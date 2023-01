14 Mayıs, Adnan Menderes ve AK Parti’nin bakışı

Haberin Devamı

Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarla bir anlamda netleşmiş oldu. Artık gözler mart ayında seçimlerin yenilenmesi kararını içerecek Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasında.

14 MAYIS TARİHİ NASIL BELİRLENDİ?

Hac süreci, okul tatili, üniversite sınavları, bayramlar, mevsimlik işçilerin durumu nedeniyle zaten haziran ayı seçim tarihi potasından çıkmıştı. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı ise mayıs ayına yönelik farklı tarihleri içeren bir çalışma yapmıştı.

14 MAYIS’I ERDOĞAN TERCİH ETTİ

O tarihler arasından 14 Mayıs’ta seçim yapılmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan tercih etti. Temel neden 14 Mayıs’ın tarihi önemi yani 14 Mayıs 1950’de Demokrat Parti’nin CHP’den iktidarı alması... AK Parti hem 20 yıldır iktidar olması hem de o dönemin “Yeter, Söz Milletin” sloganını iktidarda iken kullanması nedeniyle özellikle muhalefet tarafından eleştiriliyor. Ben de bu eleştirilere AK Parti kulislerinde yanıt aradım:







- “Bu tarihi isteyen doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan.

- Kaynaklarıma göre Demokrat Parti’nin ve Adnan Menderes’in tarihi mirası ve siyasi geleneğini Erdoğan ve AK Parti temsil ediyor.

- Altılı Masa’da her ne kadar DP bulunsa da, bu miras AK Parti’ye göre onlara ait değil.

- İdeolojik geleneği sürdüren AK Parti.



- ‘Söz de karar da milletindir’ sloganını ise 20 yıllık iktidarla bağdaştırmıyorlar. AK Parti 20 yıllık iktidarında sözün her zaman milletin olduğuna dikkati çekerek; bu nedenle bu sloganın kullanıldığını belirtiyor.”

ALTILI MASA’DA YENİ KRİZ GEÇİŞ SÜRECİ



ALTILI Masa’nın liderler toplantısı bugüne kadar şu yöntemle yapılıyordu:

- Ev sahibi olacak olan lider, toplantı öncesinde bir liderler turuna çıkıyordu.

- Sonra da masa onun ev sahipliğinde toplanıyordu.







HEYETLER ZİYARETİ NEREDEN ÇIKTI?

Masanın yeni toplantısı 26 Ocak tarihinde ve İYİ Parti’nin ev sahipliğinde. Toplantı öncesi yöntem değişti. Nasıl mı?

- Meral Akşener’den önce 4 kişilik bir İYİ Parti heyeti, diğer partilere gittiler. O partilerde aynı şekilde 4 kişi ve genel başkanın katıldığı bir toplantı yaptılar.

- Akşener ise liderler turuna bu heyet turunu bitirdikten sonra çıktı.

- Akşener’den önce heyet İYİ Parti’nin daha doğrusu Akşener’in bazı isteklerini diğer liderlere iletti.

ALTI LİDERİN İMZASI VARDI AMA...

Hatırlayacaksınız 5 Ocak tarihinde yapılan son toplantının ardından uzun bir yazılı açıklama yapılmış, bu açıklamanın altına da 6 partinin liderleri imza atmıştı. İşte o metinde iki önemli mutabakat vardı. Açıklamada ise şöyle yer almıştı:

“Bugün tamamlama aşamasına getirdiğimiz Geçiş Süreci Yol Haritası’nı ve Ortak Politikalar Metni’ni 30 Ocak’ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısı ile kamuoyuna sunacağız.”

Masadaki sorunun adı “Geçiş Süreci Yol Haritası”... Edindiğim bilgilere göre:

- Heyetlerin ziyaretinden önce, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener önce ‘Geçiş Süreci Yol Haritası ulaşmadı’ demiş, ulaştıktan sonra ise inceleyecek fırsatı olmadığını söylemiş.



- Heyetlerin ziyaretinde ise Geçiş Süreci Yol Haritası’nın başka bir tarihte açıklanması istenmiş.

GEREKÇE TEK CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI



Gelelim bu isteğin gerekçesine...

- İYİ Parti’nin Geçiş Süreci Yol Haritası’nda bazı maddelere itirazı var.

- Bunların başında ise Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı geliyor. İYİ Parti’nin talebi geçiş sürecinde bir yardımcısı olması, onun da masanın ikinci büyük partisinin genel başkanı olması yani Akşener’in olması.

Peki küçük partiler özellikle son dönemdeki açıklamaları ile gerginlik yaratan Gelecek Partisi bu duruma ne diyecek? Kaynaklarıma göre küçük partiler Cumhur İttifakı’ndaki yapıyı benimsemeli. Yani MHP’nin oy oranı bu küçük partilerin çok çok üstünde olmasına rağmen verdiği desteği ya da Büyük Birlik Partisi’nin davranış biçimini hayata geçirmeliler.

Şimdilik sorun çıkmaması için Geçiş Süreci Yol Haritası’nın açıklanmasının ertelenmesinden bahsediliyor. Resmi gerekçe olarak ise iki metnin yani Geçiş Süreci Yol Haritası ile Ortak Politikalar Metni’nin birbirlerinin etkisini azaltmaması.

MASADAKİ SORUNLAR

- “Cumhurbaşkanı ben olacağım.

- Anayasa’daki Türklük ifadesi ve ana dilde Kürtçe eğitim.

- Liderler aynı oranda yetkili olacak.

- 30 vekil istiyorum.

- Liderler aynı yetkide olmazsa seçime gidilir tehdidi.”



Bu açıklamaları ve mesajları hatırlatan üst düzey bir kaynağım, “Farkında değiller ama seçmen şu an masaya faturayı kesiyor zaten” dedi. Liderler masasında uzlaşma olmayan konularda açıklama yapılmaması konusunda anlaşılmasına rağmen açıklama yapanları masayı enfekte etmekle suçladı.

113 GÜN KALDI, ADAY NE OLACAK?



Temel soru bu... Çoklu aday mı tekli aday mı? Bu masadan ortak aday çıkar mı? Kulislere göre HDP, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının arkasında. Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda ya “tavşan” aday çıkaracaklar ya da çıkarmayacaklar. Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ağır basıyor. Ancak çoklu aday kararı çıkarsa ne olur? HDP o zaman “tavşan” aday değil, iddialı bir isim çıkaracak. CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu olacak. Diğer partiler de bir karar verecek. Yine üst düzey bir kaynağım, çoklu adayda Akşener’in aday olmaması gerektiğine dikkati çekti. Çünkü ikinci tur şansı olursa bu Kılıçdaroğlu ile olacak ve Akşener iki kez seçime girmiş ama kazanamamış lider pozisyonuna düşecek.

TECRÜBELİ SİYASİLERDEN İKİ LİDERE UYARI

6’lı Masa’nın liderleri dışında, yıllardır siyaset yapan çok tecrübeli isimler var. Gelelim onların öneri ve uyarısına... Masanın enfekte olduğunu düşünen bu isimler; her şeyin açık açık konuşulacağı bir Kılıçdaroğlu-Akşener zirvesi öneriyorlar. Diyeceksiniz ki bu daha önce yapıldı. Yapıldı da bu sorunlar açık açık konuşulmadı. Temelde istenen Kılıçdaroğlu’nun aday olduğu, Akşener’in tek cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edildiği, mitinglerin ortak yapıldığı bir anlaşma... Olur mu bilmem... Ancak görünen o ki, şu an için masada işler biraz karışık.