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Hande Can

Hande Can

hande@gouroux.com.tr

Yeni trend ecoDrone’lar

12 Eylül 2020

Bio organikler, vegan formüller, geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş ambalajlar, yeşil teknolojiyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi marka olmak tüketici için artık yeterli değil. Bunun arkasında duran, üretimden yapım aşamasına kadar adil ve etik tutum sergileyen markaları daha çok tercih etmeye başladılar.
Geçen gün Nuxe Organic ve Ecording’den bir paket geldi.
İçinde ürünlerin yanı sıra doğaya olan minnettarlıklarını göstermek için drone’lar ile tohum topu atışı gerçekleştirdiklerinden bahsettikleri bir kit vardı.
İlk defa duyduğum Ecording nedir diye araştırdım.
Ağaçlandırma çalışmalarına yeni bir bakış açısı getirip, ecoDrone’larla erişimi zor alanlarda kalkış sağlayarak sadece 10 dakikada 2 bin 500 tohum atışı gerçekleştiriyorlarmış.
Ecording’in geliştirdiği “Ağacım Nerede” uygulamasıyla atışı gerçekleşen tohumlarınızın doğa ile nasıl buluştuğunu görebiliyor ve fidanınızın durumunu takip edebiliyormuşsunuz.
Ben bana gelen karttaki QR kodundan sedir ağacı tohumları seçtim, şimdi drone ile fırlatılmalarını bekliyorum.
Bence muhteşem bir fikir.
Keşke diğer markalar da çevreye zararlı ambalajlar yerine böyle fikirlerle gelse, biz de doğayı yeniden canlandırmanın heyecanına ortak olsak...
Bu arada bir diğer taahhüt de Tommy Hilfiger markasından geldi.
“Hiçbir şeyi boşa harcamayan ve herkesi kucaklayan” bir modanın yaratılması vizyonuyla hareket edeceğini duyuran marka, “Make It Possibble” sürdürülebilirlik programı kapsamında dört eksende grupladıkları 24 cesur hedefe 2030 yılına kadar ulaşmayı planlıyor:
◊ Döngüyü Tamamlama:
Ürünlerin tamamen döngüsel ve sürdürülebilir bir sistemin parçası olmasını sağlamak.
◊ Yaşam İçin Üretim:
Ne satın aldığımızdan nerede sattığımıza kadar gezegenin limitlerine duyarlı olarak ve iklim değişikliği, toprak kullanımı, temiz su ve kimyasal kirlilik gibi alanlara odaklanarak çalışmak.
◊ Herkesi Kucaklama:
Daima kapsayıcı ve tamamıyla ulaşılabilir olarak her Tommy Hilfiger hayranı için çalışan bir marka olmak.
◊ Herkes İçin Fırsat:
Fırsat eşitliği sağlayarak Tommy Hilfiger’da başarının önünde engel olmadığını deneyimletmek.
Dünya negatif çevresel etkileri sıfıra indirmek ve pozitif etkileri yüzde 100’e çıkarmak için marka stratejisi ve planlama yapıyor.
Umarım, bu bilinç bizde de yaygınlaşır.

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