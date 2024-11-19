11 yaşındaki Servet Marcus’tan Erdoğan’a Pele forması

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Türk heyetiyle beraber biz de Brezilya’daki bu önemli zirveyi yerinden izliyoruz. Ağırlıklı olarak Filistin’deki son gelişmelerin değerlendirileceği ve ana teması “Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen” olan zirveden renkli notları da aktaralım:

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan burada hoş bir sürprizle karşılaştı. 15 yıldır Brezilya’da yaşayan ve Brezilyalı Vanessa Eker’le evli olan MÜSİAD Brezilya Başkanı Umut Eker çocuklarıyla beraber Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için Rio de Janeiro’daydı.

- Eker’in 11 yaşındaki oğlu Servet Marcus Eker, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Brezilya’nın efsane futbolcusu Pele’nin 1950’li yıllarda kullandığı formasını hediye etti. Baba Eker’le daha sonra yaptığımız sohbette ailenin Pele’nin formasını uzun uğraşlar sonucunda satın aldığını ve Erdoğan’a hediye etmeye karar verdiklerini öğrendim.

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- Eker çiftinin 13 yaşındaki kızı Morganna Yağmur Eker de Erdoğan çiftinin Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve eşi Rosangela Silva tarafından karşılanmasını resmetti ve bu resim de dün Erdoğan’a Yağmur tarafından hediye edildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’la G20 temasları öncesinde yaptığımız kısa sohbette bu hoş sürpriz de gündeme geldi, Erdoğan Yağmur ve Servet kardeşlerin hediyelerini gülümseyerek aktardı.

Brezilya’da yaşayan Servet Marcus ve Morganna Yağmur kardeşler Erdoğan’a forma ile bir resmini hediye etti. MÜSİAD Brezilya Başkanı Umut Eker, çocuklarıyla birlikte Erdoğan’ı karşılayanlar arasındaydı. Eker, daha sonra yaptığımız sohbette Pele’nin formasını uzun uğraşlarla aldıklarını anlattı.

BREZİLYA’DA MÜZİĞİ DUYAN DANS EDİYOR

- Brezilya’yla özdeşleşen bir kavram daha var: Samba. Neşeli ve hızlı bir Latin Amerikan dansı olan samba Brezilya’daki festivallerin de olmazsa olmazı. Samba müziği başladığı an Brezilyalılar da dans etmeye başlıyorlar.

- Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen ve dünyanın en ünlü festivali kabul edilen Rio Karnavalı’nda da samba okulları gösterileriyle izleyenleri mest ediyor.

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EL-TURCO SEFERBERLİĞİ

- Bir de siyasi bir kulisle Brezilya notlarımızı tamamlayalım.

- Türkiye son yıllarda Osmanlı topraklarından Latin Amerika’ya göç eden ve ‘El Turco’ adını alan grupları akraba topluluklar içinde kabul ediyor ve bu gruplarla ortak tarihin, kültürel değerlerin korunması, işbirliğinin artırılması için çalışıyor.

- Ancak bu süreç Körfez ülkelerinin radarına girmiş durumda. Bu ülkeler de söz konusu gruplarla iyi ilişkiler kurmak için çalışmalar yürütüyor, bir başka deyişle El-Turco gruplarına Körfez ülkeleri de ulaşmaya çalışıyor.

SİLAHLARIN GÖLGESİNDE BİR ZİRVE

- Gelelim zirveye ev sahipliği yapan Rio de Janeiro kentine. Kentte inanılmaz güvenlik önlemleri hemen dikkati çekiyor.

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- Yetkililerden edindiğim bilgilere göre 8 bini asker toplam 26 bin güvenlik görevlisi zirve için kente gelen liderleri koruyor.

- Neredeyse her köşe başında, her otel girişinde zırhlı araçlar, güvenlik görevlileri var.

- Bu yoğun güvenlik önlemlerinin nedeni ise ülkeyi merkez haline getirmiş olan suç örgütleri.

- Brezilya suç örgütleri ve uyuşturucu çetelerinin yoğun olduğu bir ülke.

- Toplam 27 federal bölgeden oluşan Brezilya’daki çetelerin her birinin yaklaşık 15-20 bin elemanı olduğu tahmin ediliyor.

- Güvenlik öyle bir sorun ki geçen hafta Devlet Başkanı Lula’nın konvoyundan bir aracın çalındığı belirtiliyor. Bu tabloda bütün dikkatler zirvenin herhangi bir güvenlik sıkıntısı olmadan tamamlanması üzerine kurulmuş durumda.

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- Rio de Janeiro okyanus kıyısında ve plajlarıyla ünlü. Ancak sabah koşusu için okyanus kenarında ilerlerken bile güvenlik uyarıları var.

- Nitekim sabah koşusu sırasında yolumu kesen güvenlik görevlileri, “Sağ bölüm güvenli değil, sol taraftan koşun” diyerek yönlendirme yaptılar.