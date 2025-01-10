Yapay zekâ modayı altüst edecek mi

Haberin Devamı

Platforumu kullanan profesyonel moda tasarımcılarına göre, koleksiyon süreçlerinde zaman açısından ciddi oranda azalma, israfta gözle görülür bir düşüş ve koleksiyon sürecindeki numune trafiğinde ise hafifleme söz konusu.

Platformu kullanan Sudi Etuz’un kreatif direktörü Şansım Adalı deneyimlerini anlatırken kafamda birçok soru işareti oluşmadı değil.

Hepimizin aklını kurcalayan şey ‘yapay zekâ insan iş gücünün sonunu getiriyor mu’ sorusu...

Bu şimdilik pek mümkün gözükmüyor fakat bundan 5 yıl sonra nerede olacağının da bir garantisi yok.

90’ların başını hatırlayın, web sitesi ve e-ticaret sitelerine aynen yapay zekâya bakıldığı gibi bakılırdı.

Bu teknolojinin gerisinde kalan birçok marka ise yok olmaya yüz tuttu.

Bu bilgi ışığında yapay zekâ tedirgin olunması gereken bir yazılım değil, birlikte hareket edilmesi gereken bir araç aslında.

Refabric özelinde konuşursak AI şimdilik tasarımcının yol arkadaşı pozisyonunda.

Tasarımcının artist olduğu noktada AI müthiş bir yardımcı fakat replika tasarımlarla tasarımcıyım diyenler için durum farklı. Bu pozisyonda AI artist, tasarımcı ise asistan pozisyonuna dönüşüyor. Yani düğmeye kimin bastığı çok önemli.

Sudi Etuz’a göre Refabric AI faydalı. Çünkü, daha zeki ve kusursuz bir araştırmaylae karşı karşıya olduğumuzu söylüyor, haklı da. Refabric’in en güzel ve faydalı yanı bir koleksiyon oluşurken ortaya çıkan yüklü adetteki numunelere son verebilecek olması.

Platform üzerinde desenden baskıya, tasarımın final halini görebiliyorsunuz.

Yani tasarım sürecinin o sancılı durumunu ortadan kaldırıyor. Daha da güzeli sizin önce yaptığınız tüm koleksiyonları tarayıp, en çok satış yaptığınız modelleri analizleyip yeni trendlerle, tarzınızı birleştirip, desenden, tasarıma kadar final haliyle sunması...

Bence bu bir tasarımcı için müthiş bir avantaj. Özellikle onlarca yıldır sektörde olan moda evlerinin arşivlerini taramak haftalar sürecekken tek bir tuşla birkaç dakikaya indirmek muazzam bir tasarruf.



GLOBAL MODA EVLERİ İLE ÇALIŞACAK



Louis Vuitton, Christian Dior, Celine gibi moda dünyasına yön veren global markaları bünyesinde bulunduran dünyanın en büyük lüks grubu LVMH, Refabric’i La Maison des Startups programına dahil etti.

Böylece 1500 firma arasında sıyırılıp, 30 firma arasında yerini alan ilk Türk ortaklı yapay zekâ platformu oldu. Böylece global moda evleriyle çalışma fırsatı yakalayan Refabric, 1 sene boyunca Paris’teki Station F alanında global markalarla çalışıyor olacak. Bu büyük bir başarı...

Moda dünyasının teknoloji devrimi ister misiniz bir Türk kuruluşu olan Refabric ile olsun.

Kurucu ortaklarından olan Seda Domaniç’i yürekten tebrik ediyorum. Bizim böyle vizyoner isimlere çok ihtiyacımız var.