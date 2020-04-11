Sürdürülebilirlik çağına hoş geldiniz!

Son zamanlarda çok değerli isimleri, astrologları, bilim adamlarını okuyorum, dinliyorum ve izliyorum.
Sonuç olarak hepsi tek bir şey söylüyor: Artık küçük yaşamamız gereken bir döneme giriyoruz!
Özellikle vedig astrolog’u Ebru Cinek, eylül ayı ile birlikte yeni bir döneme gireceğimizi, küçülüp, özüne dönen kişilerin daha az, şu an içinde bulunduğumuz durumdan ders almayan ve neden böyle olduğunu anlamayan kişilerin ise çok daha sert bir şekilde etkileneceklerini üzerine basa basa anlatıyor.
Önemli markaların tasarımcıları, kreatif direktörleri de moda sektörünün eskisi gibi olmayacağından bahsediyor.
Geri dönüşüm odaklı kumaşlardan üretim yapmayanlar zaman içinde yok olmaya mahkum gibi gözüküyor.
Şahsen ben eskisi gibi tüketim çılgınlığının devam edemeyecek olmasından mutluluk duyuyorum.
Tüketime değil eskiden olduğu gibi üretime dönmemiz gereken bir dönemdeyiz.
Hızlı modanın demirbaşlarından olan H&M her geçen sene sürdürülebilir kumaşlardan oluşturduğu koleksiyonunu daha da genişletiyor.
Uzun zamandır, tüketim sembolü olduğu halde sinyalleri takip eden ilk büyük markalardan biriydi aslında.
Bu bile değişimin başlangıcını sembolize ediyordu ama çok farkına varamamıştık.
Dünyanın ucuz üretim merkezi olan Çin bile bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda kalacak.
Onun için şu an içinde bulunduğumuz durumun sonuçları zaman içinde çok daha güzel bir dönemin başlamasına ön ayak olacak.
Çok iyi hatırlıyorum annem ve halamlar ben küçükken altın günü gibi “Burda” dergisinin kalıplarından dikiş günü yapıp kendi kıyafetlerini dikerlerdi.
Çok güzel etekler ve elbiseler çıkardı ortaya, hâlâ bazı kalıpları atmaya kıyamadığı için sakladıklarını biliyorum.
Kendi elleriyle diktikleri o modelleri giymek daha değerli olurdu.
Bol bol kumaş takası yapılırdı...
Artık evde dikiş dikme, elimizde olanları başka modellere dönüştürme ve elimizdekileri arkadaşlarımızla takas yapma trendi tahmin ettiğinizden daha hızlı bir şekilde yükselecek.
Onun için geri
dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi kavramları iyice benimsememizde fayda var.
Birkaç tavsiye
Kendinize katkı olmaya devam etmeniz için işinize yarayacak konuşmalar ve içeriklerden oluşan seçkilere bu hafta da devam ediyorum:
1) Youtube’da Systems Innovation’ın içindeki videoları izlemenizi tavsiye ediyorum.
Özellikle “Sürdürülebilirliğin Yükselişi” (The Reise Of Sustainability) isimli belgesel çok güzel
2) TED Talks’ta Jaimie Cloud’un konuşması kesinlikle kaçırılmamalı. Çok değerli bilgiler vermiş.
3) Japon, yaşam alan düzenleme uzmanı Marie Kondo’nun bölümlerini izleyip derleyip, toplayıp, rahatlayabilirsiniz.
4) Youtube’da GoodHousekeeping kanalında kıyafetlerin dönüştürülmesinden, düzgün ütü yapmanın ip uçlarına kadar işinize yaracak
çok değerli videolar var. Tek tek izleyin derim.
5) Kendi kıyafetlerinizden sıkıldıysanız Anna the Tailor’ı takibe almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Eski gömlekleri dönüştürüp kendinize elbise yapmak dahil olmak üzere çok güzel kıyafet dönüştürme içerikleri hazırlamış.
Sürdürülebilirlik çağına hoş geldiniz!
Son zamanlarda çok değerli isimleri, astrologları, bilim adamlarını okuyorum, dinliyorum ve izliyorum.
Sonuç olarak hepsi tek bir şey söylüyor: Artık küçük yaşamamız gereken bir döneme giriyoruz!
Özellikle vedig astrolog’u Ebru Cinek, eylül ayı ile birlikte yeni bir döneme gireceğimizi, küçülüp, özüne dönen kişilerin daha az, şu an içinde bulunduğumuz durumdan ders almayan ve neden böyle olduğunu anlamayan kişilerin ise çok daha sert bir şekilde etkileneceklerini üzerine basa basa anlatıyor.
Önemli markaların tasarımcıları, kreatif direktörleri de moda sektörünün eskisi gibi olmayacağından bahsediyor.
Geri dönüşüm odaklı kumaşlardan üretim yapmayanlar zaman içinde yok olmaya mahkum gibi gözüküyor.
Şahsen ben eskisi gibi tüketim çılgınlığının devam edemeyecek olmasından mutluluk duyuyorum.
Tüketime değil eskiden olduğu gibi üretime dönmemiz gereken bir dönemdeyiz.
Hızlı modanın demirbaşlarından olan H&M her geçen sene sürdürülebilir kumaşlardan oluşturduğu koleksiyonunu daha da genişletiyor.
Uzun zamandır, tüketim sembolü olduğu halde sinyalleri takip eden ilk büyük markalardan biriydi aslında.
Bu bile değişimin başlangıcını sembolize ediyordu ama çok farkına varamamıştık.
Dünyanın ucuz üretim merkezi olan Çin bile bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda kalacak.
Onun için şu an içinde bulunduğumuz durumun sonuçları zaman içinde çok daha güzel bir dönemin başlamasına ön ayak olacak.
Çok iyi hatırlıyorum annem ve halamlar ben küçükken altın günü gibi “Burda” dergisinin kalıplarından dikiş günü yapıp kendi kıyafetlerini dikerlerdi.
Çok güzel etekler ve elbiseler çıkardı ortaya, hâlâ bazı kalıpları atmaya kıyamadığı için sakladıklarını biliyorum.
Kendi elleriyle diktikleri o modelleri giymek daha değerli olurdu.
Bol bol kumaş takası yapılırdı...
Artık evde dikiş dikme, elimizde olanları başka modellere dönüştürme ve elimizdekileri arkadaşlarımızla takas yapma trendi tahmin ettiğinizden daha hızlı bir şekilde yükselecek.
Onun için geri
dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi kavramları iyice benimsememizde fayda var.
Birkaç tavsiye
Kendinize katkı olmaya devam etmeniz için işinize yarayacak konuşmalar ve içeriklerden oluşan seçkilere bu hafta da devam ediyorum:
1) Youtube’da Systems Innovation’ın içindeki videoları izlemenizi tavsiye ediyorum.
Özellikle “Sürdürülebilirliğin Yükselişi” (The Reise Of Sustainability) isimli belgesel çok güzel
2) TED Talks’ta Jaimie Cloud’un konuşması kesinlikle kaçırılmamalı. Çok değerli bilgiler vermiş.
3) Japon, yaşam alan düzenleme uzmanı Marie Kondo’nun bölümlerini izleyip derleyip, toplayıp, rahatlayabilirsiniz.
4) Youtube’da GoodHousekeeping kanalında kıyafetlerin dönüştürülmesinden, düzgün ütü yapmanın ip uçlarına kadar işinize yaracak
çok değerli videolar var. Tek tek izleyin derim.
5) Kendi kıyafetlerinizden sıkıldıysanız Anna the Tailor’ı takibe almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Eski gömlekleri dönüştürüp kendinize elbise yapmak dahil olmak üzere çok güzel kıyafet dönüştürme içerikleri hazırlamış.