltı sırasında boğarak öldürmesinin ardından başlasa da halının altı belli ki dolmuş.
ABD’de polisin genel olarak neden olduğu ölümler, siyah ABD vatandaşlarının bu ihtimali yaşama oranlarının daha yüksek olması, siyahi ABD vatandaşlarının içinde bulundukları toplumsal ve sosyal durumun yanı sıra yağma ve şiddet görüntüleri toplumsal yapının anahatlarını, birikmiş toplumsal sorunları ve virüs salgınıyla daha da belirleşen ekonomik sorunları karşımıza çıkarıyor.
Önce şunu söylemek lazım: Tarih boyunca “amacının dünyaya özgürlük ve daha çok demokrasi getirmek” olduğunu iddia ederek, kimi zaman el altından, kimi zaman açıktan ülkeleri karıştırmaktan, yaptırım listesi sunmaktan kaçınmayan “patron” ya da “süper güç” ABD’nin, en basit evrensel değer olan “Tüm insanlar eşittir” kuralını kendi içinde hâlâ bir türlü tam kabullenememiş, tam sindirememiş olduğu aşikâr. Bununla birlikte vekâlet savaşları ya da doğrudan savaşlarla, toplumsal olaylarla başka coğrafyalarda çıkardıkları yangın görüntülerini bizzat yaşamaları ise trajik. Anlarlar mı bilmem, ama yaşadıkları tam bir kaos.
Bu süreçte ABD Başkanı Trump’ın başta ABD medyası olmak üzere sert bir biçimde eleştirildiğini görüyoruz. ABD Başkanı, virüs nedeniyle yüksek orandaki ölümler, artan işsizlik başta olmak üzere ekonomik sorunlar, George Floyd’un ölümü ve protestolardan çok başka işlerle meşgul olmakla suçlanıyor. Twitter’dan halka savaş açmak, Çin ve Dünya Sağlık Örgütü ile kavga... Süreç Trump’ın yeniden seçilmesini engeller mi? Yoksa Trump yanlılarının daha da konsolide olmasına yol açarak ikinci kez başkanlık yolunu mu açar, göreceğiz.
MİT KRİPTO EMİR SUBAYINI NASIL YAKALADI?
FETÖ ile mücadele 15 Temmuz’dan bu yana devam ediyor. Ancak hâlâ kripto FETÖ’cülerin olduğunu görüyoruz. Bunun son örneği Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri’nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk’tü. Gazetemizden Toygun Atilla operasyonun emniyet ve savcılık boyutunu dün kaleme almıştı. Ben de katkı olsun diye MİT boyutunu anlatacağım. Bir süredir MİT, TSK içinde kripto FETÖ’cülerle ilgili hassas bir çalışma yürütüyor. Özellikle Kara Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi için teknik çalışma yapılıyordu. Edindiğim bilgiye göre önce, Ege Ordusu Komutanı’nın emir subayı Fevzi Öztürk’ün FETÖ’cüler tarafından haberleşme amacıyla kullanılan sabit hatlarla irtibatı olduğu tespit edildi. Ardından da Öztürk’ün irtibatlı olduğu mahrem imamın Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan istihbarat sınıfındaki subayların mahrem imamı olduğu ve bu subayların takip faaliyetini yürüttüğü ortaya çıkarıldı.
İKİ MEKTUP
FETÖ ile mücadele deyince, FETÖMETRE ile bu mücadelede önemli katkısı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı’nın geçtiğimiz günlerdeki istifasına da değineceğim. İstifa sürecinde yaşananlarla ilgili bazı perde arkası bilgiler edindim. Hakkında açılan soruşturma gerekçesiyle görev yeri değiştirilen Cihat Yaycı’nın o süreçte hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye mektup yazdığını öğrendim. Mektupta “Beni harcamaya çalışıyorlar” imasında bulunan Yaycı’nın Ankara’da FETÖ ile mücadele, doğu Akdeniz gibi başlıklardaki önemli katkılarına değer veriliyor. Ancak basınla kurduğu ilişki ile TSK’nın hiyerarşisine zarar verdiği eleştirisi yöneltiliyor. Paşa’nın yazdığı iki mektup da TSK’nın hiyerarşisine zarar olarak görülmüş olabilir.
8 dakika 46 saniyenin sonunda ABD nefes alamıyor
Protestocular ırkçılığa karşı salgın kıskacındaki ABD’nin boyununa dizlerini bastırıyor. Protestolar her ne kadar beyaz bir polisin siyahi vatandaş George Floyd’u gözaltı sırasında boğarak öldürmesinin ardından başlasa da halının altı belli ki dolmuş.
ABD’de polisin genel olarak neden olduğu ölümler, siyah ABD vatandaşlarının bu ihtimali yaşama oranlarının daha yüksek olması, siyahi ABD vatandaşlarının içinde bulundukları toplumsal ve sosyal durumun yanı sıra yağma ve şiddet görüntüleri toplumsal yapının anahatlarını, birikmiş toplumsal sorunları ve virüs salgınıyla daha da belirleşen ekonomik sorunları karşımıza çıkarıyor.
Önce şunu söylemek lazım: Tarih boyunca “amacının dünyaya özgürlük ve daha çok demokrasi getirmek” olduğunu iddia ederek, kimi zaman el altından, kimi zaman açıktan ülkeleri karıştırmaktan, yaptırım listesi sunmaktan kaçınmayan “patron” ya da “süper güç” ABD’nin, en basit evrensel değer olan “Tüm insanlar eşittir” kuralını kendi içinde hâlâ bir türlü tam kabullenememiş, tam sindirememiş olduğu aşikâr. Bununla birlikte vekâlet savaşları ya da doğrudan savaşlarla, toplumsal olaylarla başka coğrafyalarda çıkardıkları yangın görüntülerini bizzat yaşamaları ise trajik. Anlarlar mı bilmem, ama yaşadıkları tam bir kaos.
Bu süreçte ABD Başkanı Trump’ın başta ABD medyası olmak üzere sert bir biçimde eleştirildiğini görüyoruz. ABD Başkanı, virüs nedeniyle yüksek orandaki ölümler, artan işsizlik başta olmak üzere ekonomik sorunlar, George Floyd’un ölümü ve protestolardan çok başka işlerle meşgul olmakla suçlanıyor. Twitter’dan halka savaş açmak, Çin ve Dünya Sağlık Örgütü ile kavga... Süreç Trump’ın yeniden seçilmesini engeller mi? Yoksa Trump yanlılarının daha da konsolide olmasına yol açarak ikinci kez başkanlık yolunu mu açar, göreceğiz.
MİT KRİPTO EMİR SUBAYINI NASIL YAKALADI?
FETÖ ile mücadele 15 Temmuz’dan bu yana devam ediyor. Ancak hâlâ kripto FETÖ’cülerin olduğunu görüyoruz. Bunun son örneği Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri’nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk’tü. Gazetemizden Toygun Atilla operasyonun emniyet ve savcılık boyutunu dün kaleme almıştı. Ben de katkı olsun diye MİT boyutunu anlatacağım. Bir süredir MİT, TSK içinde kripto FETÖ’cülerle ilgili hassas bir çalışma yürütüyor. Özellikle Kara Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi için teknik çalışma yapılıyordu. Edindiğim bilgiye göre önce, Ege Ordusu Komutanı’nın emir subayı Fevzi Öztürk’ün FETÖ’cüler tarafından haberleşme amacıyla kullanılan sabit hatlarla irtibatı olduğu tespit edildi. Ardından da Öztürk’ün irtibatlı olduğu mahrem imamın Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan istihbarat sınıfındaki subayların mahrem imamı olduğu ve bu subayların takip faaliyetini yürüttüğü ortaya çıkarıldı.
İKİ MEKTUP
FETÖ ile mücadele deyince, FETÖMETRE ile bu mücadelede önemli katkısı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı’nın geçtiğimiz günlerdeki istifasına da değineceğim. İstifa sürecinde yaşananlarla ilgili bazı perde arkası bilgiler edindim. Hakkında açılan soruşturma gerekçesiyle görev yeri değiştirilen Cihat Yaycı’nın o süreçte hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye mektup yazdığını öğrendim. Mektupta “Beni harcamaya çalışıyorlar” imasında bulunan Yaycı’nın Ankara’da FETÖ ile mücadele, doğu Akdeniz gibi başlıklardaki önemli katkılarına değer veriliyor. Ancak basınla kurduğu ilişki ile TSK’nın hiyerarşisine zarar verdiği eleştirisi yöneltiliyor. Paşa’nın yazdığı iki mektup da TSK’nın hiyerarşisine zarar olarak görülmüş olabilir.