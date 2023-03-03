14 Mayıs seçimine hazırlıklar ve depremzede seçmen için yapılan çalışmalar

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Oya Armutçu ve Ebru Karatosun bugün muhtemel seçim takvimini kaleme aldılar. Ben de sizlerle Hürriyet’in geleneksel kahvaltısında buluştuğumuz AK Parti’nin YSK’da temsilcisi Recep Özel ile yaptığımız sohbeti paylaşacağım. Depremzede seçmen şu üç gruba ayrılmış durumda:

1- O seçim çevresinde yani deprem bölgesinde kalan seçmen.

2- Deprem bölgesinde aynı seçim çevresinde köye ya da başka ilçeye taşınmış seçmen. (Örnek Hatay merkezden Antakya’ya)

3- Deprem bölgesinin dışındaki şehirlere giden seçmen.

a- Kendisine ait ev tutanlar.

b- Misafir olarak başka bir evde, akrabalarının yanında kalanlar.

c- AFAD’ın belirlediği yurt vb gibi yerlerde kalan seçmen.

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DEPREMZEDELERİN NASIL OY KULLANABİLECEĞİ İLE İLGİLİ YOL HARİTASI

Recep Özel, “Kimsenin oy kullanma hakkı elinden alınamaz” dedi ve ekledi:

- “Seçmen listeleri güncellenecek, oluşturulacak, askıya çıkacak.

- Geçen yıl yapılan düzenleme çerçevesinde hiç kimse adresi olmadığı için seçmen listesi dışında kalmayacak. Mutlaka seçmen listesinde yer alacak.

- Valilikler, kaymakamlıklar, nüfus il müdürlükleri depremzedelerin nerede oturduklarını, nereye gittiklerini tespit ve tescil edecek.

- Seçmen kütüklerini herkes ve tüm siyasi partiler görecek.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE OY KULLANABİLECEKLER

- Diyelim ki bir seçmen Ankara’ya taşındı, seçmen kaydı Hatay’da. Oyunu da Hatay’da kullanmak istiyor, kullanabilecek.

- Deprem yardımlarından yararlananların geçici kimlik belgesi var. Olmayanlara da bu geçici kimlik belgeleri verilecek. Geçici kimlik kartı ile oy kullanılabilecek.

- Depremzedelerin yerleri tespit edildi, nüfusa işlendi, geçici kimlik kartları tamamlandı; YSK bu bilgileri sistemine geçecek.

- Kesinleşen seçmen listelerinden oy verme yerleri tespit edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile YSK çalışma yapıyor. Oy kullanılabilecek okullar belirlenecek. Çadır kent ve konteynerler de oy verme yeri olabilir.

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- Kaç seçmen için bir sandık kurulacağını da YSK belirleyecek.

- Çadır kent ve konteyner kente yerleşenler için numaralama yapılacak. Örnek, 1 No’lu çadır kentin 14 nolu çadırı gibi.”

ENKAZ ALTINDA KALAN MÜHÜRLER

Depremde YSK’nın da binaları yıkıldığı için enkaz altında kalan mühürler var. YSK’dan yaklaşık 30 kişilik bir ekip bölgeye gidip incelemelerde bulundu. Bu durum bir sorun oluşturur mu sorusuna ise Recep Özel şöyle yanıt verdi:

- “Mühürlerle ilgili sorun olmaz.

- İki tür mühür var. Bir ilçe seçim kurulu mühürü, bir de sandık kurulu mühürü var.

- Büyük bir oranda malzemeler konusunda bir problem yok.

‘EKSİK MÜHÜR VARSA DARPHANE BASACAK’

- Kaybolan eksik olan mühürler varsa darphane basacak.

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- Kaybolan bir mühür diyelim ki birinin eline geçti, kullanamazlar.

- Oy verme günü sandık kurulunda teslim edilen zarf sayısı, teslim edilen oy pusulası sayısı hepsi kayıt altında.

- Daha sonra kullanılan oy pusulası da kayıt altında, kullanılmayan artan da kayıt altında ve sayılı olacak.

OY PUSULULARI, ZARFLAR BULUNUR MU

- Bir yerde oy pusulası ve zarflarının bulunması ile ilgili bir şehir efsanesi var. Efsane bunlar.

RECEP ÖZEL: ‘NE ÖLÜNÜN YERİNE OY KULLANILIR NE DE KULLANMAYANIN YERİNE OY KULLANILIR’

- Sandıkların başında siyasi parti temsilcileri olduğu müddetçe ne ölünün yerine oy kullanılır ne de kullanmayanın yerine oy kullanılır.

- Bir önceki seçimde en çok oy almış beş siyasi partinin sandık kurulu üyesi var, bir memur üyesi, bir başkan var. Beşi burada dururken, ıslak imzalı belgeleri alırken, ‘Çöpten oy çıktı, şu çıktı bu çıktı’ olmaz.

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- Parmak boyası geri gelemez, yasa değişikliği gerekiyor.

SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI: ‘SANDIKLARIN BAŞINDA OLALIM, HEP BERABER GÜVENLİĞİ SAĞLAYALIM’

- Bütün siyasi partiler seçim güvenliği istiyor, en çok da biz istiyoruz. En büyük parti biziz. Çoktan çok azdan az gider.

- Bütün siyasi partiler olarak, görevlilerimiz sandık başında olsun. Güvenliği hep beraber sağlayalım.

- Türkiye’nin en iyi yaptığı iş seçim. YSK’nın bu kabiliyeti var.

- Bu seçimler en adil, tarafsız kimsenin kalbinde zihninde zerre şüphe kalmayacak şekilde nasıl yapılabilir, bunu ortaya koymalıyız.”