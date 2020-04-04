Virüsten kaçış yok

Çoğumuz evde oturmaya alışkın değiliz. Sosyal medyada dolaşan videolara bakılırsa, koronavirüs hayatımızdan çıktıktan sonra her birimiz şef ya da antrenör olacağız...
Evde yapılacak şeyleri bitirdikçe kendimizi iyice teknolojiye verdik.
Ben gerçekten sosyal medya konusunda klinik vaka olduğuma karar verdim artık, çünkü telefonumu asla elimden düşüremiyorum.
Her sabah “İnternette boş boş vakit geçirip, bilgi kirliliği yaratan yorumları okumayacağım artık” diyorum ama bir bakıyorum yine akşam olmuş ve yine telefona bakmaktan okumak istediğim kitaplarımı elime hiç alamamışım.
Ama bugünden itibaren sadece bana katkı sağlayacak makaleleri okuyup, TV programlarını izleyeceğime dair kendime söz verdim.
Şu an bir tarih yazılıyor ve hepimiz buna tanıklık ediyoruz.
Dünyada ekonomi durma noktasına geldi.
Yakında para diye bir kavram olacak mı, onu bile bilmiyoruz. Önümüzdeki yıllarda üniversitelerde ekonomi yeniden yazılıp farklı şekilde okutulacak.
Fakat biz sosyal medyanın gereksiz bilgi kirliliğine kapılıp görmemiz gerekenleri yine göremiyoruz.
Çevremden gördüğüm kadarıyla birçok kişi bu yazdıklarımın farkında bile değil, çünkü tek düşündükleri şu: Vaka sayısı kaç oldu? Virüs bana bulaşacak mı?
Bu virüs eninde sonunda hepimize bulaşacak, bundan kaçış yok. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirip, kendimizi yormayıp, bu geçici süreci evde geçirmekten başka yapacak bir şeyimiz de yok. Önemli olan zihnen ve fiziken güçlü olup kolaylıkla atlatmaya çaba göstermek.
Kendimizi geliştirmeye devam edelim
Bugünleri ilerleyen dönemlerde tarih kitaplarında okuyacağız.
Sizi bilmiyorum ama ben yeni kurulacak düzenin canlı tanığı olmaktan dolayı çok heyecanlıyım.
Bırakalım artık karamsarlığı, #evdekal’maktan sıkılmayı.
Olan biteni anlamaya çalışalım.
Doğa bize ne anlatmaya çalışıyor, neleri değiştirmemizi istiyor anlayalım.
Oturup dinlerken de kendimizi geliştirmeye devam edelim.
Yani sıkıntıdan boşa vakit geçirip kendinizi karbonhidrata falan vermenize gerek yok. İnanın bana yapılacak çok şey var.
◊ Mesela dünyanın en önemli konuşmacılarının olduğu TED Talks platformu erişime açıldı.
Çok kıymetli isimleri canlı olarak izleyebiliyorsunuz.
İlk olarak Bill Gates’in yayınlarını izlemeye başlamanızı tavsiye ediyorum. Pandemi hakkında çok kıymetli yorumları var.
◊ Bizler evlerimizde izole hayatımızı yaşarken, canla başla çalışan sağlık çalışanları kadar, bizlere doğal gıda yetiştirmeye çalışan çiftçilerimiz de kocaman alkışı hak ediyor.
Bağışıklık sistemimiz için işlenmiş gıdalardan uzak durup, sağlıklı ürünler tüketmek zorundayız.
Üretim yapan markalar, tarlalarından topladıkları hasatları güvenli bir şekilde evlerimize gönderiyorlar.
◊ Müze gezmekten zevk alanlar için güzel bir haberim var. Dünyanın en iyi müzeleri online olarak kapılarını açtı.
Oturduğumuz yerden her bir müzeyi ve eseri tek tek gezebiliyoruz.
Özellikle Londra’daki British Museum, Paris’teki Louvre ve New York’taki Met Museum kahvenizi yudumlarken gün içinde yapacağınız en güzel etkinlik olabilir.
◊ Dünya starları Instagram hesaplarında canlı konserler vermeye başladılar.
Sıra beklemeden ayaklarınızı uzatıp evde konserin tadını çıkarabilirsiniz.
Coldplay’ın solisti Chris Martin’den sonra John Legend ve Robbie Williams da canlı yayın yaptı.
Bakalım onları başka kimler izleyecek.
Ben de burada en çok Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Gülşen ve Tarkan’dan canlı konser bekliyorum. İnşallah sesimi duyarlar.
Virüsten kaçış yok
Çoğumuz evde oturmaya alışkın değiliz. Sosyal medyada dolaşan videolara bakılırsa, koronavirüs hayatımızdan çıktıktan sonra her birimiz şef ya da antrenör olacağız...
Evde yapılacak şeyleri bitirdikçe kendimizi iyice teknolojiye verdik.
Ben gerçekten sosyal medya konusunda klinik vaka olduğuma karar verdim artık, çünkü telefonumu asla elimden düşüremiyorum.
Her sabah “İnternette boş boş vakit geçirip, bilgi kirliliği yaratan yorumları okumayacağım artık” diyorum ama bir bakıyorum yine akşam olmuş ve yine telefona bakmaktan okumak istediğim kitaplarımı elime hiç alamamışım.
Ama bugünden itibaren sadece bana katkı sağlayacak makaleleri okuyup, TV programlarını izleyeceğime dair kendime söz verdim.
Şu an bir tarih yazılıyor ve hepimiz buna tanıklık ediyoruz.
Dünyada ekonomi durma noktasına geldi.
Yakında para diye bir kavram olacak mı, onu bile bilmiyoruz. Önümüzdeki yıllarda üniversitelerde ekonomi yeniden yazılıp farklı şekilde okutulacak.
Fakat biz sosyal medyanın gereksiz bilgi kirliliğine kapılıp görmemiz gerekenleri yine göremiyoruz.
Çevremden gördüğüm kadarıyla birçok kişi bu yazdıklarımın farkında bile değil, çünkü tek düşündükleri şu: Vaka sayısı kaç oldu? Virüs bana bulaşacak mı?
Bu virüs eninde sonunda hepimize bulaşacak, bundan kaçış yok. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirip, kendimizi yormayıp, bu geçici süreci evde geçirmekten başka yapacak bir şeyimiz de yok. Önemli olan zihnen ve fiziken güçlü olup kolaylıkla atlatmaya çaba göstermek.
Kendimizi geliştirmeye devam edelim
Bugünleri ilerleyen dönemlerde tarih kitaplarında okuyacağız.
Sizi bilmiyorum ama ben yeni kurulacak düzenin canlı tanığı olmaktan dolayı çok heyecanlıyım.
Bırakalım artık karamsarlığı, #evdekal’maktan sıkılmayı.
Olan biteni anlamaya çalışalım.
Doğa bize ne anlatmaya çalışıyor, neleri değiştirmemizi istiyor anlayalım.
Oturup dinlerken de kendimizi geliştirmeye devam edelim.
Yani sıkıntıdan boşa vakit geçirip kendinizi karbonhidrata falan vermenize gerek yok. İnanın bana yapılacak çok şey var.
◊ Mesela dünyanın en önemli konuşmacılarının olduğu TED Talks platformu erişime açıldı.
Çok kıymetli isimleri canlı olarak izleyebiliyorsunuz.
İlk olarak Bill Gates’in yayınlarını izlemeye başlamanızı tavsiye ediyorum. Pandemi hakkında çok kıymetli yorumları var.
◊ Bizler evlerimizde izole hayatımızı yaşarken, canla başla çalışan sağlık çalışanları kadar, bizlere doğal gıda yetiştirmeye çalışan çiftçilerimiz de kocaman alkışı hak ediyor.
Bağışıklık sistemimiz için işlenmiş gıdalardan uzak durup, sağlıklı ürünler tüketmek zorundayız.
Üretim yapan markalar, tarlalarından topladıkları hasatları güvenli bir şekilde evlerimize gönderiyorlar.
◊ Müze gezmekten zevk alanlar için güzel bir haberim var. Dünyanın en iyi müzeleri online olarak kapılarını açtı.
Oturduğumuz yerden her bir müzeyi ve eseri tek tek gezebiliyoruz.
Özellikle Londra’daki British Museum, Paris’teki Louvre ve New York’taki Met Museum kahvenizi yudumlarken gün içinde yapacağınız en güzel etkinlik olabilir.
◊ Dünya starları Instagram hesaplarında canlı konserler vermeye başladılar.
Sıra beklemeden ayaklarınızı uzatıp evde konserin tadını çıkarabilirsiniz.
Coldplay’ın solisti Chris Martin’den sonra John Legend ve Robbie Williams da canlı yayın yaptı.
Bakalım onları başka kimler izleyecek.
Ben de burada en çok Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Gülşen ve Tarkan’dan canlı konser bekliyorum. İnşallah sesimi duyarlar.