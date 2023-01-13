6’lı masayı enfekte mi ediyorlar

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Her ikisi de 6’lı Masa’nın özellikle iki büyük partisi olan CHP ve İYİ Parti koridorlarını karıştırmış durumda. CHP daha temkinli yaklaşsa da İYİ Parti bir nevi ayağa kalkmış durumda. DEVA Partisi’nin özellikle İYİ Parti’de kabul görmeyen açıklamalarını yukarıda yazdım, gelelim Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına... Habertürk’te yaptığı açıklamalarda Davutoğlu’nun özetle:

- “Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, her yardımcısı en az bir bakanlık alacak ifadesi...

- “Seçilen cumhurbaşkanı dedi ki, ‘Ben kabul etmiyorum. Aldığınız oylar da düşüktü. Ben bu kararı veriyorum’ sorusuna “Dediği anda bir kriz çıkar, çok açık söyleyeyim ve o Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır” yanıtını vermesi...

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KILIÇDAROĞLU DAVUTOĞLU’NA ‘SÜREÇTE BİRAZ SESSİZLİK’ DİYECEK Mİ

Önce şunu söyleyeyim; CHP yetkililerinin ifadesi, iddia edilenin aksine CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Davutoğlu’nun bu sözlerine ilişkin henüz yeni bir yorum yapmadığı yönünde. Ancak, Genel Merkez’deki hava Davutoğlu’nun henüz uzlaşılmayan başlıklar üzerinden açıklama yapmasının doğru olmadığı yönünde. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun Davutoğlu ile görüşebileceği ve süreçte yapılan açıklamalara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebileceği ifade ediliyor.

İYİ PARTİ’NİN TEPKİSİ ÖZELLİKLE TEHDİT DİLİNE

İYİ Parti ise CHP’ye göre daha tepkili. Yaptığım sohbetlerden birkaç tespit paylaşmak isterim:

- Siyasetçinin gücü, oy oranı ile ölçülür.

- Yarın iki büyük partiden isteyecekleri milletvekili sayısı ile tehdit dili kullanılması doğru değil. (Davutoğlu’nun desteği çekeriz, ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır mesajına ilişkin)

- Cumhurbaşkanı yardımcıları konusunda henüz karar alınmadı. Ancak idare birdir. En fazla bir ya da iki cumhurbaşkanı yardımcısı olur. Bir numaralı cumhurbaşkanı yardımcısı da bir anlamda başbakan gibi çalışacak isim olur.

- Genel başkanlar arasında istişare önemlidir ancak istişare zorunlu hale gelirse bunun adı vesayet olur. * Davutoğlu açıklamaları ile Babacan da önerileri ile masayı enfekte ediyorlar.

Sevgili okurlarım:

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Tüm bu eleştirilere rağmen CHP ya da İYİ Parti’nin masadan kalkma gibi doğal olarak bir niyetleri yok. Ancak belli ki diğer iki liderin açıklamalarından duyulan rahatsızlık 6’lı Masa’nın ciddi bir sorunu. Son olarak şunu da söyleyeyim; İYİ Parti’ye göre temel yanlışlık, masanın oy oranları eşit olmayan partiler arasında eşit kurulmasıyla baştan yapıldı.

AK PARTİ’DE SEÇİM TARİHİ BEKLENTİSİ, ÜÇ DÖNEMLİKLERİN DURUMU VE HAZIRLIKLAR

SEÇİM TARİHİNDE SON SÖZ BEKLENİYOR

Önce başlıca iki kritik tarihi hatırlayalım:

* Ramazan 23 Mart 2023’te başlayacak, 20 Nisan’da bitecek. Bayram ise 21 Nisan ile 23 Nisan tarihleri arasında.

- Kurban Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde.

Bu tarihlerin yanı sıra...

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Hac süreci. Üniversite sınavı, okulların kapanışı ve tatil süreci. Tarım bölgelerine gidişler.

2023 seçimleri işte bu tarihlerin hesabı üzerinden yapılıyor. İlk turla ikinci turun arasında 15 gün olacak. AK Parti Seçim İşleri Merkezi 6 Nisan sonrasına (Yeni seçim kanunu bu tarihten sonra yürürlükte olacak) ilişkin tüm olasılıklara göre çalışmalarını yaptı. Ancak, öne çıkan tarihler 30 Nisan/7 Mayıs/14 Mayıs. Her ne kadar 14 Mayıs tarihi kulislerde konuşulsa da, bir önemli etken de kampanya sürecinin Ramazan ayında sürecek olmasının artı ve eksilerinin neler olacağı... Sonuçta tüm etkenleri değerlendirerek son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek, mart ayı içinde cumhurbaşkanlığı kararı ile seçim tarihini ilan edecek.

SEÇİM BEYANNAMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan strateji toplantısında, 17 maddelik bir seçim beyannamesi taslağı sunuldu. Ağırlıklı olarak Türkiye Yüzyılı temelinde oluşan beyannamenin Cumhurbaşkanı kısaltılmasını istedi:

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- Ekonominin AK Parti’nin seçim beyannamesinde birinci başlık olması bekleniyor.

- Tarım, kadınlar, güvenlik, eğitim ve gençlere ilişkin gibi başlıklar da ön planda olacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek hafta salı günü yeniden yapılacak strateji toplantısına kadar kurmaylarından daha somut öneriler istedi.

- Erdoğan’ın isteği “Mümkün olduğunca vatandaşın anlayabileceği, onları temel önceliklerini önceleyen bir metin” yazılması.

ÜÇ DÖNEM KURALI NE OLACAK

AK Parti’de 3 dönem kuralı uygulanacak mı? Partide 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra görevi bırakmak ya da ara vermek zorunda kalan yaklaşık 65 isim bulunuyor. Kimilerine göre kural işletilmeli. Hatta daha ileri gidip partinin yüzde 80’inin yenilenmesi gerektiğini söyleyenler var. Karar, MKYK’dan çıkacak olsa da bu konuda da son sözü AK Parti Genel Başkanı söyleyecek.